Bloomberg: От отключения электроэнергии Европу отделяет несколько градусов Цельсия

Колумнист Bloomberg описал «страшный сценарий» зимы для европейцев с отключением электроэнергии

До отключения электроэнергии Европе осталось несколько градусов Цельсия, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По мнению журналиста, энергетические рынки на сегодня настолько напряжены, что от отключений электроэнергии Европу могут отделять несколько градусов Цельсия или пара безветренных дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Блас поясняет, что цены на энергоносители остаются очень высокими, а сам континент полностью зависит от погоды. По его мнению, перед Европой открывается «страшный сценарий», который немецкие эксперты в энергетике называют «Dunkelflaute» («темный кризис», – прим. ВЗГЛЯД), то есть период с малым количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур.

По словам колумниста, в случае, если в Европе начнется так называемый Dunkelflaute, что многие специалисты усердно прогнозируют уже в ближайшие пару недель, то регион окажется в большой беде.

Журналист пояснил, что наиболее вероятно в случае такого сценария отключение электроэнергии, при том, что холодный сезон только начался.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики и посоветовал Европе задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность.