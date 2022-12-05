Названы сроки завершения ремонта левой стороны автодорожной части Крымского моста

Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях

Пресс-секретарь президента Песков заявил, Путин знает о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях

Президент ежедневно получает доклады обо всем, что происходит, он проинформирован о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путину каждый день регулярно докладывают обо всем, что происходит, разумеется, он знает о случившемся в Саратовской и Рязанской областях, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Саратовской области беспилотник атаковал аэродром: он упал на взлетно-посадочной полосе. В результате повреждения получили два самолета, пострадали два человека.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, информация об инциденте на военном объекте проверяется.

Также сообщалось, что на аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали.