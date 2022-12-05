Путин поручил завершить ремонт железнодорожной части Крымского моста в середине лета

Президент России Путин поручил сократить сроки ремонта железнодорожной части Крымского моста

Срок ремонта железнодорожной части Крымского моста должен быть сокращен, дорогу нужно запустить в середине лета 2023 года, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Крымского моста.

Во время осмотра Крымского моста президент России Владимир Путин спросил вице-премьера Марата Хуснуллина, когда восстановят железнодорожную часть моста. Он доложил, что полностью проект сделан, срок специалисты называют до 1 сентября, но возможно его сокращение, передает РИА «Новости».

В свою очередь Путин поручил завершить работу в середине лета и сократить сроки запуска.

«Хорошо бы во время летнего сезона работала дорога, хотя бы в середине сезона», – сказал Путин, прогуливаясь по мосту, назвав его произведением искусства.

«Шедевр! Шедевр мирового уровня!» – согласился Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по Крымскому мосту, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также Путин во время посещения Крымского моста подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.