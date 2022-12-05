Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о проделанной работе по восстановлению Крымского моста после теракта, поблагодарил команду Росавтодора, которая круглосуточно работала над ремонтом.

«Сегодня вместе с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным проехали по отремонтированной после теракта правой полосе Крымского моста, где ранее заменили четыре пролета. На площадку оперативно в сопровождении ГИБДД поставили все металлоконструкции из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это 1214 тонн, и строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней, хотя обычно такие работы могут занимать от полугода до года», – написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин отметил, что «больше 20 дней были штормы, которые мешали работать. Благодарю строителей и всю команду Росавтодора за слаженную работу. Всего на объекте работало 500 человек в круглосуточном режиме».

«Работы продолжим. Левая часть моста тоже пострадала. Ее работоспособность ограничена, по поручению президента приступаем к ремонтным работам и на левой части моста», – заключил вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по Крымскому мосту, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также Путин во время посещения Крымского моста подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.