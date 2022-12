Эксперты: Большинство вакантных мандатов в регионах получили кандидаты от «Единой России» Эксперты: Большинство вакантных мандатов в регионах получили кандидаты от партии «Единая Россия» 5 декабря 2022, 17:19 В минувшее воскресенье в девяти регионах России прошло голосование по 25 избирательным кампаниям. Большинство вакантных мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия». В числе победителей есть и самовыдвиженцы, в единичных случаях – представители ЛДПР и КПРФ. Итоги выборов прокомментировали региональные эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Выборы прошли в Якутии, Хакасии, Алтайском, Хабаровском и Забайкальском крае, а также в Кировской, Костромской, Пензенской и Ростовской областях, говорится в сообщении на сайте НОМ. На выборах глав Троицкого и Пуланкольского сельсоветов в Хакасии победили самовыдвиженцы. По четырем избирательным кампаниям в местные Советы депутатов избраны: 13 кандидатов – от партии «Единая Россия», один – от ЛДПР и три – от КПРФ. В Алтайском крае традиционно победили местные кандидаты, лично знакомые избирателям, имеющие опыт соответствующей управленческой или представительской деятельности, заработанный годами авторитет, рассказал заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС при президенте РФ Алексей Чесноков. Кандидаты от «Единой России» были также избраны на разных уровнях в Забайкальском крае. По мнению завкафедрой теории, истории и государственно-правовых дисциплин Читинского института Байкальского госуниверситета, эксперт НОМ Оксаны Борисовой, выбор избирателей обусловлен их доверием к личности избранных кандидатов. В Кировской и Костромской областях победу также одержали кандидаты от партии «Единая Россия». Нарушений в ходе избирательных кампаний зафиксировано не было. Между тем в Костромской области досрочные выборы главы городского поселения «Кадый» завершились победой кандидата от партии «Единая Россия», работника ООО «Кадыйская мануфактура». За него проголосовало 542 избирателя (86,3%). Как рассказала представитель Корпуса «За чистые выборы» Юлия Лапенко, жители избрали своего односельчанина. «Выборы в Кадыйском районе подтвердили русскую пословицу: «Где родился, там и пригодился». Соперником победителя, работника предприятия «Кадыйская мануфактура», был слесарь механосборочных работ. Это говорит о том, что люди рабочих специальностей активно включены в политические процессы и готовы взять на себя ответственность представлять интересы избирателей в органах власти», – сказала эксперт НОМ. В Ростовской области довыборы депутатов Новоселовского сельского поселения по Новоселовскому многомандатному избирательному округy завершились победой троих кандидатов от партии «Единая Россия» и одного представителя ЛДПР. «Жители выбрали трех кандидатов от Единой России сознательно и обоснованно, опираясь, с одной стороны, на личный авторитет кандидатов, а с другой – на результаты работы партии в межвыборный период. Победа кандидата ЛДПР говорит о том, что партия и ее актив не дремлют и готовы включаться в борьбу за вакантные места на местном уровне», – поделился мнением член Общественной палаты Ростовской области, руководитель Донской политической школы, эксперт НОМ Александр Нечушкин. Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях Пресс-секретарь президента Песков заявил, Путин знает о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях 5 декабря 2022, 13:31

Президент ежедневно получает доклады обо всем, что происходит, он проинформирован о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путину каждый день регулярно докладывают обо всем, что происходит, разумеется, он знает о случившемся в Саратовской и Рязанской областях, передает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что в Саратовской области беспилотник атаковал аэродром: он упал на взлетно-посадочной полосе. В результате повреждения получили два самолета, пострадали два человека. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, информация об инциденте на военном объекте проверяется. Также сообщалось, что на аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали. В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины 4 декабря 2022, 22:25

Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости». Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер. В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины. Новости СМИ2 В результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибли три человека 5 декабря 2022, 09:51

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали, рассказал представитель экстренных служб. Из-за возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет, в данный момент выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости». В приемном отделении Рязанской областной больницы подтвердили госпитализацию пятерых пострадавших. Двум из пяти пострадавших людей нанесен тяжкий вред здоровью, уточняет ТАСС. Кроме того, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, беспилотник совершил атаку на аэродром в Саратовской области: он упал на взлетно-посадочной полосе. В итоге были повреждены два самолета, два человека пострадали. Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете. Захарова высмеяла слова Вайкуле о том, что они с Пугачевой «содержали всю страну» 5 декабря 2022, 12:21

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию. «Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – прокомментировала дипломат слова певицы в своем Telegram. Ранее Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) заявила, что часто ее гонорары за ее концерты были очень скромными. По ее словам, за одну из пластинок она получила 137 рублей, альбом разошелся тиражом 20 млн экземпляров по два-три рубля за штуку. Вайкуле пошутила, что своим трудом она приносила большой доход СССР. Подобным образом Алла Пугачева, которую Вайкуле назвала главной звездой в стране, «содержала Россию». Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Певица начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП». Вайкуле в свою очередь в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Новости СМИ2 В Николаеве рассказали об изнасилованиях девушек польскими наемниками Киев запретил расследовать дело об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве 5 декабря 2022, 08:18

Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал активист николаевского подполья. «Польские наемники ... беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что на данный момент достоверно известно о двух случаях изнасилования. «Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Из Киева дан указ закрывать на все глаза», – добавил он. Активист также заметил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности, на самом деле его жена и сын приехали на несколько часов, чтобы снять фото и видео, после чего уехали. Ранее пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики. Стало известно о гибели в Швеции чеченского оппозиционера Абдурахманова 5 декабря 2022, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Чеченский оппозиционер и блогер Тумсо Абдурахманов был убит в Швеции, сообщил признанный экстремистским Telegram-канал 1ADAT, который ведут его соратники. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на 1ADAT, Тумсо Абдурахманов был «расстрелян ночью группой лиц». Точная дата смерти не приводится, известно лишь, что 3 декабря сторонники оппозиционера в чеченской иммигрантской организации «Вайфонд» сообщили о его исчезновении. По их словам, на связь также перестал выходить представитель организации и брат Тумсо – Мохмад Абдурахманов. 1ADAT утверждает, что они провели внутреннее расследование, подтвердившее его гибель, при этом его брат Мухаммад был «скрыт спецслужбами». Абдурахманов был одним из критиков главы Чечни Рамзана Кадырова и сторонником независимости региона. В 2015 году оппозиционер утверждал, что его якобы похитили люди, связанные с родственниками Кадырова, и «отвезли на разговор». После этого он принял решение уехать из России. В 2021 году Абдурахманов получил в Швеции политическое убежище. Ранее СМИ сообщили, что Абдурахманов, проживающий в Польше, якобы получал угрозы от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из-за слов об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове. Блогер назвал его «предателем чеченского народа», в ответ спикер парламента Чечни в Instagram* якобы «объявил блогеру кровную месть». В Кремле также прокомментировали эту ситуацию. Как сообщил пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, Даудов не говорил о «кровной мести» блогеру Тумсо Абдурахманову, его слова неправильно перевели. Новости СМИ2 В США предупредили о риске войны с Россией из-за политики НАТО Обозреватель American Conservative Дреер: «Затыкание ртов» несогласным с политикой НАТО может привести к войне с Россией 5 декабря 2022, 05:59

Практика «затыкания ртов» несогласным с политикой НАТО и противникам военной помощи Украине может привести к расширению конфликта на Украине до глобальных масштабов и войне с Россией, выразил мнение обозреватель American Conservative Род Дреер. Автор статьи выразил уверенность, что мировым элитам совершенно невыгодно мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому каждый, кто выступает против продолжения поддержки Киева, сразу же подвергается критике. Обозреватель посетовал, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что, по его мнению, может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока, передает РИА «Новости». Накануне Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Запад не готов на прекращение конфликта на Украине. В Госдуме оценили инициативу о возможных ограничениях для уехавших от мобилизации россиян Депутат Морозов: Ограничения должны коснуться лишь тех уехавших граждан, которые ведут борьбу против России 5 декабря 2022, 12:30

Россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства. Более того, мы ждем обратно тех граждан, кто готов работать на благо России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил о возможных ограничениях для уехавших от мобилизации россиян. «Безусловно, инициатива коллеги Клишаса об ограничениях для уехавших россиян заслуживает поддержки. Но, как мне кажется, помимо уже озвученных мер, в нее необходимо встроить еще целый комплекс вопросов, которые придется вдумчиво прорабатывать», – сказал депутат Госдумы Олег Морозов. «Крайне важно рассмотреть вопрос ограничения на въезд в Россию, если для этого есть необходимые правовые основания. Например, если уехавший гражданин использовал свой отъезд для публичной политической деятельности и высказываний, которые вредят нашей стране», – убежден парламентарий. «Однако ограничения никоим образом не должны коснуться тех, кто не преступал закон и не наносил ущерб России ни словом, ни делом. Аналогичным образом стоит работать и с бизнесом. Но возникают вопросы к тем работодателям, чьи сотрудники уехали из России и продолжают работать удаленно, получая зарплату. Приемлемость таких действий на их совести», – добавил он. Рассуждая о возможных преференциях для возвращения уехавших граждан, депутат подчеркнул, что «те, кто уехал, не преследуя политических целей, могут вернуться в любой момент». «Но я не считаю нужным создавать для них какие-то персональные привилегии», – сказал он. «С другой стороны, привлечение всех высококлассных специалистов для работы в стратегически важных для страны отраслях должно быть государственной задачей. Мы обязаны создавать условия для того, чтобы профессионалы хотели вернуться в Россию. Причем не важно, как давно они живут за границей», – заключил Морозов. Ранее сенатор Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» заявил о возможных ограничениях для уехавших россиян. По его словам, власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Позднее Клишас сообщил, что законопроектов о возможном принятии ограничительных мер к уехавшим во время мобилизации россиян нет. Он заверил, что покинувшие страну граждане продолжают работать дистанционно в российских компаниях. Напомним, в Госдуму была внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил человек может лишиться приобретенного гражданства. Новости СМИ2 В Москве задержали подозреваемого в убийстве обнаруженной в машине женщины 4 декабря 2022, 18:50

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой ранее нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова. «Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения... Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – сообщила она РИА «Новости». По словам Ивановой, речь идет о 65-летнем бывшем супруге погибшей. Подозреваемого задержали в одном из домов на Реутовской улице. Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. Global Times: ОПЕК+ может обнулить эффект потолка цен на нефть из России 5 декабря 2022, 09:35 Текст: Александра Юдина

Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы оставить мировые цены на определенном уровне, в этом случае потолок цен на нефть из России не даст желаемого эффекта, пишет китайское государственное издание Global Times. Так, аналитики считают, что влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Как заметил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, Москва в любом случае совершит ответный шаг на дипломатическом уровне, чтобы не потерять возможность определять цены на энергоносители, передает РИА «Новости». По словам эксперта, причиной тому является замораживание торговых отношений между двумя сторонами, в то время как Запад намерен повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами. При этом Хун добавил, что в случае, если цена еще больше упадет до 30 долларов, Москва может решить сократить добычу, а это, в свою очередь, повлечет рост мировых цен на нефть. Другие эксперты издания уверены в том, что страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорятся сократить добычу для поддержания стабильности мировых цен. Таким образом, резюмирует Хан, введенный потолок цен на нефть останется лишь дипломатической пропагандой. Тем временем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах установления цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях. С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов. Новости СМИ2 Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма» 4 декабря 2022, 20:16 Текст: Ольга Иванова

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма». В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление». «Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости». Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер. Российские военные ударили по складам боеприпасов ВСУ в Запорожье Власти Запорожья заявили о серии ударов по складам боеприпасов украинских военных 5 декабря 2022, 08:22

ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он пояснил, что российские военнослужащие также ставили целью уничтожить огневые позиции бойцов ВСУ и занятые боевиками киевского режима инфраструктурные объекты. При этом назначенный в Киеве секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале отметил, что якобы удар пришелся на объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, одно из предприятий оказалось поврежденным. Ранее в городе Запорожье, который контролируется вооруженными силами Украины, звучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Новости СМИ2 Иран призвал Белоруссию вместе противостоять Европе и США Посол Ирана в Белоруссии Яри: Тегеран и Минск должны использовать имеющиеся возможности для противостояния Европе и США 5 декабря 2022, 00:59

Тегеран поддерживает присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и призывает использовать имеющиеся возможности для противостояния Европе и Америке, сообщил посол Ирана в Минске Саид Яри. Глава иранской дипломатической миссии в Белоруссии заявил в эфире телеканала ОНТ, что отношения между Тегераном и Минском находятся на пике развития. Иранский дипломат заверил, что Тегеран поддерживает присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что ШОС является очень важным игроком в экономике, в политике и в сфере безопасности в регионе, передает ТАСС. Он выразил уверенность, что такие страны, как Индия, Иран, Китай, Пакистан и Россия, могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях. Дипломат также отметил, что Иран и Белоруссия являются дружественными странами и должны использовать имеющиеся возможности, чтобы противостоять Европе и Америке, должны вместе бороться против несправедливых санкций. Напомним, в конце ноября глава МИД Китая Ван И призвал усилить координацию между странами ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Москва создает новую международную геометрию. Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга 5 декабря 2022, 15:42

Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении. Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН. При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста. Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию. Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню. Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию. Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами. Новости СМИ2 Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8 5 декабря 2022, 12:38 Истребительной авиацией ВКС возле Юрьевки сбит в воздухе Су-25 ВСУ, а в районе Зверево Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский МиГ-29, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО у Марьинки ДНР сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За последние сутки уничтожены десять беспилотников возле Кирилловки, Вишневого, Степного ДНР, а также Красноселовки и Токмака Запорожской области, перечислили в Минобороны. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Новолуганским ДНР, сообщил Конашенков.