Британцев шокировало присуждение Зеленскому звания «Человека года»

Читатели Financial Times были шокированы решением британской газеты присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание «Человек года».

Читатели посчитали, что Зеленский не заслужил таких регалий. Некоторые из них задались вопросом, сколько Зеленский заплатил за звание, а точнее, «во сколько этот подарок обошелся Вашингтону», передает РИА «Новости».

«Стал человеком года за то, что был успешным клоуном? А призовой фонд в размере двух миллиардов долларов переведут на его счет в Швейцарии», – написал комментатор.

«Я бы сказал, манипулятор года. Человек, который может только оскорблять и требовать, не жалеет свой народ и наживается на войне», – констатировал еще один из читателей.

«А почему всех шокирует это решение? Он продал душу дьяволу. Пожертвовал своими людьми ради славы и долларов. Приз за преданное служение НАТО», – отметили участники обсуждения.

В 2021 году звание «Человек года» получил американский предприниматель Илон Маск.