Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга

Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга

Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении.

Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН.

При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста.

Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию.

Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню.

Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию.

Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами.