Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом заявил о подаче заявления в полицию

Адвокат Хейфец заявил о поданном на Григория Лепса заявлении в полицию после драки

Адвокат Евгений Хейфец, представляющий интересы пострадавшего в драке с певцом Григорием Лепсом, заявил, что на артиста было подано заявление в полицию.

По словам юриста Евгения Хейфеца, певец якобы был зачинщиком драки и вместе с охранником бил его подзащитного, у которого зафиксировали перелом носа со смещением и сейчас он находится на больничном, передает RT.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта возле одного из баров на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, где присутствует Лепс и его сопровождение. На этом видео, снятом, предположительно, после концерта 2 декабря, охранники артиста бьют мужчину, сам Лепс тоже прибегает к рукоприкладству, передает РИА «Новости».

Как рассказал Хейфец со слов доверителя, мужчина играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тыс. долларов. Когда тот оказался, артист якобы ударил его в лицо, конфликт продолжился на улице.