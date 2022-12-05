В Ельце обновили сквер имени Пушкина

В городе Елец в Липецкой области закончили благоустройство сквера имени Пушкина, оно проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил глава региона Игорь Артамонов.

В сквере сделали пешеходные дорожки, освещение, для детей там поставили игровые площадки и спортивное оборудование, цитирует Артамонова РИА «Новости».

Кроме того, был обновлен фонтан, около него появились фигуры из сказок Пушкина. Обновлен и памятник поэту.

В 2023 году в городе продолжат благоустройство по нацпроекту, там обновят площадку на улице Черокманова, сквер Афганцев и сквер Вермишева.

Губернатор пояснил, что проект создали с учетом пожеланий местных жителей, и они проработали каждую деталь при проектировании.