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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил создать центры по разработке беспилотников в России
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Эрдоган озвучил цели для Турции в 2023 году
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Анкара видит своей целью в новом году становление одним из лидеров в политике и экономике всего мира, заявил в ходе новогоднего обращения президент страны Тайип Эрдоган.
Целью Турции является не просто «вход в высшую лигу» глобальной политики и экономики, но и обретение политической и экономической мощи, которая позволит «занять первые строчки», заявил глава турецкого государства, передает ТАСС.
Эрдоган напомнил, что в следующий год для Турции – юбилейный, она отметит 100-летие республики.
Ранее президент России Владимир Путин выразил новогодние поздравления руководителям стран СНГ лидерам мировых держав, в том числе турецкому президенту Эрдогану, а также премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Кириенко принял участие в акции «Елка желаний»
Кириенко исполнил мечту мальчика из Луганска в рамках акции «Елка желаний»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечту мальчика из Луганска, а также еще двоих детей.
Кириенко исполнил мечту шестилетнего Дмитрия Алаева из Саратова. Мальчик увлекается динозаврами и морскими обитателями, он загадал желание посетить океанариум, и его мечта сбылась. Дмитрий приехал в Москву и побывал в палеонтологическом музее и океанариуме, передает «Лента.ру».
Девятилетний Андрей Русанов из Луганска тоже был приглашен в Москву, где побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе, также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.
Также сбылось новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, ей подарили велосипед, о котором она мечтала.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний».
Сенатор Пушков объяснил разворот Эрдогана по отношению к Сирии
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Анкара изменила свой подход к Сирии, оценив прочность режима в Дамаске. Между двумя странами начинают постепенно восстанавливаться отношения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Это первый официальный контакт представителей обеих стран более чем за десять лет.
«Для президента Турции Тайипа Эрдогана главный фактор – это соотношение сил. Там, где этот баланс меняется, турецкий лидер автоматически пытается вписаться в новую ситуацию», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Отношения Эрдогана с сирийским лидером Башаром Асадом складывались непросто. После дружбы наступила вражда, Турция поддерживала антиправительственные силы в Дамаске.
«Однако соотношение сил изменилось. Асад сумел удержаться, прежде всего, с помощью России, а также Ирана. Сейчас наметились серьезные сдвиги в арабском мире. Ряд арабских стран выступал за участие Сирии в недавнем саммите Лиги арабских государств в Алжире в ноябре – впервые после того, как было заморожено ее участие в организации в 2011 году. Сейчас Асад контролирует почти всю территорию Сирии. Осталось несколько территориальных узлов, которые находятся под контролем американцев, курдов и Джебхат ан-Нусры*», – напомнил собеседник.
Настоящим прорывом стал мартовский визит Асада в Объединенные Арабские Эмираты, после чего «в Дамаск зачастили многие представители арабских стран». «Эрдоган видит все это и занимает более аккуратную позицию, отодвигаясь от противников Асада. А его заявления о поддержке территориальной целостности Сирии, на чем настаивают Россия и Иран, это серьезный разворот», – полагает Пушков.
На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии Али Махмуда Аббаса и Рафика Шахадаха и Турции – Хулуси Акара и Хакана Фидана. Это первый официальный контакт представителей Турции и Сирии более чем за десять лет. На переговорах также присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Стороны обсудили ситуацию в Сирии, меры по борьбе с экстремизмом и необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе. По информации турецкого телеканала TRT, главной темой встречи стала ситуация с сирийскими беженцами.
По мнению Пушкова, для начала репатриации сирийских беженцев должны быть созданы необходимые условия. Страна разрушена. По самым скромным оценкам, на ее восстановление требуется более 380 млрд долларов. «На самом деле речь должна идти о триллионе долларов. И совершенно непонятно, кто будет выплачивать такие суммы. Эта проблема быстро не решится. Куда они вернутся? Полстраны в развалинах. В Ракке, Алеппо, Хомсе очень многое нужно восстанавливать. Восстановление городов потребует времени и инвестиций», – убежден сенатор.
Говорить о возможностях личной встречи Эрдогана с Асадом в ближайшее время, по мнению Пушкова, вряд ли приходится. «Личный фактор дополнительно затрудняет проведение такой встречи. Топор войны очень легко вырыть, но трудно зарыть, потому что уже есть силы, которые воспользовались войной против Сирии, преследуют свои цели», – пояснил собеседник.
Не остается решенным вопрос с сирийским городом Идлибом, где может находиться до 80 тыс. боевиков, а также с Дейр-эз-Зором и базой США Эт-Танф в провинции Хомс. Многие страны Персидского залива и из числа западной коалиции фактически вели против Сирии необъявленную войну, поэтому «достигнуть прежнего статус-кво будет очень тяжело». Решить этот вопрос на двусторонней основе Турция и Сирия не смогут. «Неслучайно Эрдоган постоянно и последовательно участвует в тройке Москва – Тегеран – Анкара. Так что будущее Сирии будет решаться на многостороннем уровне», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper
Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, заявил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.
Управляемая ракета, которую запустили в ходе испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.
По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.
В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.
Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.
Синоптики пообещали рекорд 1 января в Москве и Петербурге
Гидрометцентр: В Москве и в Петербурге 1 января будет плюс пять градусов тепла
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В первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Глава Гидрометцентра заявил, что ранее температурный рекорд был зарегистрирован 1 января 1973 года, он составлял плюс 4,2 градуса. По его словам, в 2023 году прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по до плюс 6 градусов, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге рекордное значение было зафиксировано в 2017 году – плюс 4,5 градуса, большая вероятность, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд.
По данным Гидрометцентра, в Северной столице прогнозируется около 4 градусов и выше в воскресенье, высокую температуру в Москве и Петербурге обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Москве будет теплая погода с большим количеством снега.
Путин не поздравил Байдена и Меркель с наступающим Новым годом
В списке лидеров и политических деятелей, получивших новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет президента США Джо Байдена и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления от главы российского государства Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, также телеграмму от главы российского государства не получила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
В прошлом году Путин поздравлял Байдена, в том послании президент отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.
Также в этом году Путин не направлял новогодние поздравления главам международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент МОК, руководители спортивных федераций и другие. Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, в этом году их в поздравительном послании президента России не оказалось.
Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров и глав правительств, среди которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также сирийский лидер Башар Асад.
Появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии
«Аль-Ватан» заявила о согласии Турции вывести военных с севера Сирии по итогам переговоров в Москве
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СМИ со ссылкой на источник утверждают, что турецкая сторона по итогам переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести своих военных с территорий, которые Турция контролирует на севере Сирии.
По итогам встречи Турция, по словам источника, обещала полностью вывести свои силы «из оккупированных ими районов на севере». Кроме того, Турция подтвердила, что уважает суверенитет и целостность Сирии, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Ватан».
Также, как сообщил источник, участники переговоров решили рассматривать курдские формирования, связанные с «Рабочей партией Курдистана» в качестве «агентов США и Израиля», которые являются «наибольшей опасностью для Сирии и Турции». Кроме того, рассматривался вопрос о реализации соглашения по открытию стратегической трассы М4 между западом и востоком Сирии. Источник заявил, что турецкие СМИ несколько месяцев намекали на заинтересованность Турции в урегулировании отношений с Сирией.
Напомним, в Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Это первый официальный контакт представителей обеих стран более чем за десять лет. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Сирии его страна преследует только одну цель – борьбу с терроризмом. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Анкара сменила подход к Сирии, увидев прочность режима в Дамаске.
Россиянам рассказали о законодательных изменениях с 1 января 2023 года
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С 1 января в России начнет действовать ряд изменений, касающихся социальной сферы. Так, с нового года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) будут объединены в одну организацию, заработает универсальное пособие на детей и появится единый налоговый платеж.
Созданная после объединения ПФР и ФСС организация, которая будет называться Фонд пенсионного и социального страхования России, возьмет на себя функции обоих органов, пишет «Коммерсант» в обзоре основных законодательных изменений.
Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС) подписал российский лидер Владимир Путин 14 июля.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что благодаря слиянию Пенсионного фонда и Фонда социального страхования граждане к 2025 году будут получать выплаты в 1,5 раза выше.
Кроме того, с 1 января в России появится единый налоговый платеж. Закон о нем подписал президент Владимир Путин 14 июля. Законом вместо существовавшей ранее обязанности заполнения нескольких платежных поручений с большим количеством реквизитов внедряется институт единого налогового счета. Он будет открываться каждому гражданину в Казначействе России, и налогоплательщики смогут перечислять туда единый налоговый платеж с указанием только суммы и своего ИНН, передает ТАСС.
Еще одно нововведение коснется госпошлин для автовладельцев. За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации необходимо будет заплатить 1 тыс. рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей, за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1 тыс. рублей. При этом скидку в 30% при оплате государственных пошлин через портал «Госуслуги» с 1 января отменяют.
Долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям с нового года начнут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов. Проверить наличие штрафов можно на портале «Госуслуги», на сайте Госавтоинспекции и в личном кабинете некоторых банков. В Москве такая возможность есть еще и на порталах mos.ru и «Московский транспорт».
С 1 января также увеличатся ставки некоторых акцизов. Соответствующий приказ выпустило Министерство финансов. Так, цена на водку поднимется на 20 рублей – с 261 до 281 рубля, а на коньяк на 37 рублей – с 480 до 517 рублей.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил газете ВЗГЛЯД, что повышение минимальных цен на крепкий алкоголь планируется несущественное, из-за этого россияне не перестанут пить эти напитки или не станут потребителями нелегального рынка.
С 1 января до 16 тыс. 242 рублей в месяц будет повышен минимальный размер оплаты труда. Одновременно прожиточный минимум будет увеличен до 14 тыс. 375 рублей. В Минтруде отмечали, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,9%, а прожиточный минимум с нового года увеличится на 13,6% по отношению к уровню 1 января 2022 года.
С 1 января договор гражданско-правового характера (ГПХ) можно будет оформить на единой цифровой платформе. Кроме того, сотрудники, работающие по договорам ГПХ, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.
Кроме того, с нового года вводится универсальное пособие на детей, которое объединит сразу несколько выплат. На выплату этого пособия будет направлено 1,7 трлн рублей, в среднем по стране оно составит от 7 до 14 тыс. рублей.
С 1 января на портале «Госуслуг» появится возможность подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.
В стамбульском аэропорту приостановили рейсы из-за взрыва на газопроводе
Из-за взрыва на газопроводе приостановили рейсы в стамбульском аэропорту
Полеты приостановлены в аэропорту Стамбула Сабиха Гокчен из-за взрыва на газопроводе, сообщил телеканал Haberturk.
Это сделано в качество мер предосторожности. «После закрытия аэропорта для полетов самолеты, заходящие на посадку, направляются в Международный аэропорт Стамбула», – передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Ранее сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить попытку украинских спецслужб организовать диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию.
Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве
Главы военных ведомств России, Сирии и Турции обсудили в Москве сирийский кризис и меры по борьбе с экстремистами на территории страны, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, министры обсудили необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации в регионе, передает ТАСС.
В Минобороны уточнили, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.
Как сообщают СМИ, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Хакан Фидан провели переговоры.
Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом
Президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.
Президент России тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Россией и Турцией, невзирая на сложную международную обстановку, говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.
Он указал, что в 2022 году удалось «существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты: возведение атомной электростанции «Аккую» и создание в Турции регионального газового хаба». Также Путин отметил, что странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах безопасности на Евразийском континенте.
В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Также глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, «подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику». Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
В МЧС назвали частую причину пожара в доме во время новогодних праздников
Основными причинами пожаров в России во время новогодних праздников становятся аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Так, за первые 10 дней 2022 года в стране погибли 484 человека, передает РИА «Новости».
Причинами трагедий стали пожары из–за перегрузки электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, включая курение. В ведомстве отметили, что если исключить эти риски, то жилье станет безопаснее.
Всего же в 2022 году в регионах страны произошло 7 тыс. бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об итогах, которых добилась России по итогам 2022 года.
Ребенку оторвало пальцы петардой в Марий Эл
При запуске петарды в Марий Эл мальчику оторвало два пальца
Мальчику в марийском селе оторвало два пальца при запуске петарды, следователи проводят проверку по факту получения травмы ребенком, сообщает следственное управление СК по Марий Эл.
Следователи сообщили, что 11-летний мальчик попал в детскую республиканскую клиническую больницу в Марий Эл с травмой кисти левой руки.
По предварительным данным, во время запуска петарды мальчику оторвало два пальца левой руки, один удалось восстановить, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователь начал проверку происшествия, выясняется, кто и где приобретал петарду, имели ли место нарушения требований безопасности, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее школьник попал в больницу после эксперимента с кофемолкой и содержимым петард в Москве.
В Турции в результате взрыва в ресторане погибли семь человек
В Турции в ресторане взорвался газовый баллон, погибли семь человек
В турецком городе Назилли в ресторане произошел взрыв баллона с бытовым газом, погибли как минимум семеро, сообщил губернатор провинции Айдын Хюсейн Аксой.
Всего в помещении находилось более 20 человек, погибли семь человек, четверо получили ранения, сообщил Аксой, передает ТАСС.
Местные телеканалы сообщили, что взрыв произошел на кухне ресторана около 15.30 мск во время замены баллонов с газом. Всех пострадавших доставили в местные больницы, они находятся в тяжелом состоянии.
Место взрыва блокировали полицейские, туда направились машины скорой помощи, спасатели и пожарные.
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом
Президент Владимир Путин в новогодних поздравлениях лидерам стран постсоветского пространства выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии Аслану Бжании, Азербайджана Ильхаму Алиеву, Армении Ваагну Хачатуряну, Белоруссии Александру Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову, Узбекистана Шавкату Мирзиееву, Южной Осетии Алану Гаглоеву. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин в этом году не поздравил с Новым годом президента Молдавии Майю Санду.
Ранее президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.
В этом году Путин решил не поздравлять с наступающим Новым годом и Рождеством президента США Джо Байдена.
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