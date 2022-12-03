Постпред России в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти

Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа с этого года будет жить без российской нефти

Европа с этого года будет жить без российской нефти, Россия не будет поставлять топливо тем странам, кто ввел антирыночный потолок цен, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, Россия дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен. Посол отметил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Также он не исключил, что ЕС обвинит Россию, что она использует нефть в качестве оружия, передает РИА «Новости».

Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.