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3 декабря, суббота | Последнее обновление — 16:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Постпред России в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти
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Постпред России в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти
Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа с этого года будет жить без российской нефти
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Европа с этого года будет жить без российской нефти, Россия не будет поставлять топливо тем странам, кто ввел антирыночный потолок цен, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам Ульянова, Россия дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен. Посол отметил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Также он не исключил, что ЕС обвинит Россию, что она использует нефть в качестве оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».
По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».
Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.
СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС
Европейский союз (ЕС) намеревается установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 62 доллара за баррель, несмотря на призывы понизить показатель, заявил источник в Брюсселе.
Изначально комиссия ЕС предлагала установить барьер в 65–70 долларов за баррель, после предложение ужесточили до 62 долларов, но часть членов ЕС, включая Польшу, настаивают на дальнейшем снижении, сказал собеседник РИА «Новости».
В ходе последних переговоров страны говорили о 62 долларах за баррель и даже ниже, вероятнее всего, этот показатель ближе всего к окончательной цифре, пояснил он.
Даже если ЕС не сумеет договориться по потолку цен, то Еврокомиссия вряд ли станет откладывать срок введения эмбарго для поставок нефти из России по морю.
По словам собеседника, на ЕК оказывают сильное давление, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти звучала на переговорах, но была отклонена.
Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.
До этого Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.
Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
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США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.
Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.
Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.
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ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
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Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.
Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.
Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России
Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.
Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.
ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.
Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.
OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
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Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.
Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».
Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.
Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.
Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.
Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.
Медведев высмеял решение ввести потолок цен на российскую нефть говорящим кадром
Замглавы Совета безопасности РФ Медведев высмеял потолок цен на нефть кадром из фильма «Сияние»
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, опубликовав кадр с замерзшим героем из фильма «Сияние».
Дмитрий Медведев после сообщений о введении странами Запада потолка на российскую нефть опубликовал у себя в Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем актера Джека Николсона из фильма «Сияние». Он иронично его подписал: «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…»
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
G7 и Австралия договорились о лимите цен на российскую нефть
Страны G7 и Австралия согласовали введение лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель
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Достигнуто соглашение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, заявили G7 и Австралия, добавив, что планируют постепенно отказаться от российской нефти и нефтепродуктов на внутренних рынках.
В совместном заявлении, распространенном минфином США, говорится, что G7 и Австралия входят в коалицию по введению потолка цен. Указывается, что в отношении перевозимой по морю нефти российского происхождения они достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель, передает ТАСС.
По версии G7 и Австралии, лимит цен должен сохранить стабильные поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны, но «ограничить» доходы Москвы. Государствам, которые не входят в коалицию, предложено поддержать лимит цен, который якобы отвечает их экономическим интересам. В G7 обещали следить за эффективностью политики по лимиту цен. Указывается, что предельная стоимость может быть скорректирована, передает РИА «Новости».
При корректировке собираются учитывать эффективность лимита, уровень соблюдения этой политики, движения рынка, потенциальное воздействие лимита на государства. Коалиция может «изучить необходимость дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела».
Ограничение цены начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты. В документе сообщается также, что аналогичное решение G7 и Австралии о ценовом потолке на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля. «Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно», – сказано в заявлении.
В свою очередь, минфин США заявил, что Россия «может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортеров с преимуществами первоклассных сервисов G7», или же «положиться на поставщиков услуг вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен». По мнению Вашингтона, в интересах России сохранить объем продаж.
Лимит в 60 долларов минфин счел достаточным уровнем для поддержания у России понятного экономического стимула. Москва этот уровень «исторически одобряла», он сопоставим с ценой до начала спецоперации на Украине, заявило министерство.
Глава ведомства Джанет Йеллен утверждает, что лимит цен поддержит поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки. Он создан якобы с целью защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок и окажется выгодным для стран с низким и средним доходом, сказала Йеллен.
Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель. Напомним, JPMorgan Chase & Co ожидает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 установят лимит цен. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель
Стоимость нефти превысила 89 долларов за баррель впервые с середины ноября
Цена фьючерса нефти Brent поставками в феврале следующего года на лондонской бирже ICE выросла выше 89 долларов за баррель, такой показатель зафиксирован впервые с 23 ноября.
К 17.07 мск цена на нефть марки Brent увеличивалась на 2,43% – до 89,08 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Уже в 17.12 мск цена устанавливалась на уровне 88,9 доллара за баррель, фьючерс на нефть WTI с поставками в январе поднимался на 2,67% (до 82,7 доллара за баррель).
До этого СМИ сообщали, что ЕК попросила страны ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.
Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть
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Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.
По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы заручиться согласием Польши, в четверг представила новый проект соглашения, в котором стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, начиная с января, чтобы предельная цена на российскую нефть устанавливалась как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила намерение ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.
Как сообщает издание, официальные лица ЕС уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничений.
По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено G7. Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия стремятся успеть ввести ценовой потолок на российскую нефть до того, как 5 декабря вступит в действие отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.
Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров
FT: Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров
Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщают британские СМИ со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.
По информации Financial Times, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Сообщается, что танкерам от 12 до 15 лет и их планируется списать в ближайшие годы.
Как сообщил FT руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, это покупатели, с которыми в компании не знакомы, однако он уверен, что большинство судов предназначены для России.
По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. Так, было приобретено до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, пишет РБК.
По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (перевозит 1 млн баррелей) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей). В общей сложности речь идет о 109 кораблях.
Напомним, после долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По данным МЭА, с мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию.
Эксперт назвала глобальные последствия от введения Западом потолка цен на нефть из России
Эксперт Прокофьева: Введение потолка цен на нефть из России повлечет усугубление экономического кризиса на Западе
Полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса в Европе, рассказала газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева.
«Курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак неоднократно заявлял, что Россия не станет поставлять нефть в страны на условиях потолка цен, даже если это будет приносить выгоду. При этом негативное влияние от разрыва прежних контрактов будет компенсировано за счет активного выхода на рынки дружественных стран», – рассказала она.
По словам Прокофьевой, Россия уже значительно увеличила товарооборот с Китаем в энергетической сфере, нарастила поставки СПГ и электроэнергии. Однако китайское направление является далеко не единственным: Турция поддержала идею России о создании газового хаба на своей территории, быстрыми темпами растет объем сотрудничества с Ираном, который готов стать электроэнергетическим хабом в Каспийском регионе. Российские компании развивают новые технологии в области добычи, производства и использования СПГ, открывают рынки Африки и Латинской Америки, перечисляет политолог.
«Возможные проблемы со страхованием из-за отказа европейцев работать с Россией вполне решаемы. Россия уже выступила с предложением создать альтернативные механизмы страхования перевозок под эгидой ШОС, которые позволят избавиться от зависимости от Запада», – добавила эксперт.
Что касается Европы, отметила Прокофьева, то полное прекращение поставок российской нефти приведет к усугублению и без того тяжелого энергетического кризиса. Европейцы испытывают значительные проблемы в поиске альтернативных поставщиков энергоносителей. Даже их ближайший союзник в лице США активно пользуется сложившейся ситуацией, продавая СПГ на европейском рынке в среднем в 4–10 раз дороже, чем для внутренних потребителей.
«Что касается глобальных последствий, то попытки введения потолка могут привести к нарушению рыночных механизмов энергетического рынка и общему падению предложения. Это в свою очередь повлечет за собой рост цен на энергоносители и дальнейшее усугубление экономического кризиса», – заключила политолог.
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Захарова: Потолок цен на российскую нефть будет разрушительным для всех
Захарова: Потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями для всех
Введение потолка цен на российскую нефть может существенно осложнить ситуацию на мировых рынках, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что потолок цен на российскую нефть не просто нерыночный механизм, это антирыночная мера, которая разрушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках, сообщает ТАСС.
«Российская Федерация не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту антироссийскую провокационную затею. Она действительно имеет антироссийскую направленность, но последствия будут разрушительными для всех», – добавила она.
В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
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