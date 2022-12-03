В США рассказали, чем может обернуться резкое введение потолка цен на нефть

Из-за введения потолка цен на российскую нефть мировая торговля может идти со сбоями, но США пытаются всеми силами успокоить рынки, сообщает Bloomberg.

Администрация Байдена пытается успокоить участников нефтяного рынка, что введение потолка цен на нефть из РФ в размере 60 долларов не приведет к перебоям в поставках и волатильности цен, но эксперты считают иначе. Отмечается, что ограничения могут ударить по ценообразованию, передает РИА «Новости».

По словам партнера Gibson, Dunn and Crutcher и бывшего советника в Управлении казначейства Адама Смита, посредники могут решить, что риск велик и не примут участие. Также участники из стран G7 могут прекратить действия временно, так как им могут грозить санкции Запада.

«Это реальный риск. Может наступить многонедельное затишье, когда некоторые покупатели не захотят принимать товар, выжидая и наблюдая», – уверен Хантер Корнфайнд, аналитик нефтяного рынка в Rapidan Energy Group.

Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.