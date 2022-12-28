Глава ФАДН принял участие в акции «Елка желаний» в Мариуполе

Глава Федерального агентства по делам национальностей принял участие в акции «Елка желаний» в Мариуполе

Многонациональная делегация во главе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорем Бариновым отправилась в Мариуполь, чтобы поздравить участников акции в рамках предновогодней «Елки желаний».

Делегация приехала в гости к многодетной семье Кокотюха, с которой знакома уже два месяца. Семья интернациональная: мать – украинка, отец – грузин. Несколько месяцев назад их дом сгорел из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. После этого родители и семеро детей жили на территории греческого культурного центра Мариуполя. Совместными усилиями национальных общин и общественных организаций, органов власти при поддержке ФАДН России им была оказана всесторонняя помощь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В конце ноября 2022 года, после получения российского гражданства, семья получила ключи от нового дома в восстановленных кварталах возрождающегося Мариуполя.

Самым младшим детям – двойняшкам Софии и Василисе – всего по три года, самому старшему Диме – тринадцать лет. Дети счастливы заехать в новый дом и получить подарки, о которых так долго мечтали. Желания у них были самые разные: конструктор, куклы, роликовые коньки, машинки с пультом управления. И новогоднее чудо случилось, заветные подарки нашли своих хозяев. Взрослых новоселов также не оставили без внимания, им передали бытовую технику, в которой они нуждались.

«Ёлка желаний» – это акция благотворительного фонда «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.