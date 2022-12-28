Путин подписал законы о гарантиях для участников пенсионных программ

Путин подписал законы о гарантиях и правах для участников пенсионных добровольных программ

Российский лидер Владимир Путин подписал пакет законов о создании системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ с начала следующего года.

Закон предусматривает создание на базе агентства по страхованию вкладов системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов. Такая система внедряется по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании. Ее основной задачей является защита прав граждан при получении негосударственной пенсии, говорится на официальном сайте правовой информации.

При этом отмечается, что аннулирование лицензии или банкротство НПФ являются гарантийными случаями, при которых участнику системы будет выплачено возмещение за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов.

Согласно закону, на этапе накопления участникам системы будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы в 1,4 млн рублей. На этапе выплаты пенсий гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Ранее Госдума приняла закон о налоговых льготах при выплате негосударственных пенсий родственникам.