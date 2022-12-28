Путин подписал закон о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

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28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Кибероружие НАТО на Украине стало серьезной угрозой

МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия ThomasxTrutschel/photothek/Reuters
Украина потеряла свой цифровой суверенитет, а бесконтрольная передача ей кибероружия НАТО может навредить любой стране. С таким заявлением выступил российский МИД. О каких угрозах идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему России не нужна мобилизационная экономика

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Российская экономика в силу своей недоинвестированности, с одной стороны, и огромным потенциалом – с другой, имеет все возможности выйти из текущего кризиса мощным рывком. Подробности...

Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то передача американцам контроля над частью польских земель – геополитическая реальность. Подробности...

Cегодня русский язык как никогда демократичен

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Немцы испугались своего будущего

Как обеднели олигархи Украины

Почему венгры дерзят США

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин подписал закон о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

    28 декабря 2022, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий бесплатное социальное обслуживание инвалидов боевых действий, в том числе получивших ранения в ходе специальной военной операции, и участников Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Такое право распространяется и на лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и знаком «Житель осажденного Севастополя», передает ТАСС.

    Как отмечается в пояснительной записке, инициатива важна для «комплексного обеспечения социальной защиты сотрудников, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач».

    Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом

    27 декабря 2022, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.

    Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».

    У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

    ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).

    Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).

    Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    Коментарии (38)
    Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
    Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
    		    27 декабря 2022, 19:15
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.

    Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.

    Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.

    Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.

    Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.

    Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.

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    Коментарии (52)
    Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
    Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
    		    28 декабря 2022, 07:55
    Фото: MBDA/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

    Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.

    Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.

    Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.

    Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.

    Коментарии (4)
    Кадыров оценил ход спецоперации на Украине
    Кадыров рассказал о высоких потерях ВСУ и попытках компенсировать их неподготовленными новобранцами

    27 декабря 2022, 23:58

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил в Telegram, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами чеченских подразделений. Как сказано в сообщении, на нынешнем этапе спецоперации на Украине чеченские подразделения не встречают существенных препятствий, планомерное и неспешное выполнение задач позволяет снизить потери.

    По словам главы Чечни, новые методы ведения боя, а также своевременная перегруппировка войск, «судя по всему, сыграли нашим войскам на руку», что «напрямую подтверждают успехи на основных участках». 

    Кадыров заявил, что последние дни для ВСУ и «натовских формирований» были «крайне насыщенными» – подконтрольные Киеву войска несут большие потери, которые приходится восполнять неподготовленными новобранцами, что ведет к еще большему числу погибших среди украинских войск. «А желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам всё меньше. Простая арифметика», – заявил Кадыров.

    Напомним, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что с начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава.

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    ВСУ продолжили формирование ударных групп на Купянском и Краснолиманском направлениях
    Украинские военные продолжили формирование ударных групп на Купянском и Краснолиманском направлениях

    28 декабря 2022, 08:16

    Текст: Александра Юдина

    Подразделения украинских военных формируют запасные ударные группировкии на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По данным его разведки, создаются новые склады вооружения и бронетехники, формируются запасы материально-технических средств и провизии. Кроме того, ВСУ перебрасывают личный состав с тех направлений, которые у киевского командования считаются менее опасными, передает ТАСС.

    При этом Марочко добавил, что всю работу украинские бойцы проводят в темное время суток с «максимальной светомаскировкой».

    Накануне сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных на четырех направлениях
    		    27 декабря 2022, 14:55
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате ударов артиллерии по скоплениям противника на Купянском направлении в районе Песчаного Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады терробороны у Торского Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе наступательных действий на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три машины пехоты, перечислили в Минобороны.

    В результате комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении возле Пречистовки и Успеновки (ДНР) за сутки уничтожены более 70 военнослужащих, четыре бронемашины.

    Ракетными войсками поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Краматорска ДНР, а также 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 89 районах, сообщил Конашенков.

    Коментарии (10)
    Стало известно о росте числа женщин в ВСУ
    Марочко: В рядах ВС Украины выросло число женщин-военнослужащих
    		   28 декабря 2022, 09:20
    Фото: Maxym Marusenko/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Разведка народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности 2-го армейского корпуса военного ведомства ЛНР, сообщил офицер народной милиции республики Андрей Марочко.

    По его словам, в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения отмечается увеличение присутствия украинских женщин-военнослужащих, передает ТАСС.

    Марочко отметил: местное население Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватова, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули.

    Ранее Марочко сообщил, что Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмовиков-наемников для восполнения потерь.

    Коментарии (14)
    Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ
    Российское Минобороны показало боевую работу ударных вертолетов в ходе спецоперации на Украине

    28 декабря 2022, 06:57

    Текст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.

    Как сообщает ведомство в Telegram, вертолеты летели на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. На скорости «больше 200 км» они уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины. Огонь по объектам противника велся с кабрирования.

    Напомним, Минобороны предлагает, чтобы в составе каждой танковой и общевойсковой армии находилась смешанная авиационная дивизия и бригада армейской авиации, располагающая 80-100 боевыми вертолетами.

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    Путин отменил визит в Псков из-за нелетной погоды
    		    28 декабря 2022, 13:25
    Фото: pskov.ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    Визит президента Владимира Путина в Псков в среду отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в этот город, глава государства проведет мероприятие в формате видеоконференции из Петербурга, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, на предприятии откроют выпуск полимеров, необходимых в фармацевтической промышленности, в изготовлении медицинских препаратов, в пищевой промышленности и в производстве непищевой упаковки.

    Также во время видеоконференции глава Минпромторга Денис Мантуров расскажет о производстве малотоннажной и среднетоннажной химической продукции.

    Кроме того, запланировано выступление начальства компании «Титан-Полимер».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин хотел сам присутствовать при запуске, «но хорошо, что можно оперативно наладить видео-конференц-связь».

    Коментарии (8)
    Подразделения ДНР за сутки уничтожили танк и две гаубицы
    Бойцы ДНР при поддержке российской армии за последние сутки уничтожили танк и две гаубицы

    28 декабря 2022, 11:22

    Подразделения ДНР за последние сутки ликвидировали более 15 украинских боевиков, сообщили в управлении народной милиции республики, также уничтожена бронетехника.

    В милиции отчитались, что за минувшие сутки были уничтожены танк Т-80БВ, две самоходные гаубицы 2С3, поставленная из Польши гаубица калибром 155 мм AHS Krab и еще семь единиц бронетехники, передает Донецкое агентство новостей.

    Также за сутки были ликвидированы не менее 15 боевиков.

    Накануне в ДНР сообщили, что за сутки уничтожили два танка.

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    Путин заявил о готовности встретиться с коллегами по СНГ в одном из зданий Русского музея

    27 декабря 2022, 14:50

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил идею директора Русского музея Владимира Гусева провести одну из встреч глав стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

    Гусев отметил, что в Михайловском замке сосредоточена вся история. «Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», – ответил Путин.

    Президент вместе с лидерами шести стран СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) побывал на экскурсии в нескольких академических залах Русского музея в Михайловском дворце, передает ТАСС.

    Руководители стран осмотрели портрет Павла I кисти Владимира Боровиковского. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что император был крупнейшим реформатором.

    Путин отметил, что Михайловский замок был разрушен, в конце концов было принято решение отдать его Русскому музею. Директор музея добавил, что благодаря госуфинансированию замок отреставрирован.

    Во вторник лидеры стран СНГ собрались на рабочем завтраке в Петербурге для обсуждения итогов 2022 года и планов по дальнейшему взаимодействию.

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    Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
    		   28 декабря 2022, 14:26
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.

    Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Коментарии (5)
    Пленный сравнил украинскую армию с «бомжами в окопе»
    Минобороны России опубликовано видеозапись рассказа пленного о бойцах ВСУ в качестве «бомжей в окопе»

    28 декабря 2022, 11:59

    Текст: Александра Юдина

    В армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах, рассказал в распространенном Минобороны видео военнопленный из Украины Сергей Мищан.

    По его словам, изначально военных привезли якобы «на два дня», однако оставили на более долгое время, оставили мало свежей воды и сухпайков, который еще и были некачественными. Сам пленный находился на «бестолково вырытом блиндаже», который российская армия обошла вокруг. После этого бойцы ВСУ решили сдаться, так как командир отделения не вышел с военными на связь, передает РИА «Новости».

    Мищан добавил, что российском плену его покормили и дали горячий чай. Пленный отметил, что «тут половина местных, на своей земле воюют», а своих соотечественников призвал думать головой, потому что ему повезло, а многие из украинских военнослужащих лежат возле разбитых БМП раненые, пока их «едят лисицы, так как никто никого оттуда не забирает.

    «Одни могилки выкопаны и трупы валяются», – сказал он.

    По рассказу другого украинского пленного Владимира Олежко, бойцам толком не объяснили, где противник. Он сидел со своими сослуживцами сутки, замерз и только позднее начался стрелковый бой. Пленный расскзаал, что вместе с другими украинцами принял решение сдаться, так как половина его подразделения, в том числе командир, полегли и бой стал бессмысленным.

    «Если честно, мне даже и сухпаек российский дали», – рассказал Олежко.

    Также военный добавил, что своими глазами видел, как российский медик оказал первичную помощь и остановил кровь раненому украинцу.

    Пленный заверил, что никогда не был сторонником Зеленского и желания воевать у него нет.

    Ранее боец украинских вооруженных сил Евгений Гоц рассказал, как три дня ждал помощи от сослуживцев, оказавшись в одиночестве в лесополосе, но не дождался и попал в плен.

    Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.

    Коментарии (3)
    Опубликовано видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным
    Губернатор Вологодской области Кувшинников опубликовал видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным

    27 декабря 2022, 23:27

    Текст: Антон Антонов

    Глава Вологодской области Олег Кувшинников опубликовал видеозапись того, как девочка из Запорожской области Александра Титаренко посетила вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Видео опубликовано в Telegram-канале губернатора. Девочка рассказала президенту, что больше всего ей понравилось в доме Деда Мороза: «Спальня, там семь подушек, все комнаты (понравились), чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала». Ее родители поблагодарили Путина за акцию «Елка желаний». Кроме того, Александра рассказала Кувшинникову, что верит в существование Деда Мороза. Ребенка с семьей доставили в аэропорт Великого Устюга на самолете «Сухой Суперджет – 100», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». Восьмилетняя Александра в своей открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Путин позвонил ей по телефону и поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали.

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    Путин лично вручил орден ректору Горного института Петербурга Литвиненко
    Путин лично наградил ректора Горного института Петербурга Литвиненко орденом

    27 декабря 2022, 16:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук президента Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) провел встречу с ректором Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, сообщается на сайте Кремля.

    Глава государства лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Указ о награждении руководителя вуза был подписан в октябре 2020 года, передает ТАСС. В нем указывалось, что Литвиненко наградили за «большие заслуги в научно-педагогической деятельности», подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю работу.

    Литвиненко руководит университетом с 1994 года. Он является доктором технических наук, профессором, действительным членом Международной академии наук высшей школы, академиком РАЕН, РАГН, МАНЭБ.

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