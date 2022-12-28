Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине

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28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:31  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Россия обрела новую устойчивость в агрессивной среде

СВО стала главным вызовом и главным поводом для сплочения народа в 2022 году, уверены эксперты Евгений Биятов/РИА Новости
Спецоперация России на Украине – главное событие 2022 года. У Запада не получилось сломать Россию извне, а внутри страна стала лишь сплоченнее. Какие изменения происходят в России на наших глазах и чего ждать в следующем году? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Латвия готовит этническую чистку русского населения

Русская община Латвии неоднократно проводила акции протеста против политики местных властей Таисия Воронцова/ТАСС
Выслать из страны сотни тысяч людей по этническому признаку? Еще недавно казалось, что в Европе, в XXI веке подобные события, напоминающие нацистскую практику, попросту невозможны. Однако в Латвии эта идея всерьез обсуждается, и применять ее предлагается по отношению к русскому населению этой страны. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Cегодня русский язык как никогда демократичен

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Подробности...

Венгры на своей собственной стороне

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Неистовое раздражение, которое Орбан вызывает у европейских либералов, связано с тем, что он заставляет людей задаться вопросом – «а что, так можно было?» Подробности...

Россия не могла позволить противнику выбирать время для наступления

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Как обеднели олигархи Украины

Почему венгры дерзят США

Зачем Зеленскому сексолог

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
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    Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине

    Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
    		    28 декабря 2022, 03:31
    Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.

    Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).

    По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель. 

    Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».

    Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании. 

    Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

    Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
    		    27 декабря 2022, 15:37
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».

    Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.

    Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.

    Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.

    Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

    В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.

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    Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом

    27 декабря 2022, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.

    Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».

    У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

    ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).

    Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).

    Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    Урожай в Запорожской области превысил ее потребности в пять раз
    Глава правительства Запорожской области Кольцов сообщил об урожае, который в пять раз превысил потребности региона
    		    27 декабря 2022, 06:58
    Фото: Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Запорожской области собрали 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур, продуктовая потребность региона составляет 500 тыс. тонн, сообщил председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.

    Кольцов указал, что в регионе собран урожай, который «в пять раз больше», чем могут потребить сами жители Запорожской области. При этом общий объем засеянных зерновыми площадей в 2022 году составляет 1,27 млн га, что сравнимо с показателями «при Украине» со всей территории области, но сейчас речь только об освобожденной Россией территории. Кроме того, 20% посевов были уничтожены в результате боевых действий. Кольцов подчеркнул, что производители Запорожской области полностью обеспечивают регион молоком, хлебом и мясом.

    Как сообщил Кольцов, жители региона смогут поменять украинскую гривну, хождение которой прекращается с 1 января, в течение трех месяцев – до 1 апреля «в любом отделении банка ПСБ и МРБ, пока без ограничения суммы», передает ТАСС.

    Ремонт порта Бердянска начнут в 2023 году. В регионе в 2022 году перезапущено 70 промышленных предприятий. К газоснабжению подключен 201 населенный пункт, 95% квартир и 84% частных домов. Область закупает уголь в ДНР, ЛНР и Кузбассе, сообщил он.

    Более 154 тыс. жителей области получают российские пенсионные выплаты месяц в месяц. Пенсии в 2023 году планируется пересчитать и вывести на уровень прожиточного минимума. Свыше 75 тыс. жителей области пользуются мерами государственной соцподдержки в виде различных выплат.

    Были отремонтированы 145 из 173 школ региона к началу учебного года. Все 173 школы обеспечены бесплатным горячим питанием для начальных классов. При этом Запорожской области не хватает 1,3 тыс. школьных учителей. Также область нуждается в медицинском вузе для подготовки новых кадров. Медики из разных регионов России помогают в диспансеризации детей.

    Комплексная программа развития Запорожской области будет принята в первой половине 2023 года. Федеральное финансирование фонда развития промышленности области составит 1,5 млрд рублей. Власти Запорожья готовы кредитовать промышленность под 3% через региональный фонд. Выкуп инвесторами компаний в Запорожье будет возможен после определения их стоимости. Запорожская область планирует войти в нацпроекты в 2023 году.

    Напомним, жители Запорожской области, как и жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской области, на референдуме проголосовали за воссоединение их региона с Россией. Осенью глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие указанных регионов в состав России. При этом сам город Запорожье пока остается под контролем вооруженных сил Украины.

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    Эксперты призвали вычистить из Рунета украинских «интернет-бойцов»
    		    27 декабря 2022, 14:30
    Фото: Lisa Forster/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Данные «льющих помои» в соцсетях украинских активистов, которые опубликовали хакеры RaHDit, должны быть использованы модераторами и администрацией российских соцсетей, чтобы вычислить и заблокировать всех негодяев, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Кроме того, на их взгляд, необходимо заниматься контрпропагандой.

    Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида». 

    Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что опубликованные хакерами данные украинских «интернет-бойцов» никак не помогут в борьбе с ними. Однако, по ее мнению, следует применять контрмеры, в том числе со стороны государства. Причем делать это следует систематически, а не разово. 

    «Выявлять и привлекать к ответственности их нужно, но в текущей ситуации это невозможно, так как граждане не находятся в Российской Федерации. Нужно заниматься контрпропагандой, а не занимать чисто оборонительную позицию, как это сейчас происходит, и смотреть, как всю страну заваливают провокационными материалами и фейками. Для этого необходима системная работа со стороны государства», – убеждена собеседница.

    Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич наоборот находит представленные хакерами данные полезными. Пригодиться они, по его словам, могут в борьбе с негодяями в интернете, ведь необходимо четко понимать, «кто друг, а кто враг».

    «Вообще, эта информация, скорее, не для государства, потому что оно ничего не может с этими активистами сделать, так как они находятся на территории Украины, а для оперативных действий, которые должны предпринимать модераторы и администрации наших соцсетей. Потому что речь идет непосредственно про Рунет», – говорит специалист.

    Он подчеркивает, что все эти люди, которых «рассекретили», должны быть заблокированы во всех российских социальных сетях. Однако предварительно в тесном сотрудничестве с профильными структурами, силовиками должны быть выявлены «сетки», каналы влияния этих интернет-активистов.

    «Как только все будут вычислены, все это единым махом в режиме моментальной спецоперации должно быть зачищено. Вся эта грязь, гнусь должна быть удалена из наших соцсетей. Причем не только сотни и тысячи этих аккаунтов, пабликов, сообществ, которые они администрируют, но и все связанные с ними сообщения. Всю эту гнусь, грязь и гадость мы должны вычистить из Рунета», – заключил Малькевич. 

    Ранее хакеры RaHDit опубликовали в Сети списки 400 курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, а также данные более чем 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины.

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    В России усомнились в способности генсека ООН быть посредником в мирных переговорах с Киевом
    Политолог Ткаченко: Генсек ООН Гутерриш не подходит на роль посредника между Россией и Украиной
    		    27 декабря 2022, 11:54
    Фото: Lev Radin/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. Выстраивать переговорный процесс без согласования с Россией – неправильно. Кандидатура Антониу Гутерриша в качестве посредника неприемлема: генеральный секретарь ООН – техническая фигура. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов.

    «Гутерриш не подходит на роль посредника по двум причинам. Во-первых, генеральный секретарь ООН – фигура сугубо техническая. Политические функции она приобретает только в том случае, если обе стороны, привлекающие генерального секретаря к посредничеству, с этим согласны», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

    «В последнее десятилетие была тенденция рассматривать генсека ООН как потенциального посредника, однако сегодня он возвращается к роли «главного по ручкам и папкам». Во-вторых, Россия как страна не нуждается в подобного рода посредниках: мы точно знаем, чего хотим в ходе образовавшегося конфликта. Наша позиция может быть изложена без участия третьей стороны», – указывает эксперт.

    «В целом идея Украины о «мирном саммите» – сугубо пропагандистская. Ее цель – сохранить Киев в новостных заголовках как можно дольше. Даже вне этого контекста способность Гутерриша выступать в качестве посредника – крайне сомнительна», – резюмирует Ткаченко.

    Несколько иного мнения придерживается политолог Владимир Корнилов. По его словам, задействовать генсека ООН в качестве посредника можно, однако сама идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. «Выстраивать какие-либо планы о переговорах, исходя из сценария «абсолютного поражения» Москвы, крайне неверно. Подобная позиция ничего общего с реальными путями выхода из сложившегося кризиса не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Киев понимает: если конфликт завершится, то НАТО прекратит поставки оружия на Украину, а офис Зеленского лишится финансовой поддержки стран Запада. С другой стороны, партнеры Киева требуют от него выдать конкретные варианты завершения кризиса. Именно поэтому офис Зеленского так отчаянно формулирует абсолютно безумные предложения, включая идею международного суда над Москвой», – рассуждает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.

    Гутерриш согласился принять роль посредника на «мирном саммите» вокруг ситуации на Украине. Однако генеральный секретарь ООН подчеркнул, что займет данную позицию исключительно в случае согласия всех сторон.

    Напомним, что Кремль отверг возможность переговоров с Украиной на условиях Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда ориентировалась только на свои условия и здравый смысл.

    Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.

    Лавров подчеркнул, что Украине известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности наших новых земель: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.

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    Коментарии (9)
    Французы высмеяли Киев за призыв исключить Россию из ООН
    Читатели Le Parisien раскритиковали призыв украинского МИД об исключении России из Совбеза ООН

    27 декабря 2022, 08:59

    Текст: Александра Юдина

    Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение украинского МИД о лишении России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Так, комментаторы назвали киевский режим «поведением экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году». Кроме того, такое требование Киева, по мнению комментаторов, указывает на типичную эксцентричность, которая идет от режима, заслуживающего выдворения из этой организации, передает РИА «Новости».

    Пользователи рассуждают о том, почему президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Москву замолчать. Многие комментаторы отмечают, что во Франции эту причину понимают.

    «Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник», – отмечает Bjf75.

    Ранее бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Зеленский будет удивлен тем, что большинство французов являются приверженцами мирных переговоров с Россией.

    Коментарии (2)
    Спикер парламента Молдавии раскритиковал военный нейтралитет страны
    Спикер парламента Молдавии Гросу осудил заложенный в конституции страны нейтралитет

    27 декабря 2022, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    Кишиневу непозволительно говорить о своем нейтралитете на фоне конфликта на Украине, заявил спикер парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу. При этом военный нейтралитет заложен в конституции Молдавии.

    Гросу заявил, что наступил «момент истины», когда Молдавия должна «выбрать сторону». По его словам, «невозможно, непозволительно и непростительно вилять», заявляя, что Кишинев «нейтрален», «независим» и «любит всех». Гросу потребовал дать «четкую политическую оценку» конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на TV8.

    При этом он подчеркнул, что в Молдавии не видят «на данный момент прямой угрозы вторжения» со стороны России. Однако, как утверждает председатель парламента, против его страны якобы направлены элементы «гибридной войны», в частности, кибератаки и «пропаганда, которая ведется в СМИ».

    По версии Гросу, Газпром «снижает поставки газа в Молдавию, которая исправно платит за газ, чтобы заставить власти Молдавии кланяться». По его словам, Молдавия не станет «этого делать, так как тех, кто кланяется, не уважают».

    Напомним, весной Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи. Гросу сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах.

    Отметим, что Молдавия регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Молдавия оценила долг перед Газпромом в 590 млн долларов. При этом она нарушила договоренности по срокам аудита.

    Коментарии (8)
    Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных на четырех направлениях
    		    27 декабря 2022, 14:55
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате ударов артиллерии по скоплениям противника на Купянском направлении в районе Песчаного Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады терробороны у Торского Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе наступательных действий на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три машины пехоты, перечислили в Минобороны.

    В результате комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении возле Пречистовки и Успеновки (ДНР) за сутки уничтожены более 70 военнослужащих, четыре бронемашины.

    Ракетными войсками поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Краматорска ДНР, а также 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 89 районах, сообщил Конашенков.

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    Состояние украинских миллиардеров с февраля сократилось на 20 млрд долларов
    Forbes: Состояние украинских миллиардеров с февраля сократилось на 20 млрд долларов
    		    27 декабря 2022, 14:47
    Фото: Маркив Михаил/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля 2022 года, указал украинский Forbes.

    Журнал в 2022 году взялся оценивать лишь 20 самых богатых граждан страны, их состояние по сравнению с началом февраля 2022 года снизилось более чем на 20 млрд, до 22,5 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.ua.

    Самым богатым олигархом остается руководитель горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов. К данному моменту у него 4,4 млрд долларов, в феврале было 13,7 млрд долларов.

    На втором и третьем местах оказались бизнесмены в сфере IT Максим Литвин и Алексей Шевченко (2,3 млрд долларов у каждого на данный момент, около 4 млрд у каждого в феврале).

    Состояние миллиардера Виктора Пинчука сократилось с 2,6 млрд долларов до 2,2 млрд долларов. На пятом месте оказался Константин Жеваго, совладелец производителя железной руды «Феррэкспо». Его состояние на данный момент – 1,4 млрд долларов (2,1 млрд в феврале).

    Кроме того, в «двадцатке» самых богатых оказался и экс-президент страны Петр Порошенко. У него насчитали 730 млн долларов (1,6 млрд в феврале).

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    На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры
    МВД Украины назвало число поврежденных в 2022 году объектов критической инфраструктуры

    27 декабря 2022, 21:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    С начала 2022 года на Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры, заявил первый замглавы украинского МВД Евгений Енин.

    Сейчас есть информация о более 35 тыс. поврежденных объектах после российских атак, из них повреждено 702 объекта критической инфраструктуры, заявил замминистра, передает РИА «Новости».

    По его словам, в основном поврежденными оказались электроподстанции и газопроводы.

    Ранее глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что на Украине планируется построить сеть мини-электростанций рядом с непосредственными потребителями.

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    МИД Украины объяснил назначение сексолога послом в Болгарии
    МИД Украины: Посол в Болгарии имеет диплом специалиста по международным отношениям

    27 декабря 2022, 12:19

    Текст: Елизавета Шишкова

    Новый посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которую в СМИ называют сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям, заявили в МИД Украины.

    В ведомстве заявили, что дипломат с отличием окончила факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности «Регионоведение» кафедры международных отношений, передает РИА «Новости».

    В украинском МИД добавили, что кандидатуру Илащук одобрило правительство Болгарии. При этом назначение на должность послов некадровых дипломатов практикуется во всем мире.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук послом в Болгарии. По данным издания «Украинская правда», она не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях. До этого времени она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

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    Сеть мини-электростанций захотели построить на Украине
    Глава комитета Рады по вопросам энергетики Герус сообщил о намерении Украины создать сеть мини-электростанций
    		    27 декабря 2022, 04:22
    Фото: Gabor Nemes/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На Украине создадут сеть мини-электростанций, которые должны располагаться рядом с непосредственными потребителями, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

    Герус заявил, что на Украине хотят построить много небольших электростанций поблизости от городов, чтобы подавать электроэнергию «на объекты критической инфраструктуры, водоканалы и теплооблэнерго и другие объекты», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По его словам, такие мини-электростанции станут «необходимым резервом в системе». Их планируется рассредоточить «в разных точках» по всей украинской территории. Украинские власти полагают, что такую сеть окажется «сложно вывести из строя» обстрелами. Это позволит диверсифицировать энергосистему и создать «разделенную генерацию, приближенную к конечному потребителю». Власти Украины собираются заниматься данным вопросом следующие пару месяцев.

    Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, заявил, что «отключения продолжаются», вечером в понедельник на Украине без электричества были около 9 млн человек.

    В ноябре Зеленский похвастался тем, что Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев. По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством.

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    Взрывы прозвучали в Запорожье
    Рогов сообщил о взрывах в находящемся под контролем украинских войск Запорожье

    27 декабря 2022, 03:55

    Текст: Антон Антонов

    В городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины, прозвучали взрывы, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Запорожье громко!» – заявил Рогов в Telegram. По словам Рогова, его земляки сообщили как минимум о двух взрывах во «временно оккупированном режимом Зеленского» городе.

    Украинское министерство цифровой трансформации сообщает, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, врио губернатора Запорожской области России Евгений Балицкий заявил, что украинские военные на линии соприкосновения в регионе деморализованы.

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    УПЦ не смогла продлить договор аренды Успенского Собора Киево-Печерской лавры
    Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил о закрытии доступа УПЦ в главный собор

    27 декабря 2022, 05:24

    Текст: Антон Антонов

    С 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский, сообщил наместник лавры митрополит Павел (Лебедь).

    Как сообщил митрополит, директор историко-культурного заповедника Киево-Печерской лавры заявил, что священнослужители УПЦ смогут «служить последний раз 31 декабря». Уже 1 января они потеряют право «переступить порог» Успенского собора, а также Трапезной церкви, по которым заканчивается договор аренды, передает ТАСС.

    Напомним, раскольническая Православная церковь Украины зарегистрировала устав «параллельного монастыря» ПЦУ «Киево-Печерская лавра». ПЦУ претендует на один из храмов верхней лавры, а также просит часть помещений для «монашеской деятельности». Президент Украины Владимир Зеленский грозил запретом религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с российской стороной.

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    СБУ заявила об аресте имущества Алишера Усманова
    Служба безопасности Украины заявила об аресте имущества Алишера Усманова на сумму 54,35 млн долларов

    27 декабря 2022, 15:54

    Текст: Александра Юдина

    Арестована партия железной руды стоимостью 2 млрд гривен (около 54,35 млн долларов), которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову, заявили в СБУ.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что было установлено местонахождение подпольных складов России, где якобы хранилось более 160 тыс. тонн украинской железной руды. СБУ заявили, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова.

    При этом обозначена общая стоимость сырья на сумму 2 млрд гривен.

    Как уточнили в спецслужбе, решается вопрос о передаче имущества в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

    Ранее в Германии прошли крупномасштабные обыски в 24 объектах, якобы связанных с Усмановым, которого подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций.

    Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия.

    Суперъяхта и самолет Усманова также попали под санкции США.

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