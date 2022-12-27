Вице-премьеры и министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Главы российских ведомств и зампреды правительства приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Каждый из них исполнит новогоднюю мечту ребенка.

Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнит мечту 13-летней Александры из Приморского края посетить мемориальный комплекс «Мамаев курган». Он признался, что в 11 лет он и сам посетил Мамаев курган, это произвело на него невероятные впечатления, говорится в Telegram-канале правительства.

Другой зампред правительства Андрей Белоусов подарит 13-летнему Ивану из Тюменской области беговые лыжи Fisher.11-летняя Мария из Москвы мечтает сходить в цирк. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что девочка не только посетит представление, но и сможет побывать за кулисами.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин решил выполнить два новогодних желания. Он пообещал организовать встречу с профессиональным гонщиком для Владислава из Москвы, а также подарить Елисею из ДНР кимоно, о котором он мечтает.

Мечту пятилетней Марии из Московской области побывать в «Москвариуме» исполнит глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Министр труда Антон Котяков пообещал помочь пятилетнему Александру из Калужской области посетить парк «Остров мечты» в Москве.

Глава Минспорта Олег Матыцин организует для семилетнего Роберта из Ростовской области мастер-класс по дзюдо и подарит велосипед 10-летнему Максиму из Москвы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не только пообещал подарить 11-летнему Руслану из Волгоградской области микроскоп, но и пригласил мальчика посетить медицинскую лабораторию.

Ранее участие в акции «Елка желаний» принял президент Владимир Путин.