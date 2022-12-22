Путин на «Елке желаний» пообещал исполнить два желания ребенка из Запорожской области

Путин в рамках «Елки желаний» пообещал ребенку из Запорожской области поездку в Крым и в дом Деда Мороза

Президент России Владимир Путин во время благотворительной акции «Елка желаний» пообещал исполнить два желания ребенка из Запорожской области: побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи, где проходит акция «Елка желаний». В этом году открытки на елке трех видов: синие открытки с желаниями детей военнослужащих; зеленые – детей, проживающих в новых субъектах РФ; красные – детей с особенностями здоровья, передает РИА «Новости».

Путин снял три открытки. Восьмилетний мальчик из Запорожской области мечтал побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

«Но дом Деда Мороза-то не в Крыму», – удивился Путин. Президенту пояснили, что это два разных желания.

«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», – сказал глава государства.

Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.