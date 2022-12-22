Путин на «Елке желаний» пообещал исполнить два желания ребенка из Запорожской области

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22 декабря, четверг | Последнее обновление — 17:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на освобождении территории ДНР
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве.
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Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Путин на «Елке желаний» пообещал исполнить два желания ребенка из Запорожской области
Путин в рамках «Елки желаний» пообещал ребенку из Запорожской области поездку в Крым и в дом Деда Мороза
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Президент России Владимир Путин во время благотворительной акции «Елка желаний» пообещал исполнить два желания ребенка из Запорожской области: побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.
Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи, где проходит акция «Елка желаний». В этом году открытки на елке трех видов: синие открытки с желаниями детей военнослужащих; зеленые – детей, проживающих в новых субъектах РФ; красные – детей с особенностями здоровья, передает РИА «Новости».
Путин снял три открытки. Восьмилетний мальчик из Запорожской области мечтал побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.
«Но дом Деда Мороза-то не в Крыму», – удивился Путин. Президенту пояснили, что это два разных желания.
«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», – сказал глава государства.
Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.
Внешний вид Зеленского на встрече с Байденом шокировал американцев
Читатели CNN раскритиковали внешний вид президента Украины Зеленского на встрече с главой Белого дома Байденом в США
Читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне.
На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи сочли это знаком неуважения, выразив недоумение, почему Зеленский не смог купить себе хотя бы нормальную одежду для встречи с президентом США на американской земле, передает РИА «Новости».
Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Киев перебросил спецназ под Артемовск
Марочко: Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска
Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (украинское название Бахмут) для удержания города, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Ранее украинские военнопленные в ходе допросов в СКР рассказывали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
В Татарстане предложили переименовать должность главы республики
В Госсовет Татарстана внесли проект о переименовании должности главы республики
В Госсовет Татарстана внесен проект поправок в Конституцию республики, в котором предлагается изменить название должности главы региона.
Так, формулировку «Президент Республики Татарстан» предлагается заменить на «Глава Республики Татарстан», говорится в документе, опубликованном на сайте Госсовета республики.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».
США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.
В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.
Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.
Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.
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На ремонтируемом авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Глава ОСК Рахманов: На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел небольшой пожар
В ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошло небольшое возгорание, сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Возгорание уже ликвидировано, штатно сработали все пожарные системы, ущерба и пострадавших нет, сказал Рахманов РИА «Новости».
Пожар произошел, когда крейсер стоял в доках завода «Звездочка» в Мурманске, уточнил источник в экстренных службах ТАСС.
По его словам, никто не пострадал, с места эвакуировали 20 человек.
В 2019 году на крейсере во время ремонтных работ также произошел пожар. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли двое. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара.
Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Названо число принимающих карты «Мир» стран
Девять зарубежных стран принимают карты российской платежной системы «Мир», рассказал представитель платежной системы.
По словам представителя системы, на данный момент карты «Мир» принимают в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что иностранные банки самостоятельно принимают решения о приеме карт «Мир».
Другой собеседник агентства в одном из крупных банков перечислил те же страны, за исключением Узбекистана. Он сообщил, что в этой стране в сентябре приостановили обслуживание карт по техническим причинам.
Он также обратил внимание, что во Вьетнаме карты «Мир» работают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах. В Казахстане карты работают не везде: их продолжают принимать только банкоматы «ЦентрКредита», Сбербанка и ВТБ.
В Киргизии карты «Мир» принимают только банки, подключенные к национальной платежной системе «Элкарт», в Таджикистане карты «Мир» продолжает принимать государственный Амонатбанк, но расплатиться картой получится только в тех магазинах и заведениях, где используют терминалы оплаты Амонатбанка.
Заинтересованы в подключении платежной системы на данный момент такие страны, как Иран, Индонезия, Куба, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Напомним, в конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.
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Попавший под обстрел в Донецке Рогозин рассказал о ранении
Попавшему под обстрел в Донецке экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину осколок попал в позвоночник
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ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник, медики ДНР оказывают необходимую помощь.
В своем Telegram-канале он рассказал, что ту гостиницу, где проходила встреча, ВСУ никогда не обстреливали. У него есть предположение, что информацию кто-то «слил». По словам Рогозина, у него застрял металлический осколок размером 3×4 мм выше правой лопатки. Кроме того, пострадали еще несколько близких ему людей.
Помощник Рогозина рассказал, что медики оказали необходимую помощь на месте. Сам Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное. В данный момент экс-главе Роскосмоса делают перевязку, передает ТАСС.
В существующих условиях осколок мины из позвоночника извлечь невозможно. Однако Рогозин отказался эвакуироваться в одно из медучреждений других регионов, пока не стабилизируется состояние всех пострадавших.
Ранее находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт и сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.
Визит Зеленского в Вашингтон назвали унижением для США
Ведущий Fox News Карлсон назвал визит президента Украины Зеленского в Вашингтон унизительным для Соединенных Штатов
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов, выразил мнение ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий американского телеканала возмутился внешним видом президента Украины на заседании Конгресса США, куда Зеленский пришел в свитере цвета хаки и армейских брюках. Карлсон сравнил этот наряд с имиджем управляющего стриптиз-клубом, передает ТАСС.
Ведущий американского телеканала выразил возмущение, что власти США позволяют лидеру иностранного государства, одетому в свитер, стоя на трибуне Конгресса, просить у Вашингтона десятки миллиардов долларов и при этом называть это не благотворительностью, а инвестицией. Карлсон подчеркнул, что у США нет никаких исторических обязательств перед Украиной.
По его словам, сутью произошедшего в Конгрессе было заискивание представителей властей Соединенных Штатов перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из рассыпающейся американской экономики. Карлсон подчеркнул, что невозможно представить более унизительный сценарий для «величайшей страны в мире».
Напомним, американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с президентом США в Белом доме.
Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса
Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Отказом от компромисса Зеленский лишил себя возможности спасти Украину
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о неготовности к компромиссам лишил себя возможности для спасения страны, формула будущего мира будет согласовываться уже без него, выразил уверенность бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник выразил уверенность в беседе с ТАСС, что своим заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, так как теперь разговаривать с ним никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В ДНР оценили переброску спецназа ВСУ под Артемовск
Депутат Бердичевский: Артемовск приобрел символичное значение для украинской власти
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Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске спецназа ВСУ под Артемовск.
«Насколько мне известно, под Артемовском сейчас находится не только спецназ, но и все десантно-штурмовые бригады ВСУ», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Этот город приобрел символичное значение для украинской власти, и когда он падет, следом посыпется весь участок фронта на этом направлении», – полагает собеседник.
«Поэтому украинская армия будет держать Артемовск до последнего. Вместе с тем перед нашими подразделениями не стоит задачи взять город как можно быстрее», – отметил парламентарий.
«Под Артемовском идет перемалывание украинских подразделений, работает наша артиллерия и ударные беспилотники. Поэтому чем больше украинских войск там сейчас окажется, тем меньше их останется в целом на Украине», – акцентировал Бердичевский.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой администрации США Джо Байденом и американскими законодателями. По итогам мероприятий в Штатах, украинский президент заявил о заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
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Путин лишил Варданяна гражданства России
Путин разрешил бизнесмену Варданяну выйти из гражданства России
Президент Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства России.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что заявление о выходе из гражданства Рубена Варданяна удовлетворено.
Ранее лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из РФ предпринимателя Рубена Варданяна.
Напомним, два года назад, в 2020 году, сооснователь Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян в видеообращении на YouTube призвал российское руководство вмешаться в конфликт в Карабахе. Вмешательство Москвы, по его мнению, нужно не для Армении, а для российского народа.
Путин осмотрел перспективные образцы вооружений
Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной (НЦУО) страны осмотрел новые и перспективные вооружения.
Выставка прошла в атриуме НЦУО на Фрунзенской набережной, передает ТАСС.
На ней показали современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты различных видов и родов войск.
Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
В среду президент на заседании коллегии Минобороны объявил о необходимости расширения арсенала современных ударных средств в ВС России.
Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей
Пашинян: Российские миротворцы не выполняют обязательство контролировать Лачинский коридор
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, имеет обязательства контролировать Лачинский коридор, однако де-факто не выполняет их.
«По 6-му пункту заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору», – цитирует ТАСС Пашиняна.
По словам Пашиняна, «де-факто получается, что взятое на себя ... обязательство – держать под контролем Лачинский коридор – не выполняется и российскими миротворческими войсками».
«Конечно, это происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония и держать под контролем Лачинский коридор», – добавил премьер Армении.
Ранее парламент Армении принял заявление по ситуации в Лачинском коридоре и призвали Москву обеспечить безопасную связь Нагорного Карабаха с внешним миром в соответствии с заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2022 года.
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