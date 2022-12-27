Первый вице-премьер Белоусов назвал бессмысленным создание мобилизационной экономики в России

Сегодня нет смысла создавать мобилизационную экономику в России, поскольку у страны есть необходимые резервы и рычаги для решения поставленных задач, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, мобилизационная экономика как таковая сама по себе существовать не может, передает его слова ТАСС.

«Есть понятие мобилизационного общества, и мобилизационная экономика – это часть мобилизационного общества», – пояснил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад, который пытался разрушить российскую экономику, недооценил ее устойчивость и возможности России.