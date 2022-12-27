Исследование выявило массовую продажу французами подарков на Рождество

Многие жители Франции готовы отказаться от рождественских подарков, чтобы восполнить расходы на празднование, говорится в исследовании eBay, сообщает французское телевидение.

На само Рождество (католическая и протестантская церкви празднуют его 25 декабря) появилось порядка 100 тыс. объявлений о продаже рождественских подарков, передает RT со ссылкой на BFMTV.

Одна из опрошенных пояснила, что ее семья поступает так уже давно, но с ростом инфляции подобная практика стала применяться еще чаще.

Заместитель директора во французском отделении eBay Сара Тайеб уточнила, что порядка 70% опрошенных указывают основной причиной перепродажи подарков возможность найти средства на празднование самого Рождества.

Ранее СМИ сообщали, что британцы, принимающие у себя украинских беженцев, хотят «вернуть» дома обратно, они оказались в стрессовой ситуации из-за положения дел в экономике.