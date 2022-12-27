СМИ: США сдерживают технологическое развитие Китая

Politico: США применяют стратегию сдерживания развития КНР в технологической сфере

США начали применять стратегию ограничения технологического развития Китая, это «наиболее агрессивные» действия Вашингтона, направленные на сдерживание экономического и военного роста КНР, за последние годы, написала газета Politico со ссылкой на экспертов, а также бывших и действующих американских чиновников.

По ее данным, на протяжении нескольких десятилетий власти США стремились наладить сотрудничество с Китаем, но при этом делали все, чтобы Пекин оставался далеко позади США в вопросах технологического развития, передает ТАСС. Теперь же чиновники, отвечающие за безопасность США, стремятся сделать так, чтобы развитие Пекина, особенно в области производства микросхем и вычислительной техники, а вскоре и в других секторах, почти полностью остановилось.

Новые американские законы, нацеленные против высокотехнологичных секторов экономики КНР, начали действовать осенью 2022 года. Некоторые законодательные меры будут приняты и в следующем году. По оценке издания, все они вместе взятые сильнее затормозят технологическое и экономическое развитие Китая, чем все решения, принятые администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

«Вы действительно видите кардинальные изменения в том, как они смотрят на отношения с Китаем. Администрация [Джо] Байдена рассматривает разработанные в Китае инновации как угрозу национальной безопасности. И это большой скачок по сравнению с тем, что было раньше», – отметил бывший американский чиновник Клит Виллемс, помогавший разрабатывать экономическую политику Белого дома в отношении КНР при Трампе.

Администрация США называет новую стратегию, направленную против Китая, «программой защиты», пишет газета. Издание отмечает, что в октябре Минторг США опубликовал меры, направленные на то, чтобы компании КНР не могли производить передовые компьютерные микросхемы. В ближайшем будущем, как ожидается, будут приняты указ о регулировании американских инвестиций в Китай и указ об ограничении возможностей китайских соцсетей, в частности TikTok, собирать данные американцев.

В свою очередь Конгресс США разрабатывает законодательные инициативы, направленные на контроль над инвестициями и потоками американского капитала в Китай. Законодатели действуют в рамках идеи Байдена о «продвижении» американских технологий для повышения конкурентоспособности США.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащего китайской материнской компании ByteDance.