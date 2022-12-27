На ввозе машин из-за рубежа в Москве обманули 50 человек

МВД: Аферисты обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа

Московские полицейские задержали двоих аферистов, подозреваемых в мошенничестве под видом продажи зарубежных машин и обманувших, предположительно, 50 человек более чем на 50 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские задержали по местам проживания в столице двоих мужчин в возрасте 27 и 30 лет, подозреваемые в мошенничестве под видом реализации автотранспорта, передает РИА «Новости». В ведомстве рассказали, что сообщники организовали компанию по продаже на территории России иномарок и разместили в сети Интернет рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны.

В ведомстве отметили, что клиентов «обрабатывали» в офисе компании на северо-востоке Москвы, где презентовали иномарки и выясняли предпочтения, после чего заключался договор и вносилась предоплата – 1 млн рублей.

Для видимости работы фирмы ее работники поддерживали связь с клиентами, убеждая их, что машина найдена и в скором времени будет доставлена в Россию, при этом обязательства компания не выполняла: деньги шли на оплату аренды и рекламу, а часть суммы уходила на покупку элитных автомобилей, «которые планировались для использования в интересах соучастников».

«Полицейскими в паркинге на севере Москвы установлено местонахождение 24 автомобилей. Машины изъяты. В офисе и жилищах злоумышленников следователями проведены обыски, изъяты документы, различные печати, ключи. По предварительным данным, общий ущерб 50 потерпевшим превысил 50 млн рублей», – говорится в сообщении главка.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Один мужчина арестован, другой – под домашним арестом.

Ранее трое мужчин, которые взяли с юноши, желавшего получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тыс. рублей за зачисление в университет «Синергия», были арестованы в Москве по делу о мошенничестве.