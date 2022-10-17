Обещавших уберечь от мобилизации мошенников арестовали в Москве

Аферистов, обещавших зачислением в «Синергию» уберечь от мобилизации, арестовали за мошенничество в Москве

Трое мужчин, которые взяли с юноши, желавшего получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тыс. рублей за зачисление в университет «Синергия», арестованы в Москве по делу о мошенничестве.

Источник в правоохранительных органах в Москве заявил, что среди мошенников были и сотрудники «Синергии». Они пообещали молодому человеку зачисление в вуз, чтобы он получил отсрочку от мобилизации. Юноша отдал им 180 тыс. рублей, на следующий день всех троих аферистов задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает РИА «Новости».

Как следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, все трое были арестованы Хорошевским районным судом.

Ранее в «Синергии» заявили, что выявили недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за деньги «предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации», обращение вуза было направлено в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела.

Медиаэксперт Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что сейчас необходимо особенно настороженно относиться к звонкам с незнакомых номеров, неясным письмам и предложениям, а также защищать свои личные данные от утечек.

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