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Глава АвтоВАЗа рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
Глава АвтоВАЗа Соколов: На заводе Nissan будут выпускать авто дороже основной линейки
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АвтоВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производиться минимум три модели, сообщил президент компании Максим Соколов.
По словам Соколова, это будут более дорогие автомобили C и D класса, в новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас АвтоВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству, передает РИА «Новости».
«Возможно, это будет не один китайский автопроизводитель. Для балансировки модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan», – добавил он, уточнив, что переговоры находятся на финальной стадии.
При этом глава АвтоВАЗа заверил, что производство будет вестись без ущерба текущему модельному ряду Lada. «Надо развивать и Vesta, и будущее поколение Granta... Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, с одной стороны, была современной, достойной потребителя, с другой стороны – не конкурировала с продукцией АвтоВАЗа, – подчеркнул Соколов.
Ранее Соколов сообщил, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами, которые будут поставлять на предприятие машинокомплекты, и намеревается завершить их в январе-феврале.
Колокольцев: Россия отклонила нарколиберальные инициативы ВОЗ
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Россия не дала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продвинуть «нарколиберальные инициативы», поскольку Москва против инициатив послабления мер контроля по отношению к каннабису, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Колокольцев подчеркнул, что тенденция послабления законодательства о каннабисе в некоторых странах ведет к подрыву основ международного контроля за наркотиками, передает РИА «Новости».
Глава МВД подчеркнул, что около четверти государств мира высказываются о «толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых легких наркотиков». При этом, по его словам, Россия, как и прежде, придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли.
«Принимаемые усилия позволили отклонить ряд нарколиберальных инициатив ВОЗ», – заявил Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
Он также рассказал, что МВД России перекрыло межрегиональный канал поставки марихуаны с юга России в Московский регион, изъято 260 кг запрещенных веществ, передает ТАСС.
Возбуждено пять уголовных дел (ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ), рассматривается вопрос об их соединении в одно производство. Осуществляется комплекс дальнейших мероприятий, направленных на задержание организатора противоправной деятельности.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России увеличивается число отравлений синтетическими веществами и лекарствами, вызывающими зависимость.
Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
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Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.
«Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.
«Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.
«При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.
В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.
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Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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FT оценила успешные действия генерала Суровикина на Украине
FT: Решения генерала Суровикина на Украине снизили шансы ВСУ на наступление в южном направлении
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Решения командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на наступательные действия на южном направлении, считает британская газета Finanacial Times.
По информации издания, решения Суровикина позволили укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона, что, в свою очередь, снижает шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ. Оно впоследствии могло бы отрезать связывающий Россию с Крымом сухопутный коридор, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, в статье отмечается, что несколько западных военных аналитиков пока что считают «прорыв» ВСУ возможным.
При этом газета указывает на большие потери ВСУ. По словам советника, на чью информацию опирается газета, многие солдаты недостаточно обучены, некоторые подразделения сильно страдают от сильной усталости, бойцам не хватает оружия и боеприпасов.
Ранее New York Times отмечала, что новая тактика ВС России, используемая генералом Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – процитировала газета мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.
Напомним, президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин.
СМИ: Nord Stream AG начала оценку ремонта поврежденных труб «Северных потоков»
NYT: Nord Stream AG начала оценку ремонта поврежденных труб «Северных потоков»
Компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа, сообщили СМИ.
По словам источника The New York Times, согласно одной из оценок, на ремонт может понадобиться не менее 500 млн долларов, при этом консультанты, которые работают на Россию, пытаются определить, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды, передает ТАСС.
В этой связи издание задается вопросом, почему Россия намерена начать «дорогостоящую работу по их ремонту», если она, как бездоказательно утверждают некоторые западные страны, устроила диверсию на газопроводах. The New York Times отмечает, что у газопроводов было «немало» противников в самой Европе, хотя диверсия на таком важном объекте энергетической инфраструктуры может быть расценена как акт войны.
Глава шведской контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг сообщил, что у Стокгольма, ведущего собственное расследование произошедшего, «нет конкретных доказательств» виновности кого бы то ни было.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время. Тем не менее назвать стоимость и продолжительность ремонта пока нельзя, так как идет расследование, а операторы не допускаются к информации.
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ России опубликовала кадры после ликвидации украинской диверсионной группы из четырех человек на территории Брянской области.
На опубликованном видео рядом с убитыми боевиками лежит иностранное оружие. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте», сообщает РИА «Новости».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что количества взрывчатки, которое было у ликвидированной группы, хватило бы, чтобы уничтожить несколько крупных объектов инфраструктуры.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Позже ФСБ назвала имена украинских диверсантов.
Маск оценил «футуристический прогноз» Медведева
Маск в Twitter прокомментировал «футуристический прогноз» Медведева на 2023 год
Американский миллиардер Илон Маск крылатым интернет-выражением прокомментировал опубликованный зампредом Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым «футуристический прогноз» на 2023 год.
«Epic thread!» – заявил Маск в Twitter, комментируя соответствующее сообщение Медведева. В русскоязычном сегменте интернета закрепился перевод этой фразы на русский как «эпичный тред (ветвь обсуждения)», причем слово «эпичный» используется как для выражения сарказма, так и для реального одобрения.
Кроме того, Маск отреагировал удивленным смайлом и попросил напомнить ему о «прогнозе» через год.
Напомним, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатах, которые после войны будут республиканскими.
Ростех начал летные испытания двигателя ПД-8 для самолета SSJ NEW
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) начала летные испытания силовой установки ПД-8 для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200, сообщила пресс-служба Ростеха.
Двигатель испытывают в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Фиксируются ключевые эксплуатационные данные – частота вращения, давление, температура. Также регистрируются значения дополнительных параметров, необходимых для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации двигателя, говорится в Telegram-канале Ростеха.
Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала об уникальной технологии, которая будет применятся при создании и производстве линейки гражданских авиадвигателей ПД-8.
Путин назначил Медведева первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин назначил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии.
В указе президента говорится, что в состав комиссии вошел глава МЧС Александр Куренков – взамен исключаемого Игоря Артемьева, ранее возглавлявшего ФАС, передает ТАСС.
Возглавляет комиссию Путин. Глава Минпромторга Денис Мантуров занимает посты замглавы комиссии и руководителя ее коллегии, которая формируется для решения текущих вопросов.
В состав комиссии также входит глава Минобороны, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители СВР, ФСБ, Росгвардии и другие.
СМИ: Новейший британский авианосец провел больше времени на ремонте, чем в море
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Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales, введенный в эксплуатацию в декабре 2019 года, на ремонте провел больше времени, чем в море, сообщает британская газета The Times.
Газета со ссылкой на данные министерства обороны сообщила, что авианосец стоимостью 3,2 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд долларов по текущему курсу) был пришвартован, не выполняя никаких задач, он находился в море 267 дней, ремонт корабля все еще продолжается, передает ТАСС.
В августе у корабля сломался гребной винт, после чего он оказался на ремонте в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Кроме того, в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов, была обнаружена трещина.
Газета приводит слова начальника Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, который сказал, что проблемы с авианосцем «вызывают глубокое разочарование».
HMS Prince of Wales рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей.
Ранее сообщалось, что новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.
Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
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С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.
Медведев предрек распад ЕС и гражданскую войну в США
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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев составил «футуристический прогноз» на новый год, в котором предрек распад ЕС и гражданскую войну в США.
«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Всего зампред Совбеза предложил 10 пунктов, среди которых нефть по 150 долларов и газ по 5 тыс. долларов, распад Евросоюза и новый раздел Польши, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов» и последующая война этого рейха с Францией.
Также Медведев предрек «гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», победу Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.
Ранее Медведев заявил, что зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, которые будут иметь свою логику развития, они будут настроены на партнерство и диалог.
Названо условие отказа в выдаче жителям новых территорий российского паспорта
Российский паспорт жителям новых территорий не будет выдаваться при отказе от присяги
Жителям новых территорий России не будут выдавать паспорт в случае отказа от принесения присяги. Об этом говорится в порядке подачи лицами, получившими гражданство России, заявления о выдаче паспорта гражданина.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный МВД России или его территориальными органом, не выдается, а бланк паспорта гражданина Российской Федерации уничтожается при отказе от принесения присяги гражданина Российской Федерации, передает ТАСС.
Отмеечается, что отказ от принесения присяги подтверждается заявлением.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.
Зеленский назначил сексолога без дипломатического опыта послом Украины в Болгарии
Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности
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Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности, сообщили СМИ.
Как сообщает «Украинская правда», Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях, до сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям».
На сайте Зеленского опубликован указ о назначении Илащук чрезвычайным и уполномоченным послом в Болгарии, при этом в тексте указа не упоминается ее предыдущее место работы, передает РИА «Новости».
По данным ряда украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский Гештальт Институт», а в соцсетях указала, что является сексологом-консультантом, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Отметим, однако, что страница Илащук не верифицирована.
Ранее экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».