Власти Москвы сформировали батальон Дедов Морозов для семей мобилизованных

Для семей мобилизованных с детьми сформированы программы, новогодние елки, катки и услуга, благодаря которой можно бесплатно заказать на дом Деда Мороза, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, правительство Москвы создало специальные программы для детей – елки, катки, билеты на различные показы. Кроме того, для каждого ребенка сформирована услуга заказа Деда Мороза домой. Таких Дедов Морозов, по словам Раковой, набрался уже целый батальон. Но и женам и родителям мобилизованных постарались к новогоднему столу дать тоже такой небольшой приятный подарок, передает РИА «Новости».

Ракова рассказала и о других действующих мерах поддержки семей мобилизованных. Так, работает профильный центр, куда могут обратиться все без исключения представители семей. Решаются вопросы трудоустройства, обучения, получения водительских прав, устройства детей в детские сады и школы, а также устройство пожилых родителей в социальные учреждения и предоставление им соцпомощников на дому.

Заммэра отметила, что власти Москвы отработали более 40 тыс. заявок, 97% ситуаций на данный момент решены.

В заключение Ракова добавила, что семьям мобилизованных оказывается не только материальная, но и психологическая помощь, юридическая поддержка, помощь в решении вопросов, связанных с ЖКХ.

Ранее жены участников спецоперации сообщили о поступлении федеральных выплат.