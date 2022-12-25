Патриарх Кирилл поздравил папу Римского с Рождеством

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25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 16:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Израиле опасаются планов России помешать Украине получить «Железный купол»
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Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться.
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Патриарх Кирилл поздравил папу Римского с Рождеством
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова.
«Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия», – говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци поздравил российских католиков с наступившим Рождеством Христовым и призвал их разделить мир и радость праздника с другими людьми.
Орбан обозначил сроки существования киевского режима
Орбан: Украина будет воевать, пока США поставляют Киеву оружие
Кризис на Украине будет продолжаться, пока США продолжают поставлять оружие Киеву и помогает финансово, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан газете «Мадьяр немзет».
По словам Орбана, существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию – на США.
«Если американцы хотят мира, будет мир», – передает слова Орбана РИА «Новости».
Премьер отметил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, и разрыв отношений с Москвой не входит в планы, несмотря на упреки Брюсселя.
Ранее ЕС госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Венгрии «прогибаться» в некоторых вопросах.
Хоккеист возмутился не пожелавшими встать под гимн России зрителями матча в Казахстане
Поведение зрителей, не вставших во время исполнения российского гимна на хоккейном матче в Астане, возмутило капитана клуба КХЛ «Автомобилист» Сергея Широкова.
В детстве всех приучают вставать под гимн своей страны, но во время исполнения гимна на игре екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барысу» много людей сидело, отметил Широков, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это неприемлемо», – заявил спортсмен.
Российская команда проиграла казахстанской (4:5 по буллитам).
Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
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Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов
Эксперт Васильев: Киев жжет покрышки, пытаясь изобразить попадания по объектам энергетики
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Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл схему обмана Киева в информации по повреждению объектов энергетической инфраструктуры Украины.
«Пару дней назад поднимал тему, что полезно изучить опыт украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры. И подписчики дали ценнейшую информацию», – отмечает автор.
По его словам, способ «довольно простой и эффективный». «Относительно рядом с трансформаторами и цехами готовят гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки и имитируют успешное попадание», – пишет Васильев в своем блоге.
«Причем уровень секретности по этим мероприятиям высочайшего уровня. Расчет на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты и будут считать объект уничтоженным», – добавил он.
Ранее военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
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Американский генерал объяснил, почему ВСУ не смогут использовать Patriot
Генерал в отставке: ВСУ не скоро смогут использовать Patriot
Украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц, заявил американский генерал в отставке Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Он также отметил, что эти системы ПВО не способны защитить всю территорию Украины, передает RT. Кроме того, Patriot не подходят для перемещения по полю боя – их ставят так, чтобы прикрыть какой-то один наиболее важный объект, например, стлицу.
Хертлинг пояснил, что неверно думать, что эти системы будут распределены вдоль 800-километровой российско-украинской границы.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
В США назвали главную ложь года о России
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах «Северных потоков»
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Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются самой глупой ложью этого года, которую с совершенно серьезным лицом транслировали американские СМИ, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист привел любимые примеры лжи за уходящий год и начал с самой глупой, по его мнению, «о подрыве «Северных потоков» Владимиром Путиным».
«Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.
Телеведущий указал, что именно эту «глупость» транслировали американские СМИ «с совершенно серьезным лицом», показав отрывки из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, обвиняют в подрывах газопроводов Москву.
«Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы», – заявил журналист.
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«Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация – бездушие», – отметил телеведущий, заявив, что подрывы трубопроводов, скорее всего, «проделки администрации Байдена».
До этого читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду о непричастности России к взрывам на «Северных потоках» за некую сенсацию.
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Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа
Welt: Германия рискует стать зависимой от Катара из-за отказа от российского газа
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Германия рискует оказаться во власти Катара из-за угроз эмирата прекратить поставки газа в связи с коррупционным скандалом в Европарламенте, сообщила немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа, именно поэтому европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов, пишет Die Welt.
Как отмечает издание, после возбуждения коррупционного дела против бывшей замглавы Европарламента Евы Кайли, связываемого с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, ЕП попытался запретить на время следствия доступ туда катарских лоббистов. После чего катарский дипломат назвал попытку приостановить сотрудничество Дохи с Европарламентом «дискриминацией» и предупредил о негативных последствиях в отношениях и поставках газа, передает РИА «Новости».
Между тем немецкие компании только недавно подписали контракты с Катаром на поставку 2 млн тонн СПГ с 2026 года, поэтому следует опасаться, что «правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Катар поможет России в усмирении Европы.
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Генерал США заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и в большой опасности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, армия России в подавляющем превосходстве, заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
Американский генерал Маккефри заявил, что ВСУ находятся в великой опасности из-за того, что понесли колоссальные потери. Он также заявил, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Украине изменить ситуацию «на земле», передает «Газета.Ru» со ссылкой на MSNBC.
Маккеффри считает, что армия России находится в подавляющем превосходстве. Генерал призвал поставить ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS, только так по его мнению, можно восстановить баланс сил.
Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
Названа новая версия пожара в доме престарелых в Кузбассе
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Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерове мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации при использовании электрооборудования, заявил замглавы МЧС и главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
В качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, заявил Супруновский в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что спасатели действовали при ликвидации возгорания верно и организованно, в соответствии с требованиями руководящих документов, они сделали все возможное.
Одной из причин быстрого и масштабного развития возгорания, предположительно, стало позднее сообщение о пожаре в МЧС.
К тому моменту, как на место приехали пожарные, почти все здание уже было охвачено огнем, нарушено остекление.
Также Супруновский отметил, что первоначальная версия о возгорании при нарушении эксплуатации печи все еще рассматривают, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после окончания работ надзорных органов и Следственного комитета.
Количество погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до 22 человек. Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ.
До этого областные власти информировали, что, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при топке печи.
Обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю из Кемерова.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что несколько лет этот нелегальный дом престарелых называли «сектой», и отмечала, что его руководство пыталось мешать проверкам МЧС.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Владимир Соловьев показал первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева, машина получилась не только прорывной, но и очень фотогеничной.
Подробности боевого слаживания батальона, укомплектованного танками «Армата», Соловьев обещал показать в прямом эфире «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1».
Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
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На Украине назвали цену за нелегальную доставку за границу мужчин призывного возраста
В Одесской области раскрыли подозреваемых в создании канала по перевозке мужчин призывного возраста через границу с Молдавией за деньги, один «переход» стоит несколько тысяч долларов, сообщили в украинском МВД.
Всего задержано четверо подозреваемых, один из которых – водитель, передает RT со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
Стоимость такой нелегальной услуги через государственную границу с Молдавией – 6 тыс. долларов, добавили в министерстве.
В октябре чешские СМИ писали, что в последнее время задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, 25% из них оказались гражданами Украины.
Король Испании назвал главную причину энергокризиса в Европе
Король Испании рассказал о влиянии украинского конфликта на экономику страны
Энергетический кризис в Испании был спровоцирован конфликтом вокруг Украины, что влияет на экономику королевства, заявил испанский король Филипп VI в рождественском обращении к нации.
Король Испании отметил, что ситуация на Украине, как и последствия пандемии коронавируса, «оказывает глубокое влияние на экономику» королевства, конфликт спровоцировал энергокризис «с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта», передает ТАСС.
Также, по словам Филиппа VI, пострадала сфера безопасности Испании.
Ранее глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не зависит от поставок российского газа, поэтому стране «нечего бояться» на фоне роста энергетического кризиса во всех странах Европы.
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Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков умер в возрасте 66 лет, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
В ОСК отметили, что Бузаков всю жизнь посвятил созданию российского флота. В пятницу он присутствовал на торжественном спуске на воду новой подводной лодки «Великие Луки», говорится в сообщении на сайте корпорации.
«Он брал на себя ответственность за самые сложные заказы и достойно справлялся с каждым из них, чем заслужил огромный авторитет и в отрасли, и у руководства страны», – говорится в сообщении.
В ОСК добавили, что жизнь гендиректора оборвалась трагически и безвременно. Для Бузакова Адмиралтейские верфи всегда были главным делом жизни. Верфи за последние десять лет вышли на новый уровень, реализовав уникальные проекты как для военных целей, так и для гражданских.
Британцы решили «отобрать» свои дома у украинцев на Рождество
Daily Mail: Приютившие украинских беженцев жители Британии заявили о стрессе из-за гостей
Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, хотят «вернуть» свои дома и испытывают стресс из-за экономических трудностей, сообщает The Daily Mail.
Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии рассказала The Daily Mail, что многие из тех, кто принял в своем доме беженцев, в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.
«Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», – цитирует РИА «Новости» Дэниелс.
По словам собеседницы издания, многие принявшие у себя украинцев испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», они просто говорят беженцам: «мой дом – твой дом», после чего возникают всевозможные трудности.
Она привела пример, когда хозяйка дома спустилась на кухню и почувствовала себя чужой, потому что все разговаривали по телефонам и вели себя по-хозяйски.
«Все обеспокоены ростом стоимости жизни. Необязательно сильно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную», – заявил специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич.
Ранее украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни.
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