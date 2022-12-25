В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск

В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом президента России Владимира Путина в Минск, заявив, что двусторонние контакты осуществляются во имя взаимной выгоды, а не против кого-либо.

«Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить... Они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности», – передает РИА «Новости» слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.

В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.

Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».