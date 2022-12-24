ВСУ трижды за утро обстреляли Донецк из РСЗО При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранило ребенока Девочка пострадала при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками 24 декабря 2022, 23:35 Текст: Вера Басилая

Маленькая девочка получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Мэр Донецка Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района ранена девочка 2015 года рождения. Ранее украинские вооруженные формирования обстреляли из РСЗО центр Донецка, где находятся несколько медицинских учреждений, под обстрел попали две больницы, повреждена поликлиника. Попавший под обстрел в Донецке Рогозин рассказал о ранении Попавшему под обстрел в Донецке экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину осколок попал в позвоночник 22 декабря 2022, 09:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник, медики ДНР оказывают необходимую помощь. В своем Telegram-канале он рассказал, что ту гостиницу, где проходила встреча, ВСУ никогда не обстреливали. У него есть предположение, что информацию кто-то «слил». По словам Рогозина, у него застрял металлический осколок размером 3×4 мм выше правой лопатки. Кроме того, пострадали еще несколько близких ему людей. Помощник Рогозина рассказал, что медики оказали необходимую помощь на месте. Сам Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное. В данный момент экс-главе Роскосмоса делают перевязку, передает ТАСС. В существующих условиях осколок мины из позвоночника извлечь невозможно. Однако Рогозин отказался эвакуироваться в одно из медучреждений других регионов, пока не стабилизируется состояние всех пострадавших. Ранее находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт и сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу. Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман 23 декабря 2022, 10:12

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Антон Никитин

По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные. В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко. 17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о состоянии раненых в Донецке Рогозина и Хоценко Врио главы ДНР Пушилин: Состояние раненых в Донецке Хоценко и Рогозина удовлетворительное 22 декабря 2022, 10:10

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Состояние раненых при обстреле отеля в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко и экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина удовлетворительное, сообщил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, обоим политикам повезло, при том, что «двое находившихся рядом ребят погибли», передает РИА «Новости». В четверг утром стало известно, что ВСУ обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием Рогозина, он получил ранение в позвоночник. Пушилин анонсировал скорое освобождение пригорода Донецка Марьинки 22 декабря 2022, 12:40

Фото: Дэн Леви/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что подразделения в Марьинке продвигаются, однако противник сопротивляется и цепляется за каждую постройку. «У них, судя по всему, такой приказ», – передает слова Пушилина РИА «Новости». Он добавил, что противник продолжает поставлять новые резервы. Пушилин подчеркнул, что для войск важны каждые 50–100 метров. Врио главы ДНР заметил, что после освобождения Мариьики будет выход на следующее направление – Красногоровка. Ранее Пушилин заявил, что после зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять ВСУ в практически разрушенный частный сектор, чтобы украинские военные не могли там зацепиться. Новости СМИ2 ВСУ оборудовали огневые точки на крышах домов в Артемовске Марочко: ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов в Артемовске 23 декабря 2022, 09:14 Текст: Антон Никитин

Дислоцированные в Артемовске (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике подразделения ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведданные. По словам Марочко, ВСУ готовятся к ведению боевых действий в городских условиях, а в качестве капониров для бронетехники используют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Наблюдательные посты противовоздушной обороны с расчетами ПЗРК ВСУ оборудуют на крышах высотных зданий, приводит его слова ТАСС. Кроме того, ВСУ разворачивают дополнительные полевые госпитали в подвалах домов. Помимо этого, осуществляется подвоз продуктов питания и боеприпасов. Ранее Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут). Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявлял, что Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении, отметил эксперт. Рогозина решили перевезти в Москву Рогозина решено перевезти в Москву для оказания необходимой медицинской помощи 22 декабря 2022, 23:23 Текст: Антон Антонов

Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставят в Москву, после чего будет принято решение о необходимой медицинской помощи, сообщил его помощник. Решение примет консилиум врачей. Как пояснил помощник Рогозина, медики пока не проводили операцию – «врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились», учитывая ее сложность, передает ТАСС. Напомним, Рогозин получил ранение в позвоночник в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке. Сам Рогозин сообщил, что многие из его группы также получили ранения, погиб один из его помощников Михаил Бридасов. Рогозин обещал после лечения вернуться на фронт и «отомстить за ребят». Новости СМИ2 Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку Мэр Донецка Кулемзин сообщил об украинском обстреле Киевского района города 23 декабря 2022, 22:18

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, по городу было выпущено 15 ракет, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Кулемзин сообщил в Telegram, что «украинские фашисты открыли огонь с использованием реактивных систем залпового огня». В результате была повреждена магистральная линия «Засядько», без электроснабжения остались 16 тыс. абонентов. Кроме того, повреждения получили жилые дома и магазины, «сообщается о прилетах на территорию детского сада». Накануне сообщалось, что мирная жительница стала жертвой очередного обстрела Донецка. Кроме того, три шахты в результате обстрела лишились электроснабжения, когда под землей находились более 100 человек. СК: Удар по гостинице в Донецке с Рогозиным мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar 22 декабря 2022, 11:51

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Удар по гостинице, где находились экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar, считают в СК. В Telegram-канале ведомства сообщается, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В данный момент известно, что удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Как ранее проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин, состояние раненых при обстреле отеля в Донецке Хоценко и Рогозина удовлетворительное. В четверг утром стало известно, что ВСУ обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием Рогозина, он получил ранение в позвоночник. Новости СМИ2 ВС России в ДНР уничтожили две самоходные гаубицы и танк НАТО Российские военные в ДНР уничтожили две самоходные гаубицы и танк НАТО 23 декабря 2022, 11:31 Текст: Александра Юдина

Подразделения российских военных в ДНР уничтожили за последние сутки танк, две САУ и другую технику украинских боевиков, сообщили в управлении народной милиции. По информации ведомства, ликвидировано вооружение и военная техника: один танк Т-80У, две самоходные гаубицы М-777 и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, передает ДАН. Кроме того, в НМ добавили, что ликвидированы также десятки украинских военных. Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. В ЛНР задержан готовивший теракт экс-боевик «Азова» Источник: Спецслужбы задержали в ЛНР готовившего теракт экс-боевика «Азова» 24 декабря 2022, 08:35 Текст: Антон Никитин

Спецслужбы задержали в Луганской народной республике бывшего боевика украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал осуществление терактов на территории ЛНР, сообщил источник. По словам источника РИА «Новости», бывший военнослужащий собирал сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также данные о чиновниках городских и районных администраций освобожденных в ходе СВО территорий ЛНР. Он уточнил, что задержанный проживал на данный момент на территории республики и планировал ряд террористических актов в ЛНР. При задержании у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования. Взрывотехники уничтожили устройство на месте. Накануне сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили в населенном пункте Светличное два схрона для украинских диверсантов, планировавших теракты на территории Луганской народной республики. Новости СМИ2 Мирная жительница погибла в результате украинского обстрела Донецка Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели мирной жительницы в результате украинского обстрела Донецка 22 декабря 2022, 22:21 Текст: Антон Антонов

В результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, в Куйбышевском районе Донецка погибла мирная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Штаб сообщил об этом в Telegram-канале. В четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ семь раз обстреливали Куйбышевский район, в том числе «натовскими» 155-мм снарядами, передает РИА «Новости». В четверг также сообщалось, что три шахты ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания» в Донецке остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В момент обстрела под землей находились более 100 человек, была проведена эвакуация горняков. Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для украинских диверсантов Источник: Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для планировавших теракты украинских диверсантов 23 декабря 2022, 08:18 Текст: Антон Никитин

Российские спецслужбы обнаружили в населенном пункте Светличное два схрона для украинских диверсантов, планировавших теракты на территории Луганской народной республики. Источник РИА «Новости» сообщил, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников, целями были мирные жители. По его словам, сотрудники спецслужб обнаружили десять мин калибром 82 мм, а также 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 мм. Уточняется, что схрон располагался в разрушенном здании местной школы. Боеприпасы уничтожили. В середине декабря офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что разведка зафиксировала активизацию диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Новости СМИ2 Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке Мэр Горловки Приходько сообщил о контузии после обстрела гостиницы в Донецке 22 декабря 2022, 12:10 Текст: Александра Юдина

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела гостиницы в Донецке со стороны ВСУ получил контузию. По информации ТАСС, мужчина подтвердил контузию, сейчас он находится в больнице. Как ранее проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин, состояние раненых при обстреле отеля в Донецке Хоценко и Рогозина удовлетворительное. В четверг утром стало известно, что ВСУ обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием Рогозина, он получил ранение в позвоночник. По версии СК РФ, удар по гостинице Донецка мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar. В Донецке после обстрела ВСУ без электричества оказались три шахты 22 декабря 2022, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

Три шахты в Донецке оказались без электроснабжения после обстрела украинских военных, ведется эвакуация, сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой народной республики. Удар произошел в 13.15 мск, обесточены оказались шахта имени Скочинского, шахта «Лидиевка» и шахта имени Абакумова, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». В момент обстрела под землей были 107 человек, начата эвакуация горняков. Там указали, что все три шахты входят в ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». Ранее мэр Горловки Иван Приходько при обстреле гостиницы в Донецке получил контузию. В четверг сообщалось, что украинские военные обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник. Новости СМИ2 Победители проектов «Россия – страна возможностей» подарили новогодние сувениры детям Донбасса 23 декабря 2022, 20:29 Победители проектов «Россия – страна возможностей» провели для детей в Донецкой и Луганской народных республиках новогодний мастер-класс и вручили подарки: наборы для творчества, рюкзаки и сладости. Победители и выпускники различных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» 23 декабря посетили Луганское детское учреждение санаторного типа «Незабудка» и провели для детей мастер-класс по созданию новогодних глиняных игрушек и рассказали им о проектах платформы. В санатории «Незабудка» находятся дети-сироты, дети из освобожденных территорий, пострадавшие во время боевых действий, и те, кто оказался в трудных жизненных ситуациях. Победитель конкурса «Лидеры России», министр образования и науки ЛНР Иван Кусов поделился семейными традициями празднования и рассказал детям, как важно верить в свои мечты. В мастер-классе приняли участие выпускники мастерской новых медиа, теле- и радиоведущий Дмитрий Крымов и заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Пообщаться с детьми и поздравить их с наступающим Новым годом пришли участники проекта «Пишем будущее», студенты Луганского государственного аграрного университета Ксения Мазниченко и Федор Вакуленко. Взрослые вместе с детьми украсили узорами новогодние елочки, звезды, ангелов, пряничных человечков и другие фигурки. В завершение встречи каждый ребенок получил наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Также сотрудники президентской платформы «Россия – страна возможностей» встретились с воспитанниками Амвросиевской школы-интерната №4 в ДНР и провели для них тренинги и мастер-классы, вручили наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости, а также рассказали о проектах платформы. Сувениры детям погибших защитников Донбасса и детям, которые пострадали от обстрелов, – всего 1600 наборов в ДНР удается передать благодаря помощи сотрудников министерства образования и науки, министерства труда и социальной политики ДНР. Воспитанники интерната рассказали гостям о своих увлечениях – музыке, литературе, экологии, о том, каким видят будущее Донбасса, какую профессию хотели бы освоить. Многие ребята добавили, что их главная мечта, чтобы побыстрее наступил мир. В ДНР в связи со сложной обстановкой и необходимостью соблюдения мер безопасности часть новогодних гостинцев команда платформы доставит детям адресно. Наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости получат дети из Донецка и Макеевки. За 4 года работы платформы участниками ее 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.