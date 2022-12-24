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ВСУ обстреляли из РСЗО две больницы в Донецке
ВС Украины выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
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Украинские вооруженные формирования обстреляли из РСЗО центр Донецка, где находятся несколько медицинских учреждений, под обстрел попали две больницы, повреждена поликлиника.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел велся из населенного пункта Орловка, ракеты попали на территорию железнодорожной больницы и Республиканской травматологии.
«Во время обстрела Петровского района повреждено остекление в здании поликлиники больницы №14», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате ракетного удара загорелся частный дом.
По его словам, в здании Республиканского травматологического центра повреждены двери и остекление, в детском саду пострадали оконные блоки и кровля, зафиксировано прямое попадание по многоквартирному дому на Университетской улице, повреждены три многоквартирных здания, а также 10 автомобилей.
Ранее Вооруженные силы Украины в субботу утром трижды обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.
Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
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Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя, как Украина», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер заметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.
Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Воевавший за ВСУ режиссер «Квартала 95» погиб под Артемовском
RT: Воевавший на стороне ВСУ режиссер студии «Квартал 95» Бобало погиб под Артемовском
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Режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало, поступивший добровольцем на службу в вооруженных силах Украины, ликвидирован под Артемовском (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике.
Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
В одном из фильмов Бобало снимался Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, а также первая леди Украины Елена Зеленская.
Эту информацию подтверждает жена режиссера Анна Яремчук. На своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) она написала, что «по справедливости» ее муж должен был снимать кино и быть востребованным в своей области, а вместо этого у них дома «стоял автомат и куча военных «ништячков», которые передавала мама из Америки», пишет «Коммерсант».
Накануне помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что в районе Артемовска идут напряженные бои, но Киев понимает необходимость сдать город.
МИД оценил заявления об участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
Замглавы МИД Галузин назвал некорректными заявления о возможном участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
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Заявления о том, что совместная российско-белорусская группировка может быть задействована в ходе спецоперации на Украине, некорректны, сказал замглавы МИД Михаил Галузин.
По его словам, задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной Белоруссии, передает РИА «Новости».
Постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине, как подчеркнул Галузин, является некорректной.
Он напомнил, что, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии, добавил Галузин.
Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, подчеркнул он.
По его словам, «предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению».
Галузин заявил также, что подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса.
Газета ВЗГЛЯД писала о принципиально новом уровне взаимодействия военных России и Белоруссии.
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Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
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Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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Американские СМИ предупредили об опасности для «подбрюшья» США
NI: Кризис на Украине убедил мир в необходимости многополярности
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Многополярная система мироустройства работает лучше американоцентричной модели, это явно продемонстрировал украинский кризис, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Рабил.
Рабил считает, что именно конфликт на Украине подтолкнул множество стран к тому, чтобы вместо исполнения воли Вашингтона отдавать предпочтение собственным интересам. При этом многие из этих стран являются друзьями или союзниками США, но не стали врагами для России и Китая, передает РИА «Новости» содержание публикации The National Interest.
«Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России – крупнейшей страны мира с наибольшим количеством ресурсов, и Китая – страны со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире», – говорится в статье.
По словам автора, в равной степени эти страны не хотят портить отношения с Вашингтоном, а потому в основе их политики находятся собственные интересные, свободные от идеологической бинарности времен холодной войны.
В первую очередь эта тенденция способна поставить в опасное положение «подбрюшье» Соединенных Штатов – американский доллар, уверен он.
Рабил отметил, что привлекательность доллара в мире заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнеспособности, однако привлекательность эта утратила часть своего блеска. Он напомнил, что госдолг США превысил ошеломляющую отметку в 31 трлн долларов, а глобальное влияние Америки тем временем снижается. По его словам, то, что американские союзники задумываются об использовании и хранении различных валют в своих торговых и валютных резервах, не случайно.
Так, Иран начал использовать свою валюту риал и российские рубли в торговле с Россией. ОАЭ, ранее выпускавшие облигации в долларах США, начали выпускать облигации в собственной валюте – дирхамах.
Кроме того, напоминает NI, в апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты – канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань, хотя традиционно валютная корзина Израиля состояла из доллара США, евро и британского фунта.
Ранее Путин заявлял, что в данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира.
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Мужчин на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров
В Сети появилось видео, как украинцев забирают на военную службу прямо из клубов и баров
Мобилизация на Украине набирает обороты. СМИ публикуют видео, как мужчин в этой стране забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
Видео публикует «Царьград».
«Уважаемые призывники и господа уклонисты, ну вы поняли!» – приводит телеканал комментарий жителя Харькова.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
Россия собралась сохранить объем транзита нефти по «Дружбе» через Украину
Замглавы МИДа Галузин сообщил о намерении России сохранить в 2023 году объем транзита нефти через Украину по «Дружбе»
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В 2023 году планируется сохранить объем прокачки нефти, который по трубопроводу «Дружба» идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин со ссылкой на президента Транснефти Николая Токарева.
Галузин сообщил, что Транснефть, «насколько известно», в ноябре подтвердила получение уведомления от «Укртранснафты», в котором говорилось, что с 1 января тарифы на прокачку нефти вырастут, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что на днях Токарев в интервью каналу «Россия 24» сообщил, что транзит по южной ветке «Дружбы» останется на том же уровне, что и в 2022 году.
Напомним, в связи с конфликтом на Украине, по территории которой проходит нефтепровод «Дружба», Венгрии хочет, чтобы были разработаны запасные маршруты поставок нефти в страны Восточной Европы. Осенью транзит через Украину приостанавливался из-за веерных отключений электричества.
В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
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В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий.
По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».
Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине.
Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.
Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.
Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом.
Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.
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В Петербурге похоронили бойца «Вагнера» Меньшикова
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Бойца группы «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в ходе СВО, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Петербурге.
Меньшиков вырос в детском доме, после выхода из него он отслужил в Вооруженных силах России, и «не скрывался, не прятался», заявил бизнесмен Евгений Пригожин, передает РИА «Новости».
После службы он женился, трудоустроился сварщиком, и совершил преступление, а затем был осужден на реальный срок, добавил предприниматель.
Меньшиков в колонии пожелал стать участником спецоперации, чтобы защищать родину, подписал контракт, и ушел в зону СВО. В зоне операции он уничтожил гранатометом пулеметный расчет, получил пулевое ранение и истек кровью, сказал бизнесмен.
По словам Пригожина, его пытались вытащить, но боец уже погиб.
До этого бизнесмен обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, поскольку петербургские власти отказывались хоронить бойца на Аллее Славы из-за отсутствия официального статуса военнослужащего. Володин отметил, что «на фронте все равны», потому нормы по захоронениям должны распространяться на всех участников боевых действий.
Алаудинов отметил попытку Киева представить Артемовск «не имеющим значение»
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов указал на попытки Киева представить Артемовск «не имеющим значение» городом
Оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска (Бахмута), украинские власти начинают утверждать, что город для них «не имеет значения», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
Алаудинов отметил, что такой же подход Киев демонстрировал при отступлениях из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов, передает ТАСС.
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти предпринимают попытки подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска. При этом на днях украинские СМИ сообщили, что город посетил президент Украины Владимир Зеленский. Также сообщалось, что под Артемовском находятся спецназ и все десантно-штурмовые бригады вооруженных сил Украины.
Раскол в США по вопросу помощи Украине назвали победой России
Spectator: Раскол в США по вопросу поддержки Украины играет на руку России
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Раскол между политическими силами в США по вопросу дальнейшей поддержки Украины играет на руку России, пишут американские СМИ.
Обозреватель Spectator Лукас Дегутис считает, что члены Конгресса США, которые во время выступления главы Украины Владимира Зеленского сидели в своих телефонах, а то и вовсе не пришли, оказали российскому президенту Владимиру Путину услугу, передает РИА «Новости».
По словам автора статьи, несмотря на все разногласия демократов и республиканцев, проверка передаваемых Украине средств является важным элементом взаимодействия Вашингтона и Киева. А потому республиканцы, как и демократы, задающиеся вопросами о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков, не совершают ошибки.
Дегутис отметил, что многие члены Республиканской партии в Конгрессе оказались крайне недовольны визитом Зеленского. Так, четверо конгрессменов отказались аплодировать украинскому президенту, а двое из них не встали, когда Зеленский поднялся на трибуну.
Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины «Америка на последнем месте». По словам политика, Штаты сами нуждаются в деньгах из-за кризиса в стране.
Ранее в субботу американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за новый пакет помощи Украине, является спонсором нацизма.
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На Украине назвали цену за нелегальную доставку за границу мужчин призывного возраста
В Одесской области раскрыли подозреваемых в создании канала по перевозке мужчин призывного возраста через границу с Молдавией за деньги, один «переход» стоит несколько тысяч долларов, сообщили в украинском МВД.
Всего задержано четверо подозреваемых, один из которых – водитель, передает RT со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
Стоимость такой нелегальной услуги через государственную границу с Молдавией – 6 тыс. долларов, добавили в министерстве.
В октябре чешские СМИ писали, что в последнее время задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, 25% из них оказались гражданами Украины.
США оказались неспособны удовлетворить запросы Украины
Washington Post указала на неспособность США производить достаточное для Украины количество артиллерийских снарядов
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Украина за два дня расходует столько артиллерийских снарядов, сколько США могут произвести лишь за месяц, сообщают СМИ.
Сейчас, по оценке командующей сухопутными войсками вооруженных сил США Кристин Вормут, промышленность США способна произвести примерно 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц. Военный источник заявил, что такое число украинские войска расходуют за два дня стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Washington Post отмечает, что в США запланировано расширение производства, но сейчас Соединенным Штатам не хватает артиллерийского снаряжения всех видов.
С февраля США передали Украине около 90 тыс. тонн оружия и боеприпасов, самолеты совершили около 900 рейсов для доставки грузов. Одних только артиллерийских снарядов было отправлено около миллиона. При этом, по данным СМИ, США и страны Европы «столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину».