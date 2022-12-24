Названа новая версия пожара в доме престарелых в Кузбассе

Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерове мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации при использовании электрооборудования, заявил замглавы МЧС и главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

В качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, заявил Супруновский в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что спасатели действовали при ликвидации возгорания верно и организованно, в соответствии с требованиями руководящих документов, они сделали все возможное.

Одной из причин быстрого и масштабного развития возгорания, предположительно, стало позднее сообщение о пожаре в МЧС.

К тому моменту, как на место приехали пожарные, почти все здание уже было охвачено огнем, нарушено остекление.

Также Супруновский отметил, что первоначальная версия о возгорании при нарушении эксплуатации печи все еще рассматривают, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после окончания работ надзорных органов и Следственного комитета.

Количество погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до 22 человек. Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ.

До этого областные власти информировали, что, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при топке печи.

Обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю из Кемерова.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что несколько лет этот нелегальный дом престарелых называли «сектой», и отмечала, что его руководство пыталось мешать проверкам МЧС.