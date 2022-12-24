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Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
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О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

Встреча Медведева и Си подтвердила высокий уровень отношений РФ и Китая Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Политологи продолжают обсуждать одно из важнейших событий текущей недели – внезапный визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай. Прочность отношений Москвы и Пекина не подвергается никаким сомнениям, однако как влияет на них проводимая на Украине спецоперация? И что именно мог сказать Медведеву председатель КНР Си Цзиньпин? Подробности...
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Россия построит неуязвимый коридор в Крым

Симферополь и Ростов свяжет четырехполосная трасса наподобие крымской «Тавриды» Константин Михальчевский/РИА Новости
Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается. Подробности...
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Борьба с Вашингтоном за Венесуэлу еще не окончена

Хуан Гуайдо теперь никто, а Николас Мадуро по-прежнему президент Ariana Cubillos/AP,Miguel
Gutierrez/EPA/ТАСС
Хуан Гуайдо – венесуэльский аналог Светланы Тихановской потерял все: оппозиционная ассамблея Венесуэлы подвела черту под его борьбой с президентом Николасом Мадуро. Это означает, что США потерпели серьезное геополитическое поражение. Увы, вряд ли окончательное – благодаря Мадуро. Он России друг, но все-таки антигерой. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Отпустите Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
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    Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

    Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла
    		   24 декабря 2022, 14:15
    Фото: Данил Айкин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа.

    В ночь на субботу в Кемерово в результате пожара в здании, где, по одной из версий, в течение последних трех лет работал нелегальный дом престарелых «Доброе дело», погибли не менее 22 человек. Одновременно в доме могли находиться до 30 человек. 

    Врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского Андрей Денисов сообщил ТАСС о госпитализации двух человек. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, а второго – как тяжелое.

    По данным МЧС, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на крыше. Спасатели завершили работы на месте пожара в 5.25 по московскому времени.

    Площадь возгорания составила не менее 180 кв. метров. Выгорел весь этаж, где находилось заведение. По предварительным данным, озвученным в правительстве Кузбасса, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям – «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Халатность», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра. 

    В МЧС уточнили, что в здании располагался «частный дом престарелых», или «социальный приют». По информации «Интерфакса», речь идет о нелегальном доме престарелых.

    Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал в течение недели «проверить все учреждения такого типа, в первую очередь, частные». В субботу он поручил организовать проверки многодетных семей, проживающих в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления, а также исправность датчиков – пожарных и угарного газа. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Арендатором дома по адресу Таврическая улица, 23, где также располагался магазин кормов для сельскохозяйственных животных, оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, с которым проводятся следственные действия. Он организовал не только приют для бездомных, но и трудоустроил бродяг в своем магазине – они были заняты на расфасовке кормов.

    В субботу Смирнов был задержан, в ближайшее время должен решаться вопрос об избрании меры пресечения. Предполагается, что он останется под стражей. Следователи уже предъявили обвинение. «31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

    По данным следствия,

    задержанный арендовал частный дом и организовал в нем приют для лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Дом обогревался угольным котлом, при этом жильцы сообщали организатору приюта, что котел неисправен.

    В разговоре со следователями пастор рассказал, что примерно в три часа ночи ему позвонили из полиции и сообщили о произошедшем. После этого Смирнов выехал на место пожара.

    Как отмечают «Известия», 7 декабря МЧС пыталось проверить объект, но руководство приюта не хотело пускать инспектора. Соцприют «был выявлен» в конце 2021 года и прокуратура включила его в план проверок на 2023 год, поскольку «подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска».

    Независимый эксперт по оценке пожарных рисков Денис фон Мекк указывает, что причиной пожара могло быть что угодно, вплоть до загоревшейся вещи, которую хотели высушить на печи. «Ответственность всегда несет собственник здания и руководитель заведения. Ответственность между ними разграничивается договором аренды, где прописывается, кто отвечает за технические и режимные требования, за обслуживание», – подчеркнул он.

    Договор на эксплуатацию приюта истек этим летом. По словам владельца здания Оксаны Горневой, со Смирновым был заключен договор аренды с последующим выкупом для личного проживания. Как пишет «Московский Комсомолец», на допросе 45-летняя Горнева рассказала правоохранителям: она договорилась со Смирновым о том, что она снимет квартиру, он будет оплачивать ей аренду, а дом позднее выкупит. «В этом году надо было вновь оформлять договор. Он хотел взять кредит на покупку дома, но в одном банке его заявку отклонили. А 27 июля договор истекал. Он попросил отложить заключение на три месяца – говорит, я решу вопрос», – рассказала Горнева.

    Хозяйка призналась, что знала о приюте. При этом она была не в курсе нарушений, которые были выявлены в начале декабря пожарными инспекторами. Получив сообщение по почте и явившись в инспекцию, Горнева сказала: «Если поможете мне их оттуда выселить, я буду только рада». «В пожарной инспекции сказали не волноваться – сказали, что составляем документы, готовим их в прокуратуру, через суд будем их выселять», – рассказала она.

    На вопрос о том, какие претензии у инспекции были к дому, Горнева рассказала об отсутствии сигнализации. «Вообще в доме два котла, последний был поставлен три года назад. Один – большой, внутреннего сгорания, другой простой, такие используют при топке печки», – сказала она.

    Деятельность пастора была в центре внимания региональных СМИ. Осенью 2021 года издание «Сибдепо» писало о том, что бывшая сотрудница приюта обвинила Смирнова в «жестоком обращении с жителями дома». Женщина рассказывала в соцсетях, что у постояльцев отбирают карточки, на которые приходят пенсии. Она называла это заведение сектой. «Там страх что творится, у людей нет одежды, нижнего белья, постельного белья, антисанитария, жуткая вонь стоит, готовят не пойми что», – говорилось в ее посте.

    В ответ Смирнов отрицал обвинения в свой адрес и приглашал «всех желающих проверить условия проживания».

    В субботу на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности министр соцзащиты региона Елена Федюнина сообщила, что министерство соцзащиты Кузбасса в октябре 2021 года просило проверить информацию о секте Смирнова. «По организации «Доброе дело» в октябре 2021 года в открытых источниках появилась информация о нарушении прав граждан. Сообщалось, что по данному адресу находится секта, где у людей изымают документы и банковские карты.... Министерством было инициировано письмо, направлена информация в Следственный комитет, прокуратуру Кемеровской области, Главное управление МВД по Кемеровской области с просьбой провести проверку. 2 ноября 2021 года от СК был получен ответ о том, что сигнал нарушения направлен в следственный отдел по Заводскому району», – сказала Федюнина.

    Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова назвала этот пожар и гибель более 20 человек большой трагедией. По ее словам, подобные заведения нуждаются в повышенном контроле, особенно те, которые до сих пор находятся в «серой зоне». «Минтруд критикуют за то, что до сих пор не введено лицензирование подобного рода учреждений. Но проблема не такая простая. Из-за этого лицензирования многие организации, которые приносят огромную пользу, могут закрыться. Поэтому решить вопрос реально сложно», – считает Тополева-Солдунова.

    Она убеждена, что контролирующие организации должны добиваться от приютов выполнения всех норм. Здесь мог бы помочь общественный контроль, однако у него могут возникать проблемы с допуском в здания. «Такой контроль могут просто не пустить в частные дома, поэтому проблема налицо и нужно выводить эти заведения в белую зону, чтобы они соблюдали все нормы безопасности. В случае выявления нарушений таким организациям нужно помогать устранять все нарекания, а не грозить закрытием. Подход должен быть индивидуальным. Потребность в подобных приютах очень высокая и нужно создавать не только систему контроля, но и помощи. Нужен целый комплекс мероприятий», – убеждена член Общественной палаты.

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