Немцы раскритиковали политика за предложение согреваться теплом от свечей на елках

Читатели немецкого издания Die Welt возмутились предложению руководителя партии ХДС Фридриха Мерца, предложившего отапливать свечами на елках свои дома.

Политик заявил, что сам использует настоящие свечи для украшения праздничного дерева, и это «естественным образом» повышает температуру в помещении, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что нужно быть внимательнее, и стараться экономить электричество и в других аспектах. Мерц признался, что снизил температуру в своей квартире в Берлине, в доме в Арнсберге, и отапливает лишь те помещения, которые используются.

Читатели Die Welt указали, что такое «отопление» весьма опасно, поскольку серьезно возрастает риск возгорания, повышает уровень углекислого газа, сажу и прочее. Также из-за низкой температуры в помещениях может появиться плесень.

Один из пользователей под ником Deutscher Michel в шутку заявил, что одно лишь «повышение артериального давления» от подобных заявлений «греет сердце», из-за чего отопление вовсе не нужно.

SkepticMind добавил, что во время пожара из-за подобного способа обогрева будет еще теплее.

Пользователь Oliver H «поблагодарил» Мерца, отметив, что все другие способы обогрева – старые печи, обогревательные одеяла, вентиляторы и закопченные выхлопные трубы – также повышают риск возгорания.