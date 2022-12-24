Собаки спасли пожилого охотника на морозе в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области охотничьи псы спасли 72-летнего владельца, у которого в лесу произошел инсульт, питомцы согревали его собой сутки, сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Житель хутора Терновой отправился 21 декабря на охоту в Сулинское лесничество, через некоторое время он перестал выходить на связь, сообщили в департаменте, передает РИА «Новости».

Родственники через некоторое время позвонили в службу спасения, его начали искать полицейские и спасатели. Мужчину нашли у поселка Долотинка, он лежал на земле. По предварительным данным, у него произошел инсульт.

Две охотничьи собаки – лайка и русская гончая – помогли ему выжить на морозе, животные грели его своим теплом и не отходили от хозяина. У одной собаки зафиксировали серьезное ранение, вероятно, она дралась с диким зверем.

Пришедших на место полицейских собаки также не хотели подпускать, пришлось срочно привозить супругу. Только после этого питомцы отошли от мужчины, и врачи смогли его осмотреть.

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.

Ранее в декабре пес в Якутии спас хозяина, у которого произошел инсульт на рыбалке. Собака привела к обессиленному мужчине спасателей.