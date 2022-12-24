В США увидели поворотный момент в стратегии России на Украине

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24 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

Встреча Медведева и Си подтвердила высокий уровень отношений РФ и Китая Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Политологи продолжают обсуждать одно из важнейших событий текущей недели – внезапный визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай. Прочность отношений Москвы и Пекина не подвергается никаким сомнениям, однако как влияет на них проводимая на Украине спецоперация? И что именно мог сказать Медведеву председатель КНР Си Цзиньпин? Подробности...
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Россия построит неуязвимый коридор в Крым

Симферополь и Ростов свяжет четырехполосная трасса наподобие крымской «Тавриды» Константин Михальчевский/РИА Новости
Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается. Подробности...
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Борьба с Вашингтоном за Венесуэлу еще не окончена

Хуан Гуайдо теперь никто, а Николас Мадуро по-прежнему президент Ariana Cubillos/AP,Miguel
Gutierrez/EPA/ТАСС
Хуан Гуайдо – венесуэльский аналог Светланы Тихановской потерял все: оппозиционная ассамблея Венесуэлы подвела черту под его борьбой с президентом Николасом Мадуро. Это означает, что США потерпели серьезное геополитическое поражение. Увы, вряд ли окончательное – благодаря Мадуро. Он России друг, но все-таки антигерой. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Отпустите Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Борьба за «освобождение» человека ведет к тотальному расчеловечиванию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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«Мирный план Зеленского». Что это?

США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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Где вы будете встречать Новый год?
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  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    В США увидели поворотный момент в стратегии России на Украине

    19FortyFive: Заявление Путина стало поворотным моментом в стратегии России на Украине

    24 декабря 2022, 13:58

    Текст: Антон Никитин

    Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании Вооруженных Сил и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на украинском направлении, пишет американское военно-политическое издание 19FortyFive.

    Авторы издания напомнили слова российского лидера о том, что страна дает армии все необходимое. Заявление, по оценке 19FortyFive, можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины, передает ФАН.

    Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Российский лидер, в частности, сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

    Французов возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
    Читателей Le Figaro возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
    		    24 декабря 2022, 11:05
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Американские СМИ преподнесли как сенсацию сообщение о том, что, по словам европейских чиновников, доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не обнаружено. Читателей французской Le Figaro эта новость поразила.

    Американская The Washington Post в среду опубликовала неофициальные результаты расследования, которое провели западные страны. Из них и следует, что нет никаких доказательств причастности России к терактам на «Северных потоках».

    Читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду за некую сенсацию. Так, один из комментаторов назвал очевидным, что некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно, передает канал «360».

    Другой отметил, что невиновность России была очевидной с самого начала.

    Еще один комментатор обратил внимание на то, что США изначально выступали против газопроводов и постоянно повторяли это, поэтому ответ на вопрос, кто мог саботировать «Северные потоки», напрашивается сам собой.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите российского исключительно по территории Украины. При этом само событие никто не расследует, подчеркивал глава государства.

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    Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
    Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
    		    24 декабря 2022, 11:14
    Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя, как Украина», – цитирует его Ura.ru.

    По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер заметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

    Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.

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    Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
    Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
    		   23 декабря 2022, 18:28
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»

    Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».

     

    Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».

    На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».

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    В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»
    Читатели NYT предположили, что на Западе «Сармат» назвали «Сатаной-2» в честь Байдена
    		    24 декабря 2022, 10:15
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Читатели The New York Post активно обсуждают статью, в которой описываются технические характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат», получившего на Западе название «Сатана-2».

    Так, комментатор Jim Leymone с иронией назвал «успокаивающей» информацией пункт о том, что в одной ракете есть 15 боеголовок. «Может, стоит обуздать огромное эго «героя момента» [президента Украины Владимира] Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?» – передает РИА «Новости» текст комментария.

    Пользователь IRISH в свою очередь подчеркнул, что у России такие же права защищать себя, как и у других стран, и призвал не разжигать паранойю.

    «Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», – пошутил Stuart Levine.

    «У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?» – с иронией спросил Mark Werner.

    Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».

    Коментарии (12)
    В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
    		    24 декабря 2022, 08:59
    Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
    Текст: Антон Никитин

    В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий.

    По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».

    Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине.

    Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.

    Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.

    Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом.

    Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.

    Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.

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    Коментарии (2)
    Раскол в США по вопросу помощи Украине назвали победой России
    Spectator: Раскол в США по вопросу поддержки Украины играет на руку России
    		    24 декабря 2022, 09:34
    Фото: WILL OLIVER/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Раскол между политическими силами в США по вопросу дальнейшей поддержки Украины играет на руку России, пишут американские СМИ.

    Обозреватель Spectator Лукас Дегутис считает, что члены Конгресса США, которые во время выступления главы Украины Владимира Зеленского сидели в своих телефонах, а то и вовсе не пришли, оказали российскому президенту Владимиру Путину услугу, передает РИА «Новости».

    По словам автора статьи, несмотря на все разногласия демократов и республиканцев, проверка передаваемых Украине средств является важным элементом взаимодействия Вашингтона и Киева. А потому республиканцы, как и демократы, задающиеся вопросами о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков, не совершают ошибки.

    Дегутис отметил, что многие члены Республиканской партии в Конгрессе оказались крайне недовольны визитом Зеленского. Так, четверо конгрессменов отказались аплодировать украинскому президенту, а двое из них не встали, когда Зеленский поднялся на трибуну.

    Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины «Америка на последнем месте». По словам политика, Штаты сами нуждаются в деньгах из-за кризиса в стране.

    Ранее в субботу американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за новый пакет помощи Украине, является спонсором нацизма.

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    Коментарии (3)
    США оказались неспособны удовлетворить запросы Украины
    Washington Post указала на неспособность США производить достаточное для Украины количество артиллерийских снарядов
    		    24 декабря 2022, 02:25
    Фото: Jose E. Guillen/USMC/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Украина за два дня расходует столько артиллерийских снарядов, сколько США могут произвести лишь за месяц, сообщают СМИ.

    Сейчас, по оценке командующей сухопутными войсками вооруженных сил США Кристин Вормут, промышленность США способна произвести примерно 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц. Военный источник заявил, что такое число украинские войска расходуют за два дня стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Washington Post отмечает, что в США запланировано расширение производства, но сейчас Соединенным Штатам не хватает артиллерийского снаряжения всех видов. 

    С февраля США передали Украине около 90 тыс. тонн оружия и боеприпасов, самолеты совершили около 900 рейсов для доставки грузов. Одних только артиллерийских снарядов было отправлено около миллиона. При этом, по данным СМИ, США и страны Европы «столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину».

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    Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению вооруженных сил

    23 декабря 2022, 17:48

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия.

    Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС.

    Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил.

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    Глава ОАК пообещал сдать до конца года новый Ту-160М
    Глава ОАК Слюсарь пообещал сдать до конца года новый Ту-160М

    23 декабря 2022, 21:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    До конца года планируется сдать в эксплуатацию первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М, заявил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

    Ту-160М глубоко модернизирован, у него есть новые возможности и функционал, заявил Слюсарь в эфире «России 1», передает ТАСС.

    Сейчас производитель занимается двумя направлениями: параллельной модернизацией существующих Ту-160 и серийным производством в Казани Ту-160М. Новый ракетоносец пополнит флот дальней авиации, подчеркнул Слюсарь.

    Ту-160М (по кодификации НАТО – Blackjack) является усовершенствованной версией разработанного еще в СССР Ту-160. Среди летчиков он получил прозвище «Белый лебедь». Наряду с Ту-95МС самолет составляет основу дальней авиации ВКС России. Ту-160 – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.

    Первый полет нового Ту-160М прошел 12 января, он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода. Отмечалось, что ракетоносец станет первым в мире самолетом, который сможет перехватывать цели, находящиеся за ним.

    Коментарии (74)
    Американские СМИ заметили разрыв в отношениях США и Украины
    WP: Поездка Зеленского в Вашингтон закончилась разрывом между двумя союзниками – США и Украиной

    24 декабря 2022, 08:16

    Текст: Антон Никитин

    Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне разошлись во взглядах на будущее украинского государства, пишут американские СМИ.

    Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом, который, похоже, закончился «разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта».

    Игнатиус отметил, что в ходе выступления Зеленский употребил словосочетание «абсолютная победа» в конфликте 11 раз, а Байден не использовал его ни разу. В WP считают, что американский лидер сопротивляется риторике «тотальной победы» Украины, вместо этого продолжая обещать помощь Киеву.

    При этом Байден сказал, что предоставление Украине по требованию Зеленского чрезмерно мощного оружия может «расколоть НАТО». Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.

    Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности, заключил автор публикации.

    Ранее источники Washington Post сообщили, что Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.

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    В США назвали «омерзительной» поддержку демократами нацистов из Киева
    Американский политик Янг осудил демократов за поддержку нацистов из Киева

    24 декабря 2022, 08:48

    Текст: Антон Никитин

    Американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за оказание новой помощи Украине, является спонсором нацизма.

    На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) американский политик признался, что ему омерзительно, как демократы голосовали за новое оружие и дополнительное выделение денег нацистскому правительству Украины.

    Янг отметил, что только один демократ, Алексанрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта бюджета, предусматривающего военную и финансовую поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, будь он там, то вместе с Александрией проголосовал против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии.

    В пятницу Палата представителей США одобрила проект федерального бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 трлн долларов, предусматривающий выделение 45 млрд долларов на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Президент США Джо Байден, однако, не смог подписать этот документ сразу.

    При этом Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, выделив не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.

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    На Украине недовольны отказом ФРГ от поставок танков
    Замглавы МИД Украины Мельник счел неубедительными аргументы Берлина по отказу от поставок танков Киеву

    23 декабря 2022, 15:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    Возражения немецкой стороны против поставок Киеву танков неубедительны, заявил заместитель украинского министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник.

    Аргументы против поставки танков киевскому режиму неубедительны, если Берлин не желает заниматься такими поставками в одиночку, то немецкая сторона могла бы занять ведущую роль на континенте и создать европейский танковый альянс, заявил Мельник «Редакционснетцверк Дойчланд», передает ТАСС.

    Он выступил с призывом в адрес канцлера Олафа Шольца пересмотреть отношение к поставкам БМП Marder и танков Leopard, и подчеркнул, что Киеву нужны бронетранспортеры Fuchs, а также боевые машины Wiesel

    Также дипломат добавил, что киевские власти нуждаются в снарядах, сейчас они применяют западные системы вооружения, а к ним подходят лишь боеприпасы, которые поставляет Запад.

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен рассмотреть новые варианты поставок вооружений Киеву.

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    Путин назвал ключевую задачу ОПК

    23 декабря 2022, 18:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    В 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей, заявил президент Владимир Путин.

    «Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», – сказал Путин на совещании в Туле по обеспеченю ВС России, передает ТАСС.

    Нужно улучшать качественные характеристики выпускаемых ОПК продуктов и учитывать при этом боевой опыт.

    Важно налаживать обратную связь организаций ОПК с подразделениями, участвующими в СВО, пояснил президент. По его словам, специалисты и инженеры выезжают на передовую, чтобы помочь в восстановлении поврежденной техники, вернуть ее в строй, проверить ее работу.

    Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на выполнение государственного оборонного заказа в следующем году в полном объеме.

    В пятницу президенту продемонстрировали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» в Туле.

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    МИД назвал ответом НАТО подготовку экипажей оборудованных под спецбоеприпасы самолетов
    Замглавы МИД Галузин назвал ответом НАТО подготовку экипажей оборудованных под спецбоеприпасы самолетов

    24 декабря 2022, 09:17

    Текст: Антон Никитин

    Подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Галузин напомнил, что о решении обеспечить подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью, было объявлено во время рабочего визита в Минск президента России Владимира Путина 19 декабря.

    Замминистра иностранных дел подчеркнул, что США со своими союзниками по НАТО проводят аналогичные мероприятия на протяжении десятилетий. В данном случае речь также идет о симметричном ответе России и Белоруссии на недружественные шаги стран альянса, сказал он в интервью РИА «Новости».

    Галузин заявил также, что переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер» повысят эффективность совместной ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала о принципиально новом уровне взаимодействия военных России и Белоруссии.

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    Президент США подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов
    Байден подписал закон об оборонном бюджете США на следующий год

    23 декабря 2022, 19:41

    Текст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

    Согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, передает ТАСС.

    Ранее политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя газете ВЗГЛЯД проект военного бюджета США на 2023 год, заявил, что Вашингтон обеспокоен медленной модернизацией своих вооруженных сил, поэтому основное внимание в проекте бюджета уделено именно этому.

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