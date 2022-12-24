Лавров рассказал, как Запад обеспечивает лояльность к поддержке Киева

Лавров: Запад с помощью влияния на СМИ обеспечивает лояльность общества к поддержке Киева

Соединенные Штаты и страны Европы хорошо работают со средствами массовой информации, обеспечивая лояльность общества к курсу на поддержку украинского государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров сказал в эфире телеканала «Россия 24», что на Западе «очень хорошо умеют выстраивать журналистов, выстраивать средства массовой информации и обеспечивать лояльность той линии, которую хочет проводить та или иная власть», передает ТАСС.

Так, вся линейка американских электронных СМИ, телевидения и печатных изданий выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом министр напомнил, что США и Европа поддержали неонацистский переворот на Украине, направленный на отмену всего русского.

Между тем американские СМИ пишут, что между политическими силами в США произошел раскол по вопросу дальнейшей поддержки Украины, причем, по их мнению, это играет на руку России.