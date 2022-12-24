Зоопсихолог дала советы по снижению стресса у питомцев от новогодних праздников

«Газета.Ru»: Зоопсихолог Филатова дала советы по снижению стресса у питомцев от новогодних праздников

Новогодние праздники, сопровождающиеся звуками салютов, застольем и большим числом гостей, могут стать настоящим испытанием для кошек и собак, животным нужно помочь адаптироваться к условиям праздника, посоветовала эксперт по научной коммуникации Royal Canin, ветеринарный врач и зоопсихолог Ирина Филатова.

Ветеринарный врач сказала «Газете.Ru», что питомцы часто боятся резких звуков вне зависимости от возраста, поэтому важно обеспечить безопасность питомца в новогоднюю ночь. Она порекомендовала не открывать окна и постараться снизить шум, доносящийся с улицы.

Филатова считает, что хорошим укрытием станет комната, расположенная вдали от громких звуков, или ванная, так как из-за отсутствия окон в ней обычно тихо и спокойно. Она предложила перенести туда лежанку питомца и миску с водой, а дверь оставить приоткрытой, чтобы можно было покинуть эту комнату, когда чувство тревоги пройдет.

Также зоопсихолог отмечает, что не стоит выходить гулять с питомцем в момент активного празднования, так как испугаться и сорваться с поводка может даже взрослая собака. Прогулку перед Новым годом стоит провести пораньше, и нельзя забывать о поводке.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков заявил, что бездомные кошки и собаки могут быть на вид очень чистыми и опрятными, но это не отменяет того факта, что почти все они заражены теми или иными паразитами.