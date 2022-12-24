Роскосмос объявил о создании молодежных КБ для новых проектов

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 12:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших в кемеровском доме престарелых выросло до 22 человек
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Роскосмос объявил о создании молодежных КБ для новых проектов
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Молодежные конструкторские бюро появятся при Роскосмосе, в этих бюро планируют работать над инновационными направлениями в ракетно-космической отрасли, сообщили в госкорпорации.
Для молодежных команд создадут соответствующие нормативные, материальные и инфраструктурные условия, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о пяти-шести коллективах, они займутся решением приоритетных задач. Для них сделают «нетипичные условия работы», не только материальные, но также им дадут возможность отойти от «общепризнанного порядка проведения работ» и нормативов.
На данный момент приоритетами являются создание нового поколения ракетно-космической техники, обеспечение универсальными стандартизированными платформами, проектирование Российской орбитальной станции и т.д.
Также планируется создать конкурентоспособный ракетоноситель взамен «Союза-2».
Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
В МИД ответили китайской идиомой на заявление США про оружие из КНДР для «Вагнера»
Захарова ответила китайской идиомой на заявление США об оружии из КНДР для «Вагнера»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставках оружия из КНДР группе «Вагнер» китайской идиомой «Чудак толкует сон».
«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», – написала она в своем Telegram-канале.
Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях.
Госсекретарь добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Кроме того, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер».
В пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие.
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Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Российские авиакомпании решили выкупить застрявшие из-за санкций самолеты
Reuters: Российские авиакомпании намерены выкупить застрявшие в России самолеты
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Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в России самолетов из-за санкций, сообщили СМИ.
Агентство Reuters со ссылкой на документы и источники сообщило, что предложение все еще обсуждается. Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций, передает ТАСС.
Переговоры провели SMBC Aviation Capital, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, и «Аэрофлот» вместе со страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщил, что ему было предложено 644,2 млн долларов за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус 82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов.
В SMBC также рассказали, что к ней обратились «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7. Отмечается, что SMBC Aviation Capital лоббировала сделку в Евросоюзе. Теперь данное предложение требует одобрения со стороны сообщества.
Напомним, в начале марта российский авиаперевозчик S7 якобы отменил все свои международные перелеты после ареста самолета в Ереване. В самой компании заявили, что вынуждены сократить полетную программу из-за введенных ограничений и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, но не полностью отменить все полеты.
Позже министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, из-за их ареста за рубежом.
Политолог: США обменяли Гуайдо на венесуэльскую нефть
Политолог Кортунов: Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или Тихановскую
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Американцы решили бросить своего ставленника Хуана Гуайдо, поскольку им не удалось сменить режим в Венесуэле, а в венесуэльской нефти они увидели альтернативу российской. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.
«Свержение правительства Хуана Гуайдо в Венесуэле», если это событие можно так назвать – это признание реальности. Когда оно формировалось, у оппозиции были надежды на то, что режим Николаса Мадуро обречен и быстро падет. Кроме того, эти цели преследовали США и другие западные страны, оказывая давление на действующую венесуэльскую власть и поддерживая оппозицию», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Однако время идет, Мадуро продолжает занимать свой пост, а Гуайдо не смог сохранить поддержку своих сторонников. И теперь США вынуждены заигрывать с Венесуэлой, с ее легитимным правительством, поскольку рассматривают венесуэльскую нефть как отчасти замену российской», – отметил собеседник.
«Сейчас абсолютно понятно, что в ближайшем будущем Мадуро останется у власти. Его правительство продемонстрировало устойчивость, которую от него не ждали. А планы США по смене режима потерпели крах. Теперь оппозиция и Вашингтон вынуждены принимать не очень приятные для себя решения», – полагает эксперт.
«При этом несколько лет назад власть Гуайдо признали многие мировые лидеры, но это политика, так часто бывает. Кстати, а знает ли кто-то, где сейчас афганский президент Ашраф Гани, который тоже был ставленником США?» – задается вопросом Кортунов.
«Эта ситуация должна в очередной раз напомнить всем протеже Вашингтона об отсутствии гарантий того, что в определенный момент их не предадут ради чего-то более выгодного для американцев», – акцентировал политолог.
«Впрочем, Владимира Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или несостоявшегося президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Зеленский стал уже этаким «американским героем» – выступал в Конгрессе, общается с президентом Джо Байденом. Тихановская, к примеру, не была допущена к власти», – рассуждает эксперт.
«И если предполагать о том, кого американцы предадут следующим, то скорее это будет лидер проамериканской оппозиции в какой-нибудь стране, нежели тот, кто уже находится у власти. Но всякое может быть, никому не стоит расслабляться», – резюмировал собеседник.
Ранее западные СМИ, в том числе агентство Reuters, сообщили, что оппозиционная ассамблея Венесуэлы большинством голосов приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. С инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Однако предстоит еще второе обсуждение.
До этого сообщалось, что оппозиция во время встречи с представителями Госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году.
Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».
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Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.
Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в грузинском банке
СМИ: Россияне пожаловались на массовое закрытие своих счетов в Bank of Georgia
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Россияне стали массово получать сообщения о предстоящем скором закрытии своих счетов в Bank Of Georgia, сообщили местные СМИ.
Десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в одном из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia. Карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней, пишет РБК со ссылкой на Paper Kartuli.
В банке подтвердили случаи закрытия счетов, но отказались объяснить причину, сославшись на свою внутреннюю политику.
Издание приводит скриншот переписки клиента со службой поддержки, в котором сотрудник объясняет закрытие счета «внутренней политикой банка».
О том, что Bank of Georgia начал «массово принудительно закрывать счета» гражданам России и Белоруссии, написал в своем Telegram и проживающий в Грузии российский блогер Николай Левшиц.
Он насчитал 36 таких случаев за двое суток. Речь идет о счетах, открытых от трех месяцев до четырех лет назад, написал он, добавив, что банк дает на закрытие от двух до пяти дней, но причину такого решения не объясняет.
Позже он написал, что блокировка счетов «Bank of Georgia» иностранным гражданам в текущую неделю подтверждается уже в более чем в 100 случаев.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева.
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Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»
Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».
Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».
На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
В Кремле ответили на вопрос о новом «мирном плане» Зеленского
Песков: Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» Зеленского
Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» украинского президента Владимира Зеленского, до сих пор звучавшие инициативы были оторваны от реалий, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сказал, что в России слышали упоминание Зеленским мирного плана, однако все, что до сих пор говорил президент Украины, не учитывало нынешние реалии, которые нельзя игнорировать, передает РИА «Новости».
Ранее американская газета Wall Street Journal писала о том, что окружение Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале.
При этом Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
Байден не смог подписать готовый бюджет США на 2023 год
Байден продлил временное финансирование правительства США, хотя Конгресс уже принял проект полноценного бюджета
Хотя Конгресс США принял проект бюджета страны на 2023 финансовый год, глава американского государства Джо Байден не смог его подписать.
В пятницу Палата представителей утвердила одобренный Сенатом проект бюджета объемом около 1,7 трлн долларов. Документ должен подписать президент США, но этого нельзя делать в тот же день, в который проект утвержден Конгрессом, должно пройти определенное время, передает ТАСС.
В связи с этим Байден не смог подписать готовый проект бюджета. Ему пришлось продлить временное финансирование правительства до 30 декабря. Соответствующую инициативу также утвердил Конгресс.
Накануне Сенат США одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год. В пятницу Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов.
Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Андрея Колесникова и Глеба Пьяных
Журналисты Андрей Колесников и Глеб Пьяных включены в реестр иноагентов
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов общественные организации «Роскомсвобода», Anti-Corruption Foundation, а также бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова и журналиста Глеба Пьяных, следует из материалов министерства.
В реестр иноагентов также попали, глава организации «Гражданское содействие» (признана в РФ иноагентом) правозащитница Светлана Ганнушкина, организация «Роскомсвобода», «Феминистское Антивоенное Сопротивление», а также автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество, передает ТАСС.
Ранее в реестр иноагентов включили журналиста «Дождя» (признан иноагентом) Михаила Фишмана, бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова, а также издание The Bell,
В Ростове арестованы два подозреваемых в госизмене и шпионаже
Суд в Ростове арестовал двоих подозреваемых в госизмене и шпионаже человек
Ленинский районный суд Ростова-на Дону арестовал по подозрению в шпионаже и госизмене одного гражданина России и одного гражданина Украины на два месяца, сообщили в УФСБ по региону.
По данным представителя ведомства, россиянин Евгений Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне украинских военных. А гражданин Украины Владислав Понамарев передавал координаты расположения подразделений российских военных, передает ТАСС.
В пятницу в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области были задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ.
Гоблин объяснил миллионный оборот донатов стримерам в России
Гоблин: Российские блогеры ушли в стриминг ради удобства и денежной поддержки
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Многие блогеры в России ушли в стриминг в связи с тем, что так можно доносить до аудитории самые актуальные новости и обсуждать их в режиме онлайн, а также потому, что стриминг приносит больший заработок, нежели блогинг, сказал газете ВЗГЛЯД блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя рост оборота донатов стримерам в России до 46 млн рублей в 2022 году.
Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» провел исследование, благодаря которому выяснил, что в текущем году в сравнении с предыдущим на платформе по перечислению донатов «ЮStream» на 23% вырос оборот платежей от пользователей блогерам за проведение трансляций. В целом в 2022 году оборот донатов превысил 46 млн рублей.
«В России многие ушли в стриминг в первую очередь потому, что таким образом удобно доносить самые актуальные новости, общаться на острые темы с подписчиками в режиме онлайн. В то же время получается так, что абсолютно мутные персонажи несут самую разнообразную ахинею, а люди потребляют эту информацию», – считает Пучков.
Кроме того, он обращает внимание на то, что ряд блогеров практически перестали получать деньги с иностранных платформ для видеоконтента за свои ролики, поэтому ушли в стриминг. Так в режиме онлайн стримеры получают денежную поддержку от своих подписчиков в виде донатов. Причем стримы могут быть как научные или политические, так и игровые, в качестве развлекательного контента, где зрители наблюдают, как стример играет в какую-то видеоигру.
«Стрим видеоигры для многих как футбол. Что в футболе интересного? Бегают 22 человека, пинают мяч, а смотрят четыре миллиарда. Так и тут: один бегает, стреляет, остальные сидят и смотрят. Если игрок – мастер, то это захватывающе и интересно. Во-вторых, у многих детей нет дорогих компьютеров, на которых могут включаться хорошие игрушки, нет приставок дорогих, поэтому остается смотреть как кто-то играет», – объясняет собеседник, подчеркивая, что блогеры видят в стриминге перспективы, так как это набирает популярность.
Для лучшего развития стриминга в России, по мнению Пучкова, не хватает хорошо работающей отечественной специализированной платформы. По его словам, то, что существует на сегодняшний день, сильно уступает западным Twitch и YouTube по условиям, количеству пользователей, удобству и так далее.
Согласно исследованию, проведенному российской площадкой VK Play, около четверти россиян намерены в новогоднюю ночь играть в видеоигры, передает «Коммерсантъ». 17% опрошенных сообщили, что планируют смотреть стримы по видеоиграм. Кроме того, почти 80% респондентов предпочли бы получить на Новый год игру на компьютер.
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