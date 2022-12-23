Крупнейшую на Дальнем Востоке школу открыли в Чите

В Чите открыли крупнейшую на Дальнем Востоке школу, которую построили по концессии в рамках нацпроекта «Образование» в рекордно короткие сроки. В учебном заведении представлены возможности для ранней профориентации, знакомства с профессиями будущего.

Школу в Чите построили за счет средств федерального бюджета и инвестора – Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации при поддержке АО «Газпромбанк». Как подчеркнул генеральный директор корпорации Станислав Неверов, санкции стали стимулом для увеличения инвестиций российского бизнеса в образование и социальную инфраструктуру.

«Уход зарубежных компаний несет определенные временные трудности, но в то же время открывает широкие возможности для молодых специалистов, поэтому такие школы будущего, помимо изучения основных образовательных программ, должны давать молодым людям возможность изучать профессии будущего», – цитирует «Газета.Ru» Неверова.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, школа спроектирована на основании концессионного соглашения. Он подчеркнул, что так государство активно создает условия и новые форматы для партнерства с предпринимательским сообществом, как в части развития инфраструктуры, так и в части содержательной составляющей образовательных программ.

Неверов добавил, что резкое усиление санкционного давления на экономику делает невозможным реализацию целого ряда международных проектов, что стимулирует российский бизнес вкладывать средства в инфраструктуру внутри страны, особенно в социальную.