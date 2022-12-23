Вице-премьер Новак заявил о стабилизации добычи нефти в России

Вице-премьер Новак: Добыча нефти в России стабильна, логистические схемы поставок перенастроены

Добыча нефти в России производится стабильно, логистические схемы поставок перенастроены, заявил на канале «Россия-24» вице-премьер Александр Новак.

По его словам, к настоящему моменту, благодаря серии грамотных шагов в нефтеотрасли, добыча выровнялась, достигла того же уровня, который был в январе-феврале , а мартовское и апрельское падение было восстановлено. Кроме того, стабильная добыча продолжается, нефтяные компании перенастроили свои логистические схемы, договорились о платежах, передает ТАСС.

Новак добавил, что в данный момент проходит переориентация российских поставок на рынки дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки.

В этой связи вице-премьер допустил колебания цен на нефть. По его прогнозу, в следующем году стоимость может составить от 70 до 100 долларов за баррель. Также Нован отметил, что возможен периодический рост цены из-за локальных дефицитов.

В заключение Нован подчеркнул, что дисконт цены на российскую нефть марки Urals вскоре снова снизится после стабилизации цепочек поставок.

Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин анонсировал указ об ответе России на введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения. Путин заявил, что лимит не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, поскольку «мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».