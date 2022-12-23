Роскомнадзор: США годами занимались подрывом суверенитета и безопасности России

К 2022 году Украина подошла с изолированным от России информационным пространством, а Соединенные Штаты на протяжении длительного периода ведут агрессивную работу по подрыву суверенитета и безопасности России, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Субботин сообщил, что Роскомнадзор провел анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил. Анализ затрагивал события, произошедшие в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии.

«К 2022 году Украина подошла в целом с изолированным от России информационным пространством. К этому времени США на протяжении длительного периода вели целенаправленную агрессивную работу в соседних странах по подрыву суверенитета и безопасности РФ. Эти враждебные действия сделали специальную военную операцию неизбежной», – приводит РИА «Новости» слова Субботин. Заявление прозвучало на заседании в Совете Федерации.

По его словам, примеры «цветных революций» на Украине и попытки переворота в Белоруссии говорят о том, что западные страны имеют серьезнейший опыт в организации информационных атак через традиционные и новые медиа. И добавил, что было задействовано огромное число как человеческих ресурсов, так и специализированного ПО для этих целей.

«Развитие конфликта на востоке Украины силами Запада сопровождалось значительной украинизацией населения на подконтрольной Киеву территории под форсированным медийным влиянием как изнутри страны, так и извне, героизацией нацистских преступников, культивированием ненависти ко всему русскому», – заключил замглавы РКН.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что противники России действуют в информационном пространстве, преследуя цель обесценить действия российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.