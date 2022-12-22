Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО» Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию 22 декабря 2022, 19:28 Текст: Елизавета Шишкова

Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. «Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО» 22 декабря 2022, 19:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?». Выступление президента транслирует телеканал RT. Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории. Новости СМИ2 Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым 21 декабря 2022, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства. «Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости». Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС. На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам. Путин: Россия прошла 2022 год уверенно Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено 22 декабря 2022, 19:05 Текст: Елизавета Шишкова

Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС. «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин. Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Путин рассказал, что верит в Деда Мороза Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза 22 декабря 2022, 15:44 Текст: Вера Басилая

Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника. Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно». «Здорово», – ответила девочка. «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент. Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза. Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета 22 декабря 2022, 18:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС. На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей. Новости СМИ2 Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции 22 декабря 2022, 16:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС. Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами. Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине 22 декабря 2022, 20:07

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта. Новости СМИ2 Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай 22 декабря 2022, 13:23 Текст: Александра Юдина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости». Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными». Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой Путин: СВО стала вынужденной и необходимой мерой 22 декабря 2022, 19:12 Текст: Вера Басилая

Спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно, заявил президент России Владимир Путин. «Хочу подчеркнуть: всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет – и прежде всего наших людей», – цитирует ТАСС Путина. Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей, действуют достойно. Ранее президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Путин заявил о шквале информационных атак на российскую молодежь 22 декабря 2022, 17:12 Текст: Алексей Дегтярев

Молодое поколение оказалось под информационным шквалом, оно стало уязвимым в такой геополитической ситуации, заявил президент Владимир Путин на Госсовете. «Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – цитирует Путина ТАСС. Он пояснил, что сейчас основную роль играют флагманские проекты в сфере просвещения, которые уже два года проводит общество «Знание». Президент отметил, что информации в интернете много, но достоверной – недостаточно, потому, когда она проверяется признанными профессионалами, то пользуется доверием и имеет огромное значение. В августе российский лидер хвалил молодежь за стремление реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, а также за активную жизненную и гражданскую позицию. Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России Путин выступил с предложением ввести академический курс по основам государственности России 22 декабря 2022, 17:36 Текст: Елизавета Шишкова

Молодым людям необходимо дать опору в виде достоверных знаний, в связи с этим нужно ввести отдельный академический курс по основам государственности России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Госсовете. «Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», – передает его слова ТАСС. Путин напомнил, что в этом году в России запустили программу «Регион для молодых». «В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 млрд рублей – эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – заключил он. Также Путин заявил на заседании, что молодежная политика является стратегически важной темой. Новости СМИ2 Путин назвал волонтеров в зоне СВО примером для молодых людей Путин назвал волонтеров в зоне СВО храбрыми и смелыми людьми 22 декабря 2022, 16:52 Текст: Вера Басилая

Добровольцы, помогающие людям в зоне специальной военной операции, показывают пример многим молодым россиянам, это храбрые и смелые люди, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Госсовете. «Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Кто по зову сердца, рискуя порой своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО. Такие неравнодушные и храбрые, смелые ребята – пример для очень многих молодых людей в нашей стране», – сказал Путин, передает ТАСС. «[Нужно] создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику <…> в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО», – добавил глава государства, отметив, что следует поддерживать благородный порыв молодых людей. Он также подчеркнул, что волонтерство уже стало нормой жизни для многих жителей страны. Ранее в соцопросе ВЦИОМ россияне назвали героями года волонтеров. Путину вручили книгу сочинений молодежи из городов Донбасса 22 декабря 2022, 17:59 Президент Владимир Путин перед заседанием Госсовета пообщался с победителями и финалистами проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», главе государства вручили книгу с сочинениями молодежи из Донбасса. Общение происходило на стенде платформы в Доме молодежи в Манеже. Координатор специальных проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Донецкой Народной Республике и куратор проекта «Спасибо, братцы!» по работе с демобилизованными студентами из ДНР и ЛНР Никита Киосев вручил президенту книгу с сочинениями победителей конкурса «Пишем будущее» платформы «Россия – страна возможностей», где собраны сочинения от молодежи из разных городов Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он также поблагодарил Путина за решение вернуть донецких студентов к учебе и передал президенту личное письмо от победительницы конкурса «Пишем будущее» Анастасии Мирошкиной из Енакиево. «Мы стремимся раскрыть Россию для молодых людей на Донбассе, чтобы каждый 20-летний парень, как я в 2014 году, мог воспользоваться возможностями и построить свою судьбу здесь, в России. Для этого мы запустили проект «Пишем будущее», где ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей писали сочинения с образами и смыслами счастливого будущего», – отметил Киосев. Конкурс «Пишем будущее» был запущен специально для молодежи новых регионов России. Это конкурс эссе, где ребята делились мыслями о том, что считают важным, каким видят свое личное будущее, будущее своей малой Родины, общества, института семьи и брака, делятся собственным творчеством, а также профессиональным опытом и стратегическим видением дальнейшего социально-экономического, культурного и инновационного развития. Всего заявки на участие подали более 10 тыс. человек. 5 267 конкурсантов вошли в число победителей, а в поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» отправились уже более 4 тыс. конкурсантов. О важности развития экологического мышления у россиян и конкурсе платформы, который помогает этого достичь, Президенту рассказала участница проекта «Экософия», соавтор и организатор проведения фестивалей по раздельному сбору отходов «Второе дыхание» в городах Подмосковья Ульяна Белова. «В проекте «Экософия» нас уже более 40 тысяч, и идея объединения экоактивистов разных проектов в едином, сильном движении, получила горячий отклик – на форуме «Экосистема», который в сентябре прошел на Камчатке, было положено начало созданию такого всероссийского молодежного экологического движения», – поделилась она. Помимо общения с участниками проектов президент традиционно принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна возможностей», где каждый может исполнить желания детей и пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новости СМИ2 Путин назвал молодежную политику стратегически важной темой Путин: Молодежная политика является для России стратегически важной темой 22 декабря 2022, 17:07 Текст: Елизавета Шишкова

Молодежная политика является стратегически важной темой, заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании Госсовета. Он отметил, что нынешняя молодежь через 10-20 лет будет вкладывать свои силы в реализацию целей развития России, которые определяются сегодня, передает ТАСС. «Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее», – пояснил Путин. В связи с этим, подчеркнул Путин, задача государства – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, тогда энергия и стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны.