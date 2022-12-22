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Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
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Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву 4 самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около 1 тыс. боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тыс. беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Внешний вид Зеленского на встрече с Байденом шокировал американцев
Читатели CNN раскритиковали внешний вид президента Украины Зеленского на встрече с главой Белого дома Байденом в США
Читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне.
На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи сочли это знаком неуважения, выразив недоумение, почему Зеленский не смог купить себе хотя бы нормальную одежду для встречи с президентом США на американской земле, передает РИА «Новости».
Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.
В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.
Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.
Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.
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Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Визит Зеленского в Вашингтон назвали унижением для США
Ведущий Fox News Карлсон назвал визит президента Украины Зеленского в Вашингтон унизительным для Соединенных Штатов
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов, выразил мнение ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий американского телеканала возмутился внешним видом президента Украины на заседании Конгресса США, куда Зеленский пришел в свитере цвета хаки и армейских брюках. Карлсон сравнил этот наряд с имиджем управляющего стриптиз-клубом, передает ТАСС.
Ведущий американского телеканала выразил возмущение, что власти США позволяют лидеру иностранного государства, одетому в свитер, стоя на трибуне Конгресса, просить у Вашингтона десятки миллиардов долларов и при этом называть это не благотворительностью, а инвестицией. Карлсон подчеркнул, что у США нет никаких исторических обязательств перед Украиной.
По его словам, сутью произошедшего в Конгрессе было заискивание представителей властей Соединенных Штатов перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из рассыпающейся американской экономики. Карлсон подчеркнул, что невозможно представить более унизительный сценарий для «величайшей страны в мире».
Напомним, американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с президентом США в Белом доме.
В ДНР оценили переброску спецназа ВСУ под Артемовск
Депутат Бердичевский: Артемовск приобрел символичное значение для украинской власти
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Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске спецназа ВСУ под Артемовск.
«Насколько мне известно, под Артемовском сейчас находится не только спецназ, но и все десантно-штурмовые бригады ВСУ», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Этот город приобрел символичное значение для украинской власти, и когда он падет, следом посыпется весь участок фронта на этом направлении», – полагает собеседник.
«Поэтому украинская армия будет держать Артемовск до последнего. Вместе с тем перед нашими подразделениями не стоит задачи взять город как можно быстрее», – отметил парламентарий.
«Под Артемовском идет перемалывание украинских подразделений, работает наша артиллерия и ударные беспилотники. Поэтому чем больше украинских войск там сейчас окажется, тем меньше их останется в целом на Украине», – акцентировал Бердичевский.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой администрации США Джо Байденом и американскими законодателями. По итогам мероприятий в Штатах, украинский президент заявил о заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
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Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса
Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Отказом от компромисса Зеленский лишил себя возможности спасти Украину
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о неготовности к компромиссам лишил себя возможности для спасения страны, формула будущего мира будет согласовываться уже без него, выразил уверенность бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник выразил уверенность в беседе с ТАСС, что своим заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, так как теперь разговаривать с ним никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Эксперт разъяснил требования к военным беспилотникам
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Действительно, подразделения низшего звена – уровня роты и даже взвода – уже должны иметь в составе своего оснащения легкие БПЛА видовой разведки. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее президент Путин потребовал, чтобы беспилотники появились в российской армии на уровне отделений и рот.
«Спецоперация наглядно показала необходимость подобного решения – чтобы подразделения были бы максимально осведомлены о ситуации на поле боя. При этом нужно изначально увязывать между собой беспилотники наблюдения и беспилотники целеуказания, то есть оптимизировать взаимодействие разведывательных и ударных средств. Кроме того, нужно придавать артиллерии БПЛА с соответствующими расчетами», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
На уровне более крупных воинских частей дроны тоже нужны для разведки и наблюдения, но эти цели уже реализуются с помощью средневысотных БЛА, добавил эксперт. Такие БПЛА, по его словам, оснащены высококачественными оптико-электронными и радиолокационными средствами и могут дольше держаться в воздухе.
«Современный бой характеризуется высокой динамикой. Если задействовать дроны, особенно информационно интегрированные с системами управления и завязанные на ударные системы – наземные или воздушные, то это существенно ускорит цикл «обнаружение-поражение», а значит, увеличит точность огня. Таким образом, применение беспилотных технологий позволяет влиять на эффективность боевых действий в целом», – пояснил Федутинов.
Основное преимущество беспилотника состоит в том, что позволяет сохранить жизни и здоровье военных, напомнил Федутинов. «Это прописная истина, но ее стоит повторить. Помимо чисто гуманистических соображений, беспилотники, как ресурс, гораздо быстрее и проще восполнить – в отличие от личного состава, тем более имеющего высокую квалификацию», – подчеркнул аналитик.
«Так что значение БПЛА трудно переоценить. Это инструмент для достижения поставленной цели с наименьшими затратами. Возможно, участники совещания имели в виду некоторые выявленные недоработки по этой части. Что ж, признание наличия проблемы – часть ее решения. Если на устранение недоработок направить волю и средства, можно ожидать перелома к лучшему», – подытожил эксперт.
Выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня. «Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами», – сказал он.
Важно повысить боевые возможности ВКС, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО, считает глава государства. «Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения», – цитирует его ТАСС.
«Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотника, должна быть у каждого бойца», – уверен президент. По его мнению, наша промышленность располагает всеми возможностями «для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта».
Президент напомнил, что беспилотники – важнейшее направление развития современного вооружения. Уже Первая мировая была непредставима без аэроплана, который тогда был такой же новинкой, как сейчас квадрокоптер. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Беспилотники – это настолько обширный класс техники, что он выполняет множество ролей, каждая из которых требует отдельного разбора, поясняет военный аналитик.
«Есть карманного размера аппарат, который может поместиться в куртке у любого человека, у любого военного. Его можно запустить перед собой в темном коридоре, чтобы проверить что находится за углом. Такой аппарат больше нескольких минут в воздухе не продержится, но он справится с задачей увеличить «дальнозоркость» бойца», – говорит Крамник.
Есть дроны покрупнее, похожие на известный китайский бренд DJI, который сейчас активно применяется в Донбассе, добавил эксперт. «Это аппарат взводного уровня, не карманный – у него больше возможностей по дальности, он уже представляет собой «глаза взвода». Ударные задачи – у других, еще более крупных аппаратов, которые могли бы сбрасывать на противника небольшие боеприпасы, в том числе высокоточные», – перечисляет Крамник.
«Дальше начинается огромное пространство, в котором найдется место для аппаратов связи, ретрансляторов, разведчиков самого разного назначения, аппаратов наведения высокоточного оружия – вплоть до тяжелых стратегических беспилотников. Последнего у нас пока нет, есть только разработки», – подытожил аналитик.
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WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения
The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения
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Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.
По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.
В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.
Сенат утвердил Линн Трейси новым послом США в России
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Новым послом США в России стала Линн Трейси, ее кандидатуру утвердил Сенат Конгресса США.
Как сообщает ТАСС, голосование продолжается, но Трейси уже получила достаточное для утверждения число голосов.
Как отмечает РИА «Новости», за Трейси проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса при одном голосе против.
Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.
Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
Ранее Комитет по международным делам Сената США рекомендовал утвердить на пост посла США в Москве кандидатуру Линн Трейси.
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Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент США Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме допустил оговорку, назвав украинский народ «народом Урана».
Говоря о финансовой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, Байден не смог выговорить выражение Ukrainian people («украинский народ») и произнес его как Uranian people («народ Урана»), передает ТАСС.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Энергетики объяснили сложность ситуации с электроснабжением в Киеве
Гендиректор YASNO Коваленко: В Киеве не работают 60% трансформаторов, поэтому сеть не позволяет поставлять электричество
Наиболее сложная ситуация с электроснабжением на Украине сложилась в Киеве, где не работает 60% трансформаторов, сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Коваленко сообщил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской), что в Киеве сложилась самая сложная на Украине ситуация с электроснабжением, никаких изменений к лучшему в этой сфере в городе не происходит, передает ТАСС.
Он пояснил, что ключевая проблема с электроснабжением в Киеве сейчас не в нехватке генерирующих мощностей, а в неработающей сети из-за отсутствия 60% трансформаторов. По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы Украины. При этом Коваленко отметил, что при повреждении оставшихся 40% узлов ситуация с электроснабжением в Киеве только ухудшится. Он подчеркнул, что невозможно поставлять электричество там, где нет оборудования.
Во вторник глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киевской области является критической, 80% региона остается без света, применяются экстренные отключения электричества. В тот же день в Киеве ввели аварийные отключения света в связи с проблемами в энергосистеме.
В России оценили результаты визита Зеленского в Вашингтон
Политолог Корнилов: Визит Зеленского в США показал отсутствие перспектив мира на Украине
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В будущем США все равно согласятся на поставку наступательных вооружений для ВСУ, потому что Владимир Зеленский руководствуется логикой «проси больше, чтобы не получить меньше». К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
«Зеленский вступил в дискуссию с Байденом по поводу понятия «справедливый мир». Своей позицией он отрезал возможность диалога по мирному урегулированию. И тут налицо противоречие со словами Байдена, который уверял всех, что против мира выступает именно Москва», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Отказ от поставок наступательных вооружений не стоит связывать с различием оценок США и Украины о будущем военного конфликта. Обе стороны хотят нанести России как можно больше урона. Ранее Штаты отказывались поставлять Киеву системы Patriot, HIMARS, Javelin. Но теперь это не проблема. Отказали сегодня – согласятся завтра», – акцентирует эксперт.
«Конечно, Украина всегда хочет большего. Зеленский прямо с трибуны Конгресса заявил, что требует у Вашингтона самолеты. Но тут же пообещал – гибнуть будут украинцы, а не американцы. Это вызвало овации со стороны сенаторов. Этого от Киева и ждут: войны с Москвой руками украинцев», – подчеркивает собеседник.
«Что касается внешнего вида Зеленского, то, конечно, он многим не понравился. Однако у большинства американцев острой негативной реакции нет. Тем не менее все чаще возникают нелицеприятные комментарии со стороны республиканцев. В частности, по образу президента Украины регулярно проходится Такер Карлсон», – рассказывает эксперт.
Схожей позиции придерживается американист Малек Дудаков. «Вся политика США последних лет ярко иллюстрирует, что справедливый мир на Украине им не нужен», – говорит эксперт. «Вашингтон уверен, что время работает на американцев. Они считают, что каждый день конфликта делает Украину мощнее, а значит, с Россией можно разговаривать с позиции силы. Спорное утверждение», – считает политолог.
«Украинцы выступают с классической позиции – проси больше, чем могут дать. Во-первых, так закладывается возможность получить в будущем то, на что и не рассчитывали. Во-вторых, это дает возможность сойтись на чем-то среднем. Запрос Киевом наступательных вооружений – яркая иллюстрация такого подхода», – подчеркивает собеседник.
«Многие были недовольны поведением Зеленского. Он открыто жаловался на недостаток американской помощи, хотя Штаты уже отправляют в Киев 40 млрд долларов. Его сравнили с безработным, сидящем на социальных пособиях. Это, безусловно, сыграло роль в его восприятии мировыми политиками и обществами, но не столь значительную, как хотелось бы», – заключил Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хочет.
Более того, по информации издания, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
В то же время ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению Карлсона, выступление Зеленского в Конгрессе призвано выкачать деньги из Вашингтона, что является унижением для страны.
Помимо этого, многие американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Поездку президента Украины раскритиковал и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, встреча Байдена и Зеленского дала понять, что обе страны нацелены на продолжение кровопролития, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов также добавил, что появляющаяся в американских СМИ информация о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, судьбу которого решат другие страны.
По словам дипломата, теперь разговаривать с Зеленским никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне.
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Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ
Президент Украины Зеленский вручил главе администрации США Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон вручил главе администрации США Джо Байдену письмо и медаль капитана вооруженных сил Украины (ВСУ) – командира батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, следует из трансляции телеканала Си-би-эс.
Президент США в свою очередь пообещал добиться, чтобы капитан ВСУ, награду которого привез Зеленский Байдену, получил один «командных жетонов». Такие жетоны принято чеканить в вооруженных силах (ВС) США и некоторых американских правительственных ведомствах, в том числе Белом доме, передает ТАСС.
Глава администрации США напомнил при этом, что его ныне покойный сын Бо служил в свое время в рядах американских ВС в Ираке. Зеленский пообещал, что передаст «командный жетон» украинскому военнослужащему, отправившему свою награду Байдену.
В ходе встречи с Байденом Зеленский также рассказал президенту США о своей поездке в Артемовск (украинское название – Бахмут).
Ранее в среду самолет с Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном. Вскоре после этого Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом.
Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС России были сбиты два МиГ-29 ВСУ возле пунктов Богатырь и Шевченко, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника рядом с пунктами Торское Володино и Войковский ДНР.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS недалеко от Бараниковки и Попасной Луганской народной республики подытожили в оборонном ведомстве.