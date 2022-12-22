Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Новосибирском, пострадали три ребенка

Перевозивший группу детей автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под Новосибирском, трое детей в возрасте от 10 до 11 лет получили травмы, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали три пассажира автобуса – дети в возрасте от 10 до 11 лет, бригада скорой доставила их в больницу, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что всего в автобусе находились 36 пассажиров, в том числе 27 детей.

Водитель автобуса, ехавшего из Новосибирска в Барнаул, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «КамАЗ».

Ранее в декабре в Ольховатском районе Воронежской области столкнулись военный автобус и грузовик, восемь человек пострадали.