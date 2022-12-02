|
|
В Одессе неизвестный подорвал гранату при попытке задержания
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Одесские полицейские попытались задержать неизвестного, он подорвал гранату, есть пострадавшие, сообщают украинские СМИ.
На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на украинские публикации. Других подробностей не приводится.
В Сети опубликовали видеозапись из Одессы, на которой зафиксировано, как к месту ЧП едут автомобили пожарных.
Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление
Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге
Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС.
Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать.
Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
|
|
Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.
Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».
При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.
По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.
Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
|
|
Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского назвали «ошибкой» слова главы ЕК о потерях ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ошибкой слова главы ЕК фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. солдат ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации России якобы является ошибкой.
Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы допустила ошибку, когда сообщила о 100 тысячах погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, согласно данным Генштаба Украины, которые озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, общие потери ВСУ якобы составляют от 10 до 12,5-13 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Накануне мэр Снигиревки Юрий Барбашов заявил, что Украина за полтора месяца боев под Херсоном потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Авиация ВКС России и ПВО сбили в небе ДНР украинские МиГ-29 и Су-25
Истребительной авиацией возле населенного пункта Украинка ДНР сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО под Никольским ДНР сбит украинский Су-25, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены семь беспилотников в районах Краснореченское, Сватово, Голиково, Червонопоповка, Сторожевка ЛНР и Егоровка ДНР, сообщил Конашенков.
В воздухе перехвачены 13 РСЗО «Ураган» и «Ольха» возле населенных пунктов Сватово ЛНР, Егоровка и Новоандреевка ДНР, отчитались в Минобороны.
Украинские парламентарии призвали исключить Россию из ООН
Украинский депутат Железняк: Рада призвала реформировать ООН и исключить Россию из всемирной организации
Верховная рада Украины приняла постановление с призывом к реформированию ООН и заявила о «нелегитимности» участия России во всемирной организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
Железняк сообщил, что Верховная рада Украины одобрила заявление о необходимости реформирования ООН и «нелегитимности» пребывания России во всемирной организации, передает РИА «Новости».
В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности ООН. Ранее Зеленский неоднократно призывал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи.
Минобороны объявило об освобождении Курдюмовки в ДНР
В результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 60 военнослужащих, три танка и шесть бронемашин сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.
Пентагон решил обучить ВСУ ведению «изощренных кампаний»
WP: Пентагон рассматривает план по значительному расширению обучения украинских военных
Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению «изощренных кампаний», сообщили СМИ.
Как сообщает издание Washington Post, Пентагон рассматривает план по обучению украинских военных проводить «изощренные кампании» против российской армии, пишет Washington Post, передает РИА «Новости». Тренировать их планируют в Германии, где американские специалисты обучали украинцев последние годы.
Ранее находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко рассказал, что американские и британские инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году.
Эксперт: Российские военные научили автоматику ПВО сбивать ракеты HIMARS
Аналитик Кнутов: Россия скорректировала алгоритмы работы ПВО для уничтожения HIMARS
|
|
Российским военным удалось хорошо изучить параметры полета ракет HIMARS. Теперь в российские системы ПВО заложены обновленные алгоритмы для их уничтожения, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения снарядов HIMARS.
«Первоначально, когда американские HIMARS только появились на Украине, мы не знали, как с ними бороться. Было решено попробовать комплексы Бук-М3. Это современный и полностью цифровой комплекс, фактически это компьютер с элементами искусственного интеллекта», – объясняет Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Говоря о HIMARS, важно отметить одну его особенность: снаряд сначала поднимается на 20 км и только потом пикирует на цель с высокой точностью. «Буки» засекали его как раз на высоте 20 км, захватывали на экране радара и поражали. Сейчас мы накопили об этих американских установках еще больший объем данных. С их помощью и удалось создать новую программу, которая добавлена в другие зенитно-ракетные комплексы. Теперь они работают в автоматическом режиме», – поясняет эксперт.
«Проблема состояла в том, что ранее в наше ПО не было загружено достаточно данных о HIMARS. Сейчас удалось подробно изучить параметры полета, точки встречи», – добавил Кнутов. (Напомним: это точки, в которых произошла бы встреча ракеты с целью, если бы начиная с данного момента времени ракета и цель двигались бы прямолинейно и равномерно).
«Так что нововведение – очень важное. Раньше приходилось захватывать на радаре снаряды вручную, что очень сильно осложняло работу наших операторов. Теперь удалось исключить участие человека из процесса борьбы с HIMARS. Скорости невероятно большие, поэтому при работе по таким целям, как ракеты РСЗО, важны действия компьютера. Человек не успевает среагировать на изменение ситуации. Речь идет о миллисекундах. Соответственно, необходимые алгоритмы были добавлены в ПО многих комплексов, что позволило качественно улучшить их работу», – уточняет эксперт.
«Появление на Украине новых видов оружия у противника, в частности речь идет о бомбе GBU-39 с двигателем HIMARS, которые предлагает компания Boeing, приведет к новому накоплению информации по ним. Будем работать, отслеживать, изучать статистические базы. В конце концов, создадим новые алгоритмы, которые также будут включены в ПО нашей техники. Практика отработана десятилетиями – ничего нового тут нет», – резюмирует Кнутов.
В пятницу стало известно, что подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS. 20 ноября Минобороны России сообщило об уничтожении сразу двух установок HIMARS в ДНР.
Напомним, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб GBU-39 с радиусом поражения до 150–160 километров. Предполагается, что бомбы будут использоваться в качестве комплектующей к новому снаряду GLSDB, стоимость которого оценивается, примерно, в 40 тысяч долларов.
Между тем НАТО рассматривает возможность инвестирования в предприятия ВПК стран Восточной Европы. Планируется возобновить производство вооружений советского образца, которые затем будут отправлены на Украину.
Украина решила запретить связанные с Россией религиозные организации
Зеленский: Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций
|
|
Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что в четверг состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором были рассмотрены многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с «государством-агрессором». Он также сообщил, что СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций, передает РИА «Новости».
Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости применить предусмотренные законом меры. Зеленский призвал создать на Украине такие условия, в которых какие-либо зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами.
Накануне Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.
Напомним, в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.
СБУ предъявила митрополиту Кировоградской епархии УПЦ обвинения за Крым
СБУ заподозрила главу Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности за оправдание «захвата» Крыма
|
|
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни за оправдание «захвата» Крыма.
Согласно сообщению ведомства, митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал «захват» Крыма, объявлено о подозрении. СБУ заявила, что собраны доказательства вины священника в подрывной деятельности против Украины, в церквях общины людям раздавали «вражескую пропагандистскую литературу», которую печатали многотысячным тиражом в типографиях России, передает РИА «Новости».
По данным СБУ, митрополит входит в ближайший круг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С ним он якобы координировал распространение прокремлевских взглядов, кроме того, во время обысков нашли «документы с доказательствами переписки с московскими «кураторами».
Отмечается, что бывшему митрополиту объявлено подозрение по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» УК Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией.
Накануне Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.
Напомним, в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.
Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных на трех направлениях
Ударами армейской авиации на Купянском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать от Котляровки Харьковской области. За последние сутки уничтожены более 50 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение трем ротным группам противника, выдвигавшимся для атаки в районе Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР). Подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины. В плен сдались 11 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник силами до роты предпринял безуспешные попытки контратаковать на Южно-Донецком направлении из Угледара в направлении Никольского ДНР. В результате огневого поражения ликвидировано порядка 50 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, сообщил Конашенков.
Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления в районах населенных пунктов Кругляковка, Синьковка, Харьковской области, Водяное, Диброва, Константиновка, Пречистовка ДНР и Щербаки Запорожской области.
Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника ВСУ в 184 районах, пункт временной дислокации наемников в Часовом Яре ДНР.
Нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артбригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, также подавлены две огневые позиции украинских РСЗО «Град» возле населенных пунктов Михайловка и Жовтневое Харьковской области.
У населенных пунктов Димитрово, Загорное и Волчанское Запорожской области поражены три склада вооружения и боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Медведев: Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал киевские власти врагами Христа за гонения на УПЦ
|
|
Украинские власти гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нарушают и собственную якобы демократическую конституцию и выставляют себя «врагами Христа», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Фундаментальные права, установленные в основном документе Украины, «растоптаны», а верующих заставляют посещать «правильные» церкви, угрожая им «разными мерзостями», написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что «киевские сатанисты» пытаются найти в УПЦ связи с русским миром, отбирая церковное имущество, избивая священнослужителей и прихожан, и это началось еще до специальной военной операции.
Гонения начались еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко, который пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради «своего несостоявшегося переизбрания». «Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло», – добавил Медведев.
«Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», – считает зампред Совбеза РФ..
Зампред Совбеза посоветовал помнить «киевским христопродавцам» следующие строки из Писания: «И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель».
В пятницу СБУ предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) якобы за «подрывную деятельность против государства» и «разжигание религиозной розни».
До этого СБУ обвиняла служителей Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке СВО.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, считающиеся аффилированными с российской стороной.
Байден и Макрон пообещали помогать Украине «сколько потребуется»
Президенты США и Франции Байден и Макрон пообещали помогать Украине столько, сколько потребуется
|
|
Вашингтон и Париж будут оказывать Киеву помощь столько, сколько потребуется, говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона по итогам встречи в Белом доме.
В документе, который распространила пресс-служба Белого дома, говорится, что Байден и Макрон подтверждают неизменную поддержку США и Францией защиты Украиной своих суверенитета и территориальной целостности, в том числе посредством предоставления Украине политической, гуманитарной, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности столько, сколько потребуется.
Как уточнили в Белом доме, речь идет об активизации поставок Киеву систем ПВО и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы Украины, передает ТАСС.
Помимо этого, США и Франция намерены продолжать оказывать Украине прямую бюджетную поддержку, а также призывать международные финансовые институты увеличивать финансовую поддержку Киева со своей стороны.
В заявлении подчеркивается, что Вашингтон и Париж будут координировать с партнерами помощь Киеву, в том числе на международной конференции в Париже 13 декабря.
Кроме того, США и Франция заявили о приверженности устранению более широких «последствий российской специальной военной операции на Украине», в том числе работе с международным сообществом в целях повышения устойчивости к перебоям с продовольствием и энергоснабжением.
В документе также утверждается, что США и Франция подтвердили свою непоколебимую решимость «привлекать Россию к ответственности» за действия ее ВС и доверенных лиц, в числе которых «наемнические структуры», такие как ЧВК «Вагнер», на Украине. Вашингтон и Париж намерены делать это посредством поддержки «международным механизмов обеспечения ответственности», включая Международный уголовный суд, генпрокурора Украины, комиссию по расследованию Совета ООН по правам человека, Московский механизм ОБСЕ, санкции и другие средства.
Напомним, во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался на нежелание некоторых стран делиться оружием с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц сообщил Путину о планах поддерживать обороноспособность Киева
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении немецких властей поддерживать киевский режим, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Шольц в беседе с Путиным осудил российские удары «по объектам гражданской инфраструктуры на Украине» и заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в обеспечении оборонных способностей, сказал Хебештрайт, передает ТАСС.
Также канцлер заявил, что необходимо как можно скорее перейти к дипломатическому решению, к «которому относится вывод российских войск».
Лидеры также договорились поддерживать контакт.
В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин в ходе беседы заявлял о необходимости открыто и тщательно расследовать теракты на «Северных потоках» и призывал Берлин пересмотреть подходы к украинскому конфликту.