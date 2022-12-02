В ЕС начали наращивать отбор газа из подземных хранилищ

Gas Infrastructure: Через Украину газ поступает в прежнем объеме, но ЕС резко наращивает отбор из подземных хранилищ

Европейские страны начали наращивать темпы отбора газа из своих подземных хранилищ из-за сниженной ветрогенерации в выработке электроэнергии и увеличивают поступления сжиженного природного газа до рекордных уровней, следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe.

Уточняется, что на 30 ноября отбор газа из подземных хранилищ составил 432 млн кубометров, а закачка – только 26 млн кубометров. В данный момент хранилища Европы заполнены на 92,81%, в них уже есть 100,4 млрд кубометров газа. При этом максимальная же вместительность таких хранилищ составляет 107,7 млрд кубометров, передает ТАСС.

По данным ассоциации, максимальное заполнение хранилищ стало возможным за счет покупки СПГ по высоким ценам. Так, по итогам ноября средняя цена газа составила около 1262 долларов за тысячу кубометров.

При этом на 2 декабря поставки российского газа сохранились в прежнем объеме – 42,4 млн кубометров через «Суджу», о чем сообщает «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Отмечается также, что в ноябре отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался минимальным с 2011 года из-за позднего старта отопительного сезона. Так, отбор газа составил всего 4,4 млрд кубометров. Оператор объясняет такую тенденцию тем, что в октябре и начале ноября погода была аномально теплой.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в то время, когда поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Bloomberg выяснил, что затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня.