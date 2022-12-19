Владимирская область помогла с восстановлением Докучаевска

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19 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

Сохранить финансовую независимость – главная задача России Егор Алеев/ТАСС
Россия не собирается идти в долговую кабалу от внешних кредитов, заявил президент Владимир Путин. России нужна финансовая независимость, и у нее есть ресурсы для того, чтобы обеспечить эту независимость. О каких ресурсах идет речь? Чем Россия может заместить западные источники финансирования? Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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«Запрещено» – любимое немецкое слово

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Современный среднестатистический немец – это мерзнущий сторонник ЛГБТ, отъявленный русофоб, запуганный агрессивной пропагандой. Подробности...

Российский ВПК может стать новым локомотивом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Военные заказы становятся тем рычагом, который позволит переключить экономику из компрадорского режима в режим самодостаточного национального производства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Отцы советского лазера были учеными с юмором

Сергей Лесков
Сергей Лесков, журналист
Сегодня трудно назвать область высоких технологий, которая обходится без лазерной техники. Первые в мире работы по лазерам были сделаны в 1952 году советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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США бессильны исключить Россию из СБ ООН

Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Владимирская область помогла с восстановлением Докучаевска

    Глава администрации Докучаевска Качанов рассказал о помощи городу от Владимирской области

    19 декабря 2022, 11:33

    Текст: Антон Никитин

    Владимирская область помогла подшефному Докучаевску с ремонтом и восстановлением 67 жилых и соцобъектов в 2022 году, сообщил глава администрации города в Донецкой народной республике Александр Качанов.

    Качанов сообщил «Донецкому агентству новостей», что планировалось в 2022 году восстановить 27 объектов, а результат оказался более чем в 2,5 раза больше – 67 объектов.

    По его словам, в этом году было много объектов, где происходила замена остекления – ставили металлопластиковые окна. По его словам, если дом имел повреждения, менялись все деревянные окна, даже уцелевшие. Таких объектов было 23, уточнил глава администрации Докучаевска.

    Кроме того, застеклены торговый и горный техникумы, школа-интернат. Продолжается капитальный ремонт школы №4.

    Градоначальник сообщил, что на следующий год запланированы более масштабные работы. Так, планируется отремонтировать коммуникационные сети. «У нас по инвентаризации есть коммуникационные сети с 1949 года», – рассказал он. В первом полугодии планируется поменять водопроводно-канализационное хозяйство, часть теплосети, а потом уложить дороги.

    «Я в этом году отказался от ремонта дорог, чтобы сначала сделать все коммуникации, они простояли не одно десятилетие. Также в планах объекты инфраструктуры: детсады, котельные, спорткомплекс», – сообщил Качанов.

    Докучаевск находился под интенсивными обстрелами с 2014 года.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что перед российским руководством стоит задача по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

    Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
    Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке

    16 декабря 2022, 15:07

    Текст: Вера Басилая

    Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.

    Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.

    «Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.

    Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.

    Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.

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    Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
    Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
    		    16 декабря 2022, 22:27
    Фото: t.me/LPR_JCCC
    Текст: Антон Никитин

    В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

    В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.

    Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.

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    Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
    Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
    		    19 декабря 2022, 01:56
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.

    Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».

    В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.

    Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».

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    Мирошник назвал ошибкой включение Донбасса в состав УССР
    Экс-посол ЛНР Мирошник: Включение Донбасса в состав УССР стало политической ошибкой
    		    18 декабря 2022, 09:37
    Фото: Черединцев Валентин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Включение Донбасса в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) стало политической ошибкой советского руководства, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

    По его словам, отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, приводит РИА Новости.

    При этом Мирошник подчеркнул, что руководители СССР считали, что Новороссия и УССР не отделимы от российского государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.

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    ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку за 10 минут
    Представительство ДНР: ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку
    		    18 декабря 2022, 12:26
    Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска за десять минут выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    По сообщению представительства, зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 12.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в воскресенье ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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    Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
    Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы

    19 декабря 2022, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.

    Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».

    По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.

    Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».

    Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».

    Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».

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    Канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде против жителей Донбасса
    Независимая канадская журналистка Бартлет считает геноцидом обстрел Киевом жителей Донбасса

    17 декабря 2022, 20:56

    Текст: Вера Басилая

    Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а мирные, деловые районы, людные улицы, детские площадки, жилые дома, она совершает геноцид, эти действия нельзя обелять, заявила канадская журналистка Ева Бартлет, освещающая события в Донбассе.

    Независимая журналистка Ева Бартлет приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР.

    Барлет рассказала, что с коллегами документирует преступления Украины против жителей Донбасса, чтобы в итоге Киев привлекли к ответственности за эти военные преступления.

    «Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут. И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид», – цитирует РИА «Новости» Бартлет.

    Журналистка рассказала, что Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а бомбит мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома.

    «Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет «Града», выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление», – заявила Бартлет.

    Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, она сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тыс.мирных жителей, но западные СМИ об этом не пишут.

    Бартлет надеется, что все цели СВО будут достигнуты, она считает, что ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки.

    По ее словам, есть сообщения о том, что Украина активизировала в январе-феврале обстрелы Донбасса до начала СВО.

    «Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», – подчеркнула Бартлет и выразила надежду, что на Украине к власти в итоге придут некоррумпированные силы.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку.

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    Офис генсека ООН заметил проблемы с водой в Донецке
    Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству

    16 декабря 2022, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной России территории, передает ТАСС.

    Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.

    В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.

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    ВСУ повредили здание больницы в Донецке
    		    17 декабря 2022, 16:19
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные во время обстрела повредили здание городской больницы в Буденновском районе Донецка, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

    В результате обстрела повреждены оказались шесть домов, из них – три дома частного сектора, три многоквартирных жилых дома, сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.

    Повреждения получило здание городской больницы №16, выбито остекление, осколками посечены фасады зданий.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

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    ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
    Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины снарядами калибра 155 мм
    		    18 декабря 2022, 02:32
    Фото: Sgt. Jennifer Andrade/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 01.30 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Красногоровка.

    Кроме того, в 23.50 субботы зафиксирован обстрел Киевского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны украинских формирований из населенного пункта Орловка.

    Накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», а также повредили здание больницы в Буденновском районе города. В тот же день канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде жителей Донбасса. В прошлую субботу Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

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    Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке
    Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела
    		    18 декабря 2022, 22:45
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Антон Антонов

    Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости».

    Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.

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    ВСУ потеряли до 90 человек и технику за последние сутки
    Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 90 человек и технику

    17 декабря 2022, 10:55

    Текст: Александра Юдина

    ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки, сообщает Народная милиция ЛНР.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что украинское командование понесло большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки, 16 единиц специальной автомобильной техники.

    Накануне на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.

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    ВСУ обстреляли город Алчевск из американской РСЗО HIMARS
    Представительство ЛНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
    		    18 декабря 2022, 05:55
    Фото: U.S. Marines/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 03.24 зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО HIMARS.

    Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм. Накануне канадская журналистка обвинила власти Украины в геноциде жителей Донбасса.

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    ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
    Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
    		    18 декабря 2022, 06:59
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 05.59 зафиксирован обстрел Ворошиловского и Киевского районов Донецка из РСЗО БМ-21 «Град» со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Тоненькое.

    Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

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    Представитель ЛНР: После удара ВСУ по Лантратовке погибли восемь мирных жителей
    Представитель ЛНР Мирошник: В Лантратовке после удара ВСУ погибли восемь человек

    16 декабря 2022, 17:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, сообщил бывший посол республики в России Родион Мирошник.

    ВСУ ударили по зданию старой школы, в которой находились эвакуированные люди, по уточненным данным, погибли восемь человек, около 30 получили ранения, заявил Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Пока сложно говорить, сколько человек оказались под завалами.

    До этого источник в экстренных службах сообщал, что в результате удара погибли 11 человек, судьба 20 остается неизвестной.

    По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 04:10 мск выпустили по населенному пункту три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Село Лантратовка находится в 50 км от линии боевого соприкосновения.

    Напомним, уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова обращалась в ООН из-за гуманитарной катастрофы в Донбассе после обстрелов ВСУ.

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