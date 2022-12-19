Владимирская область помогла с восстановлением Докучаевска

Глава администрации Докучаевска Качанов рассказал о помощи городу от Владимирской области

Владимирская область помогла подшефному Докучаевску с ремонтом и восстановлением 67 жилых и соцобъектов в 2022 году, сообщил глава администрации города в Донецкой народной республике Александр Качанов.

Качанов сообщил «Донецкому агентству новостей», что планировалось в 2022 году восстановить 27 объектов, а результат оказался более чем в 2,5 раза больше – 67 объектов.

По его словам, в этом году было много объектов, где происходила замена остекления – ставили металлопластиковые окна. По его словам, если дом имел повреждения, менялись все деревянные окна, даже уцелевшие. Таких объектов было 23, уточнил глава администрации Докучаевска.

Кроме того, застеклены торговый и горный техникумы, школа-интернат. Продолжается капитальный ремонт школы №4.

Градоначальник сообщил, что на следующий год запланированы более масштабные работы. Так, планируется отремонтировать коммуникационные сети. «У нас по инвентаризации есть коммуникационные сети с 1949 года», – рассказал он. В первом полугодии планируется поменять водопроводно-канализационное хозяйство, часть теплосети, а потом уложить дороги.

«Я в этом году отказался от ремонта дорог, чтобы сначала сделать все коммуникации, они простояли не одно десятилетие. Также в планах объекты инфраструктуры: детсады, котельные, спорткомплекс», – сообщил Качанов.

Докучаевск находился под интенсивными обстрелами с 2014 года.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что перед российским руководством стоит задача по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях.