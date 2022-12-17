Российские дипломаты указали на мировые последствия санкций против РФ

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17 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 02:33  |  vz.ru
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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки» Максим Блинов/РИА Новости
В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Подробности...

Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
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Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Российские дипломаты указали на мировые последствия санкций против РФ

    Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
    		    17 декабря 2022, 01:57
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.

    Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.

    Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.

    Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.

    Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.

    В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.

    Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.

    Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
    Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
    		    16 декабря 2022, 13:40
    Фото: Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

    «Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.

    «Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.

    «Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.

    «Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.

    «Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.

    «И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.

    «Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.

    В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.

    «Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.

    Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.

    «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

    Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».

    Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».

    Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.

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    Коментарии (5)
    Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
    		    16 декабря 2022, 16:11
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, говорится в заявлении ЕС.

    В частности, запрет на экспорт затрагивает беспилотники и авиационные двигатели и детали, передает ТАСС.

    Также решением ЕС заморожены активы двух российских банков и заблокированы транзакции Всероссийского банка регионального развития. Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор России, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.

    Между тем ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.

    Кроме того, гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах на территории страны.

    Санкции вступят в силу после опубликования в «Официальном журнале ЕС», это произойдет в ближайшее время.

    Коментарии (13)
    ЕС приостановил действие лицензий на вещание четырех российских каналов
    ЕС решил отозвать лицензии у телеканалов НТВ, «Россия-1», «РенТВ» и Первый

    16 декабря 2022, 16:28

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России, сообщил в пятницу совет ЕС.

    В заявлении совета ЕС говорится, что процесс приостановления действия лицензий у НТВ /«НТВ Мир», «Россия-1», «Рен ТВ» и Первого канала связан с противодействием систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, передает ТАСС.

    Отмечается, что в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью, передает РИА «Новости».

    Ранее совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список в рамках девятого пакета санкций вошли 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов. Кроме того, предлагается запретить вещание на территории ЕС четырех российских телеканалов.

    В МИД пообещали быстрый ответ на девятый пакет антироссийских санкций ЕС.

    Коментарии (12)
    В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
    Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
    		    16 декабря 2022, 21:37
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.

    Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».

    Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.

    Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.

    Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей. Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию». 

    Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.

    Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.

    Коментарии (4)
    Евросоюз внес в санкционный список 168 российских компаний
    ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний ВПК и других секторов

    16 декабря 2022, 15:21

    Текст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз внес в черный список в рамках девятого пакета санкций 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

    Девятый пакет санкций ЕС согласован, но пока не вступил в действие. Основные рестрикции введены против 168 компаний ВПК, также расширены инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов. Также ограничения вступили в отношении сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения, передает ТАСС.

    Напомним, страны ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций против России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Между тем Венгрия настояла, чтобы троих российских министров исключили из проекта санкций.

    Коментарии (3)
    ЕС решил ввести санкции против семи глав российских регионов
    Евросоюз в рамках девятого пакета санкций захотел ввести ограничения против глав семи регионов России

    16 декабря 2022, 09:52

    Текст: Александра Юдина

    Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций хочет ввести ограничения против семи глав регионов России, сообщает Bloomberg.

    Согласно информации источников издания, кроме глав регионов под санкции могут попасть и другие официальные лица, однако конкретные имена пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Также отмечается, что ЕС планирует запретить поставки двигателей для беспилотников как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран.

    Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.

    Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

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    Венгрия настояла на исключении троих российских министров из девятого пакета санкций ЕС
    EUobserver: Венгрия настояла на исключении троих российских министров из девятого пакета санкций ЕС

    16 декабря 2022, 10:10

    Текст: Антон Никитин

    Будапешт «в последнюю минуту» настоял на том, чтобы трое российских министров были исключены из девятого пакета санкций Евросоюза против России, сообщают СМИ.

    Источники EUobserver сообщили, что из черного списка исключили главу Минздрава Михаила Мурашко, министра спорта Олега Матыцина и министра энергетики Николая Шульгинова.

    Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Конкретные имена пока не раскрываются.

    Коментарии (2)
    В лимите цен на газ увидели возможную угрозу существованию газового хаба ЕС
    Оператор TTF указал на проблему жизнеспособности хаба ЕС при введении лимита цен на газ

    16 декабря 2022, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    В случае введения лимита цен на газ может быть поставлен вопрос о жизнеспособности виртуального газового хаба TTF в Нидерландах, заявил американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange, владеющий хабом.

    В служебной записке ICE указывается, что не было выделено время на «тестирование и тщательное управление рисками» в связи с возможным объявлением лимита цен. Если потолок цен будет утвержден, то ICE будет нести «ответственность за рассмотрение всех вопросов», включая вопрос о том, «является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Дипломатический источник заявил, что предупреждение оператора обеспокоило ряд стран ЕС. Об этом же заявил и глава кабмина Нидерландов Марк Рютте. При этом Рютте уверен, что министры энергетики стран ЕС договорятся о потолке цен 19 декабря.

    Напомним, в четверг саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение пришлось отложить на 19 декабря. Группа из 12 стран добивается того, чтобы ЕС значительно снизил обсуждаемый потолок цен на газ.

    Коментарии (0)
    «Дочка» Ростеха подала в суд на Airbus

    16 декабря 2022, 10:57

    Текст: Антон Никитин

    Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (дочерняя структура Ростеха) обратилась с иском против авиастроительной компании Airbus в Арбитражный суд Москвы.

    В «Авиакапитал-Сервисе» ТАСС сообщили, что компания требует возврата авансовых платежей за самолеты A350 для «Аэрофлота». Исполнение этого контракта стало невозможным из-за санкций, введенных ЕС против России.

    В компании отметили, что направили Airbus множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно.

    При этом в самом Ростехе отметили, что факт удержания авансовых платежей – «иллюстрация того, как Запад относится к чужим правам и своим обязательствам, и повод другим странам задуматься о том, насколько вообще надежным партнером является Запад».

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала финансовые проблемы авиационных гигантов Boeing и Airbus и разбирала, какую роль в этом сыграла Россия.

    Коментарии (4)
    В ЕС сообщили об отсутствии планов эмбарго или лимита цен на российский газ
    В Брюсселе сообщили об отсутствии намерений вводить в ближайшем будущем эмбарго или лимит цен на российский газ

    16 декабря 2022, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    На уровне ЕС даже не обсуждается вопрос о введении эмбарго или лимита цен на российский газ, сообщил источник в Брюсселе.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что даже «речи не идет» об эмбарго на импорт российского газа «в том же формате, что и нефтяное эмбарго». При этом ряд стран ЕС рассматривают возможность ограничить цену российского газа. Однако Еврокомиссия не собирается «настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем». Как пояснил источник, подобные разговоры сейчас носят «зондирующий характер».

    Напомним, при этом в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.

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    Пескова спросили об ответе России на девятый пакет санкций ЕС
    Песков: Прежде чем формулировать ответ, нужно ознакомиться с новым пакетом санкций ЕС

    16 декабря 2022, 13:30

    Текст: Антон Никитин

    России необходимо ознакомиться с девятым пакетом санкций Евросоюза, после этого будет сформулирован ответ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что ЕС пока ничего официально не объявил, и призвал дождаться, когда можно будет ознакомиться со списком новых ограничительных мер, передает ТАСС.

    Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. При этом по настоянию Венгрии троих российских министров исключили из проекта санкций.

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    Песков анонсировал скорый ответ Путина на решение Запада по потолку цен на нефть

    16 декабря 2022, 13:12

    Текст: Антон Никитин

    Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на утверждение западными странами потолка цен на российскую нефть будет вскоре опубликован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В настоящее время, по его словам, досогласовываются последние моменты, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.

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    Косово предрекли сложный процесс евроинтеграции
    Некоторые страны Евросоюза не признали независимость Косово

    16 декабря 2022, 08:24

    Текст: Александра Юдина

    Включение самопровозглашенной республики Косово в ЕС окажется сложным и длительным, так как пять стран-членов союза не признали независимость республики, сообщил источник в Брюсселе.

    Уточняется, что для вступления в ЕС должна состояться определенная процедура, где Косово не является исключением. Однако непризнание республики со стороны пяти стран-участниц ЕС усложняет процесс, передает РИА «Новости».

    Так, заявление страны на вступление в союз будет рассмотрено в любом случае, однако все дальнейшие шаги интеграции могут быть осуществлены только при согласии всех стран-участниц.

    При этом источник заверил, что подача заявки на членство в ЕС уже является очень позитивным первым шагом.

    Напомним, из 27 стран-участниц ЕС не признали Косово Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

    Ранее премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти передал председательствующей в совете ЕС Чехии заявку на вступление в сообщество. 

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    ЕС допустил послабления для предпринимателей из России в сфере удобрений
    В Евросоюзе допустили послабления для ряда предпринимателей из России в сфере удобрений

    16 декабря 2022, 10:35

    Текст: Александра Юдина

    ЕС может предоставить послабления в рамках антироссийских санкций для связанных со сферой удобрений нескольких предпринимателей, сообщает в портал EUobserver.

    По информации анонимных источников портала, такая мера будет предусмотрена для Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.

    Уточняется, что некоторые страны ЕС в связи с послаблениями смогут разморозить их счета в случае, если они будут нужны для финансирования поставок продовольствия и удобрений, в особенности касательно Африки. Этот шаг осталось согласовать с Еврокомиссией.

    Как заявляет портал, обсуждение представителей ЕС частичных исключений продлилась 11 часов. В ходе дискуссии Литва и Польша хотели заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций в случае, если средства предпринимателей будут разморожены во всех странах объединения. При этом Бельгия, Германия, Испании, Италия, Нидерланды, Португалия и Франция настояли на санкционных послаблениях из соображений продовольственной безопасности.

    Ранее Венгрия настояла на исключении троих российских министров из девятого пакета санкций ЕС. Из черного списка убрали главу Минздрава Михаила Мурашко, министра спорта Олега Матыцина и министра энергетики Николая Шульгинова.

    Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России. 

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    ЕС запретил бизнесу покупать компании энергетического сектора России
    Постановление в «Официальном журнале ЕС»: Евросоюз запретил бизнесу покупать компании энергетического сектора России
    		    16 декабря 2022, 23:33
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз запретил европейскому бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России, следует из постановления о введении девятого пакета санкций, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».

    Постановлением о введении очередного пакета санкций ЕС против России «за нарушение территориальной целостности Украины» запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе, зарегистрированном или учрежденном в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющем свою деятельность в энергетическом секторе России, передает ТАСС.

    Кроме того, ЕС запретил создавать любое новое совместное предприятие, а также предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении любого нового займа или кредита или иного финансирования, включая акционерный капитал, юридическим лицам или органам, действующим в энергетическом секторе России.

    При этом, согласно постановлению, так называемым компетентным органам ЕС разрешается отступить от этих ограничений, если они сочтут необходимым обеспечить критическое энергоснабжение в пределах ЕС, а также транспортировку природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, из России или через ее территорию в ЕС, если это не запрещено в рамках ограничений на транспортировку нефтепродуктов, которые начнут действовать с 5 февраля 2023 года. Они также могут сделать исключения из санкционного режима, если деятельность касается юридического лица, участвующего в энергетическом секторе РФ, но принадлежащего юрлицу, зарегистрированному в соответствии с законодательством государства-члена ЕС.

    Ранее в пятницу Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России.

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