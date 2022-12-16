Кремль анонсировал очное заседание Госсовета Песков раскрыл темы переговоров Путина и Лукашенко в Минске Путин решил поздравить сотрудников органов безопасности 20 декабря 16 декабря 2022, 13:36 Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин традиционно поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника 20 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом, по словам представителя Кремля, накануне Путин не планирует проводить мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, передает РИА «Новости». Ранее Путин поздравил Росатом с 15-летием и отметил уникальный вклад корпорации в обороноспособность России. Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра» 15 декабря 2022, 18:59

Фото: TASS

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрису, соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и актрису и попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, в нем говорится об исключении из фонда четырех человек, среди которых Хаматова и Раппопорт. Одновременно с этим новыми членами фонда стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк. Ранее Путин сообщил, что лекарства для детей с заболеваниями, перечисленными в госпрограмме высокозатратных нозологий, со следующего года будут закупаться за счет средств фонда «Круг добра». Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов. Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году 15 декабря 2022, 18:44

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году. «Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года», – приводит слова президента сайт Кремля. Глава государства указал, что необходимо вывести взаимодействие с ключевыми партнерами на новый уровень, это касается энергетического, продовольственного секторов, финансов, а также логистики и высокотехнологичных отраслей.



«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы», – сказал президент. Он отметил, что Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения: «Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире». Другой задачей является укрепление технологического суверенитета, обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности.



«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач: возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», – заявил президент. «Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», – пояснил Путин.



Он отметил, что обрести технологический суверенитет нельзя в один момент – нужно продолжать системную работу на перспективу. «В этой связи необходимо ускорить и подготовку обновленных планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции», – заявил глава государства. Еще одним приоритетом станет обеспечение финансового суверенитета России. У экономики страны есть ресурсы, нужно повысить их доступность для проектов новой экономики, для высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, сказал президент. «Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование, должна обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты и – особо подчеркну – в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса», – считает Путин. Среди важных задач на следующий год президент назвал и опережающее развитие инфраструктуры: «Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны. Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы. В 2024 году, буквально позавчера мы об этом вспоминали, не менее 85 процентов дорог в крупнейших агломерациях, а также более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии, то есть стать современными и безопасными».



В число главных приоритетов президент включил рост доходов населения: «Ключевая задача, по сути, системообразующая, сквозная, которая концентрирует, интегрирует работу по всем остальным направлениям. Несмотря на объективные трудности текущего года, мы добьемся позитивных результатов в снижении бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику».



Он отметил, что ключ к повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста: «В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды – на 8,6% и на 10%, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц». «Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», – подчеркнул президент. Кроме того, Путин назвал в качестве ключевой задачи следующего года защиту материнства, детства, поддержку семей на всех уровнях. «Защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение народа – это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого из нас, для всей страны», – заявил глава государства. Он сообщил, что с 1 января 2023 года будет трансформирована система поддержки материнства и детства: введено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. «Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», – сказал президент. Также отдельно Путин обозначил обеспечение безопасности и восстановление качества жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. «В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов», – отметил глава государства. В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где обозначил ряд важнейших задач государственной политики на 2023 год. Новости СМИ2 Путин: Планы Запада смять экономику России не оправдались 15 декабря 2022, 15:48

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Против России была развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, но эти расчеты не оправдались, заявил президент России Владимир Путин. «Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию», – заявил Путин, передает официальный сайт президента. По его словам, этот расчет не оправдался. «Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Благодаря совместной работе Правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию», – сказал президент России. Путин добавил, что по итогам года прогнозируется снижение ВВП, но оно будет меньше прогнозируемого ранее. «Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет еще поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала», – заявил российский лидер. Путин: Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира 15 декабря 2022, 16:19

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Уровень цен в России, начиная с мая, практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам президента, уровень цен в России – после серьезного всплеска в марте-апреле – начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. «Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют, но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Он отметил, что государственные финансы России сохраняют устойчивость. По итогам января – ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 млрд рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в один триллион 451 млрд рублей, заявил глава государства. «Вместе с тем ожидаем, что в целом в текущем и следующем годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом – около двух процентов ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран «Большой двадцатки». Я сейчас не буду приводить примеры, они экспертам хорошо известны – эти цифры по другим странам «Двадцатки». Более того, бюджет на будущую трехлетку предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем одного процента ВВП в 2025 году», – подчеркнул Путин. «Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной», – заверил президент. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам анонсировал выдвижение новых решений в экономической сфере с учетом изменений в мире. Новости СМИ2 Путин: Поставки товаров из РФ в ЕС выросли в полтора раза, несмотря на санкции 15 декабря 2022, 16:43

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Введением антироссийских ограничений Европа добилась форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне десять процентов. По некоторым странам вообще запредельные величины – 20 с лишним, 21, 25», – приводятся его слова на сайте Кремля. Путин отметил, что «сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера – Соединенных Штатов – прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов, это их личное дело». «Я сделаю небольшое отступление, касающееся торговых отношений с Евросоюзом. Несмотря на санкции, – это любопытное наблюдение, – за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли – в нашу пользу – в 2,3 раза, до 138 млрд долларов. По сути, Евросоюз продолжает потреблять наши товары и услуги, а обратные потоки сдерживает. Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно», – заключил глава государства. Ранее Путин заявил, что уровень цен в России, начиная с мая, практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Путин обозначил задачу по восстановлению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей 15 декабря 2022, 18:32

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Перед российским руководством стоит задача по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент Владимир Путин. «Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожской и Херсонской областях», – заявил Путин. Эта цель обязательно будет достигнута, и в дальнейшем по всем ключевым вопросам в экономике и социальной сфере эти регионы станут единым целым с Россией, приводит слова президента сайт Кремля. «В том числе в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы», – указал Путин. В течение нескольких лет стандарты соцподдержки, работы здравоохранения, образования, культуры и транспорта повысят до уровня соседних регионов, отметил Путин. «И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал. Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры», – сказал президент. Он попросил правительство подготовить до конца первого квартала 2023 года программу развития новых регионов. К 2030 году они должны дойти до общероссийского уровня по качеству инфраструктуры, социальным услугам и другим критериям качества жизни. «И обращаю внимание: указанный, сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом – нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры», – заключил Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин привел данные о снижении уровня бедности в России 15 декабря 2022, 16:12 Текст: Алексей Дегтярёв

Уровень бедности после принятых российским руководством решений показал снижение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть, и еще раз скажу, что речь идет именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко», – указал Путин. Слова президента приводит сайт Кремля. В ноябре президент отмечал, что в 2023 году инфляция в стране начнет снижаться, а в отраслях необходимо добиться роста зарплат. Путин: Доля рубля в международных расчетах РФ достигла одной трети 15 декабря 2022, 16:57 Текст: Алексей Дегтярёв

Международная кооперация должна базироваться на независимой платежной инфраструктуре в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Российская сторона намерена в развитии внешних связей делать акцент на несырьевые товары и взаимные инвестиции, несмотря на важность энергетического и продовольственного секторов, сказал Путин. Слова президента приводятся на сайте Кремля. «Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину», – указал глава государства. Кроме того, планируется применять цифровые валюты центральных банков и технологии распределенных реестров, это позволит снять политические риски от использования валют недружественных стран. Также Россия занята развитием надежных и безопасных транспортных коридоров, это позволит компаниям наладить логистические, кооперационные связи. «Россия в силу своего географического положения, а также наших геополитических возможностей способна застраховать такие логистические схемы от любых рисков. Повторю: залог тому – и экономический, и финансовый потенциал, возможности нашего силового блока в целом», – заключил он. Кроме того, в ходе заседания Путин анонсировал новые решения в российской экономике на 2023 год. Новости СМИ2 Путин: Внешняя торговля России переключается на динамично развивающиеся страны 15 декабря 2022, 17:12

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Одной из ключевых задач, которые России предстоит решить в 2023 году, станет вывод взаимодействия с партнерами на новый уровень, заявил президент Владимир Путин. Для достижения этой цели нужно устранить ограничения в логистике и финансах, сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Слова президента приводит сайт Кремля. Западные страны пытались «задвинуть» Россию на периферию мирового развития санкциями, но она не намерена идти по пути самоизоляции и автаркии. «Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире», – указал глава государства. Путин: России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке Путин заявил о ключевой роли России на аграрном рынке 15 декабря 2022, 17:05 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил благодарность сельхозпроизводителям за то, что результатом их работы стала ключевая роль России на аграрном рынке. Он отметил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений. Однако безусловным приоритетом для России является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия за последние пять месяцев экспортировала около 22 млн тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки. До конца этого года Россия поставит еще 4-5 млн тонн зерна. А к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, объем поставок сможет составить до 50 млн тонн, поскольку в этом году в стране собран рекордный урожай зерна. «Продолжаем экспортировать на мировые рынки минеральные удобрения. За одиннадцать месяцев текущего года уже поставлено более 25 млн тонн. В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одеяло на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Африки, Азии и других регионов, поставляет продовольствие и прочие товары», – сказал Путин. В ближайшие месяцы Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам порядка 260 тыс. тонн удобрений. 20 тыс. тонн уже направлено в Малави. Напомним, Россия собрала рекордный урожай зерна за всю современную историю: 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150. Новости СМИ2 Путин рассказал о результатах государственных программ в 2022 году 15 декабря 2022, 16:34 Текст: Елизавета Шишкова

Российские власти сохранили все государственные программы, а также запустили новые, рассказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент отметил, что власти продолжили модернизировать первичное звено здравоохранения, расселять аварийное жилье, ремонтировать и строить дороги, расселять аварийное жилье, ликвидировать свалки и объекты накопленного экологического вреда. Также в России строятся школы, дома культуры в селах, говорится в сообщении на сайте Кремля. В числе новых запущенных программ – капитальный ремонт школ. В этом и в следующем годах по всей стране будет отремонтировано около трех тысяч школ. Кроме того, продолжил Путин, заработали такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации, с помощью которых российские регионы привлекут более 300 млрд рублей. Вместе с тем поддержку получили механизмы льготной и семейной ипотеки. В рамках обеих программ выданы кредиты на 1,7 трлн рублей. «В результате сотни тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия, а стройка, как отрасль, стала одним из драйверов российской экономики – плюс 5,8 процента за десять месяцев. Ожидается, что текущий год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного строительства», – сказал президент. Он отметил, что окончательные цифры будут подведены позже. Ранее на совещании Путин заявил, что доходы россиян с минимальными заработками в 2022 году увеличились на 27,8%, а бедность снижается. Путин: Финансовые ресурсы у нашей экономики есть 15 декабря 2022, 17:28 Текст: Елизавета Шишкова

Россия имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы не занимать за рубежом, ей нет необходимости идти в кабалу, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Благодаря крепкому платежному балансу России, нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу, мы в кабалу не собираемся идти – финансовые ресурсы у нашей экономики есть. Надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин, слова которого приводит сайт Кремля. Президент подчеркнул, что работа российской финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование. России необходимо обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты, а в особенности – быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы, заявил президент. Путин призвал в 2023 году по этим направлениям добиться ощутимого, заметного прогресса. Ранее Путин заявил, что международная кооперация должна базироваться на независимой платежной инфраструктуре в национальных валютах. Новости СМИ2 Путин заявил о новых решениях в экономике на 2023 год 15 декабря 2022, 15:42 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам анонсировал выдвижение новых решений в экономической сфере с учетом изменений в мире. «Считаю необходимым обозначить ряд важнейших задач государственной политики на будущий 2023 год, предложить новые решения, которые позволят нам более уверенно развиваться и в том числе ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что на следующей неделе президент намеревается провести заседание большого Госсовета. В Кремле рассказали о здоровье Путина после прививки Песков: Со здоровьем Путина после прививки от гриппа все в порядке 16 декабря 2022, 13:20

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин после недавней прививки от гриппа чувствует себя нормально, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, специалисты-медики делают все, что нужно делать для здоровья главы государства, поэтому принимаются все необходимые меры предосторожности, передает ТАСС. В Кремле прокомментировали состояние Путина перед его отправлением на переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, которые пройдут в Минске 19 декабря. Новости СМИ2 Путин анонсировал программу для борьбы с диабетом 15 декабря 2022, 18:08

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В России начнет работать программа по борьбе с диабетом, аналогичная программам по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, заявил президент России Владимир Путин. «У нас уже действуют и дают результаты программы борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом», – приводит слова президента сайт Кремля. Он отметил, что по этому вопросу к нему лично обращался эндокринолог, академик РАН Иван Дедов, и подчеркнул, что на это нужно реагировать. В программу должна быть включена ранняя диагностика заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, в том числе расходными материалами и лекарствами. «Также необходимо увеличить объем и охват лекарственной терапией больных гепатитом С. Это позволит вернуть людей к нормальной, полноценной жизни, а в большинстве случаев и вовсе полностью вылечить», – сказал он. Путин поручил правительству проработать источники финансирования такой программы.