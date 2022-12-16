Медведев назвал законные военные цели

Законными военными целями в ходе вооруженного конфликта являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран – официальных союзников страны-противника, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале Медведев затронул тему законных военных целей, отметив, что этот вопрос по-разному трактовался в истории человечества.

По его словам, в обычаях войны и международных конвенциях есть правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках.

В наше время, по словам Медведева, законными военными целями являются любые войска противника, не выведенные из состава ВС этой страны, любая военная и вспомогательная техника противника, а также объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.

Кроме того, легальными целями являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, которые официально являются союзниками страны-противника, а также расположенные на их территории объекты, упомянутые выше.

Медведев задался вопросом о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Североатлантического альянса в войну против России, а также можно ли считать поставки вооружений Украине нападением на Россию.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» – заключил зампред Совбеза.

В конце ноября Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.

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