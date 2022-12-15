Сербия решила потребовать возвращения своих силовиков в Косово

Вучич сообщил о решении Белграда направить НАТО требование вернуть сербских силовиков в Косово и Метохию

Правительство Сербии приняло решение направить Миссии НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 запрос на возвращение военных и полиции в Косово и Метохию, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

По словам президента, в четверг запрос направят в электронном виде, а в пятницу Сербия передаст это «требование» на административном переходе командующему Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR), передает ТАСС со ссылкой на «Радио и телевидение Сербии».

Вучич пояснил, что Сербия хочет направить до 1 тыс. военных и полицейских на территорию Косово и Метохии. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Сербии единогласно. Как отметил Вучич, запрос подается в KFOR, так как «считается, что это они отвечают за безопасность» в регионе. Кроме того, Сербия может при необходимости «выйти на Совет Безопасности ООН».

Сербский лидер подчеркнул, что командующий KFOR «обязан вынести положительное решение, он не может ответить отрицательно, но может отложить решение, заявив, что нет подходящих условий».

Президент назвал «драгоценной» каждой страны, которая не признает независимость Косово и которая «может помочь в Совете Безопасности в этом вопросе, включая Россию и Китай».

Вучич сказал, что Запад продолжает давить на Сербию с требованием ввести санкции против России. Он отметил, что Белград сам 10 лет жил под санкциями в 1990–2000-х годах. Вучич сказал, что Сербия «может выдержать, пока жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой». По его словам, такая опасность существует. «И это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», – приводит его слова РИА «Новости».